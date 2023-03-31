Тур: 22. Стадион: CommBank Stadium.
2:3
Конец матча
0'
0:1
37' ГолУорленд Бен
1:1
44' ГолЙенги Кусини
1:2
49' ГолУорленд Бен
1:3
55' ГолИбусуки Хироси
57' Желтая карточкаТраоре Адама
2:3
60' ГолФильо Марсело
75' Желтая карточкаКлаф Зак
76' Желтая карточкаГоси Джо
90' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
90' Желтая карточкаNestor Irankunda
90' Красная карточкаФильо Марсело
90' Желтая карточкаLachlan Barr
90'+9
Ход матча
37'
0:1
44'
1:1
49'
1:2
55'
1:3
57'
60'
2:3
75'
76'
88'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
11 Лаюни АморПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
53.3%
13 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
31 матч
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.65
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
52
44
Голов в среднем за матч
1.68
1.42
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|8
|0.4
|Нгбакото Йени
|3
|0.15
|Лаюни Амор
|3
|0.15
|Ньювенхоф Калем
|3
|0.15
|Амальфитано Ромен
|3
|0.15
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.15
|Йенги Кусини
|2
|0.1
|Крпич Сулейман
|2
|0.1
|Фильо Марсело
|1
|0.05
|Шнайдерлин Морган
|1 (1)
|0.05
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.05
|Мрчела Томислав
|1
|0.05
|Нинкович Милош
|0
|0
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Nicolas Milanovic
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|8 (1)
|0.42
|Ибусуки Хироси
|5 (1)
|0.26
|Китто Райан
|4
|0.21
|Nestor Irankunda
|4
|0.21
|Клаф Зак
|3
|0.16
|Lachlan Barr
|3
|0.16
|Халлоран Бен
|2
|0.11
|Д`Арриго Луис
|2
|0.11
|Уорленд Бен
|2
|0.11
|_Luka Jovanovic
|2
|0.11
|Блэквуд Джордж
|1
|0.05
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.05
|Alexandar Popovic
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Asad Kasumovic
|0
|0
|Ethan Alagich
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|8
|0
|Фильо Марсело
|3
|2
|Мрчела Томислав
|4
|1
|Траоре Адама III
|4
|1
|Амальфитано Ромен
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Ньювенхоф Калем
|4
|0
|Нгбакото Йени
|2
|1
|Крпич Сулейман
|3
|0
|Бидлинг Том
|3
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Лоуренс Томас
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Alex Bonetig
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлоран Бен
|5
|1
|Alexandar Popovic
|6
|0
|Хуанде Хуан
|5
|0
|Nestor Irankunda
|5
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Lachlan Barr
|4
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|2
|1
|Уорленд Бен
|2
|1
|Клаф Зак
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Госи Джо
|2
|0
|Ethan Alagich
|2
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Аделаида Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
4
10
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
13
20
Вестерн Сидней Уондерерс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Аделаида Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
17
30
Голы по времени матча
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
11%
5
25%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
2
11%
4
20%
76-90
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
4
44%
8
40%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
2
10%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
31
40
16 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
10%
7
18%
1-15
7
23%
4
10%
16-30
6
19%
9
23%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
3
10%
7
18%
76-90
Пропущено
20
32
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 17
1
5%
3
9%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
4
20%
7
22%
31-45
5
25%
11
34%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
3
15%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
56
63
29
36
29
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
55
27
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
163
812
118
416
712
416
415
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 5