  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Первый тайм: 34'
Аделаида Юнайтед
0'

Ход матча

29'
 
Ethan Alagich
Sanchez Cortes Isaias
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.20
4.11
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
17
Амальфитано
Ромен
10
Нинкович
Милош
28
Ньювенхоф
Калем
23
Нгбакото
Йени
9
Йенги
Кусини
26
Боррьелло
Брендон
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
9
Ибусуки
Хироси
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
53.3%
13 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

31 матч

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

AЛ(
4:4
AЛ(
0:0
1:2
2:2
1:1
2:3
5:2
2:3
1:3
1:2
2:2
2:3
1:1
2:0
КФ
1:2
2:2
0:0
1:2
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
2:1
2:0
0:0
1:0
2:1
2:4
6:1
1:0

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.65

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

52
44

Голов в среднем за матч

1.68
1.42

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 8 0.4
Лаюни Амор 3 0.15
Ньювенхоф Калем 3 0.15
Нгбакото Йени 3 0.15
Амальфитано Ромен 3 0.15
Божанич Оливер 3 (1) 0.15
Крпич Сулейман 2 0.1
Йенги Кусини 1 0.05
Шнайдерлин Морган 1 (1) 0.05
Наджарин Рами 1 (1) 0.05
Мрчела Томислав 1 0.05
Нинкович Милош 0 0
Клеур Габриэль 0 0
Фильо Марсело 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Nicolas Milanovic 0 0
Aidan Simmons 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 8 (1) 0.42
Nestor Irankunda 4 0.21
Китто Райан 4 0.21
Ибусуки Хироси 4 (1) 0.21
Клаф Зак 3 0.16
Lachlan Barr 3 0.16
Халлоран Бен 2 0.11
Д`Арриго Луис 2 0.11
_Luka Jovanovic 2 0.11
Блэквуд Джордж 1 0.05
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.05
Alexandar Popovic 1 0.05
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Уорленд Бен 0 0
Хави Лопеc 0 0
Asad Kasumovic 0 0
Ethan Alagich 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 8 0
Мрчела Томислав 4 1
Амальфитано Ромен 5 0
Фильо Марсело 3 1
Траоре Адама III 3 1
Боррьелло Брендон 4 0
Нгбакото Йени 2 1
Крпич Сулейман 3 0
Бидлинг Том 3 0
Ньювенхоф Калем 3 0
Нинкович Милош 1 0
Шнайдерлин Морган 1 0
Лоуренс Томас 1 0
Лаюни Амор 1 0
Наджарин Рами 1 0
Йенги Кусини 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Alex Bonetig 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлоран Бен 5 1
Alexandar Popovic 6 0
Хуанде Хуан 5 0
Китто Райан 4 0
Nestor Irankunda 4 0
Sanchez Cortes Isaias 2 1
Уорленд Бен 2 1
Lachlan Barr 3 0
Ибусуки Хироси 1 1
Хави Лопеc 2 0
Гудвин Крейг 2 0
Клаф Зак 2 0
Ethan Alagich 2 0
Блэквуд Джордж 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Госи Джо 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Jonny Yull 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Аделаида Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
10
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аделаида Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

13
20
Вестерн Сидней Уондерерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Аделаида Юнайтед
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

15
30

Голы по времени матча

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
13%
5
29%
29%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
33%
7
39%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

29
37
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
10%
7
19%
1-15
7
24%
4
11%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
6
21%
6
16%
61-75
3
10%
7
19%
76-90

Пропущено

17
30
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
1
6%
3
10%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
3
18%
10
33%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
3
18%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
4
4 раза 21%
2
3 раза 16%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
6
3
2
8
2.5
3
6
2
8
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
7
12
1.5
10
8
4
15
2.5
6
12
4
15
3.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 18 11 5 2 46 - 22 38
2.
Аделаида Юнайтед
 0:0 19 8 7 4 36 - 31 31
3.
Централ Кост Маринерс
 20 9 4 7 39 - 29 31
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 20 8 7 5 29 - 17 31
5.
Веллингтон Феникс
 20 8 6 6 33 - 32 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Макартур
 20 7 4 9 26 - 38 25
8.
Сидней
 18 7 3 8 25 - 29 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 19 4 7 8 15 - 23 19
12.
Мельбурн Виктори
 17 4 3 10 18 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 29 - 10 23
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 11 6 3 2 16 - 6 21
3.
Аделаида Юнайтед
 0:0 9 6 2 1 21 - 11 20
4.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 25 - 13 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 8 2 2 4 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
4.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
5.
Аделаида Юнайтед
 0:0 10 2 5 3 15 - 20 11
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 9 2 4 3 13 - 11 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 10 2 3 5 10 - 16 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
11.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 7 - 14 5
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 12 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (7)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Макартур Беккас Кирин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Isaias уходит с поля. Ethan Alagich выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.20
4.11
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 