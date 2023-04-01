Тур: 22. Стадион: Sky Stadium.
1:2
Конец матча
0'
1:0
25' ГолЗавада Оскар
50' Желтая карточкаЧапман Коннор
1:1
58' ГолФорнароли Бруно
1:2
76' ГолДа Сильва Дамьен
77' Желтая карточкаИкономидис Крис
90' Желтая карточкаФорнароли Бруно
90'+5
Ход матча
25'
1:0
50'
58'
68'
76'
1:2
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Лавс
Джошуа
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
31
Сасе
Иан
20
Иззо
Пол
3
Кадете
11
Фолами
Бен
29
Eli
Adams
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Лавс ДжошуаЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
-
40 Полсен Алекс
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Eli AdamsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Камау БрюсПолузащитник
-
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
46.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 18 побед
44 матча
25%
25%
50%
11 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
25%
29.5%
45.5%
11 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
34.1%
25%
40.9%
15 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.84
0.96
Среднее время на гол
48
93
Всего голов
57
26
Голов в среднем за матч
2.28
1.37
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
92
50
Голов в среднем за матч
2.09
1.14
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
43
79
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|13 (2)
|0.62
|Краев Божидар
|6
|0.29
|Уэйн Бен
|3
|0.14
|Сасе Иан
|2
|0.1
|Барбарусес Костас
|2
|0.1
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.1
|Эллиот Каллан
|1
|0.05
|Саттон Сэм
|1
|0.05
|Болл Дэвид
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.05
|Олд Бенжамин
|1
|0.05
|Пейн Тим
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Лавс Джошуа
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.33
|Бриллант Джошуа
|3
|0.17
|Бриммер Джейк
|2
|0.11
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.11
|Д'Агостино Николас
|2
|0.11
|Икономидис Крис
|1
|0.06
|Кадете
|1
|0.06
|Юрич Томи
|1
|0.06
|Fernando Romero III
|1
|0.06
|Nishan Velupillay
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиот Каллан
|6
|0
|Краев Божидар
|3
|1
|Вуттон Скотт
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Пейн Тим
|2
|1
|Сасе Иан
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Болл Дэвид
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Олд Бенжамин
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадете
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Икономидис Крис
|2
|1
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Родерик Миранда
|3
|0
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Fernando Romero III
|0
|1
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
8
4
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мельбурн Виктори
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
9
9
Веллингтон Феникс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Мельбурн Виктори
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
17
13
Голы по времени матча
Забито
20
9
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
5
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
18
13
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
44%
3
23%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
6%
2
18%
76-90
Забито
34
21
20 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
5
15%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
8
24%
3
14%
31-45
4
12%
7
33%
46-60
7
21%
2
10%
61-75
3
9%
5
24%
76-90
Пропущено
34
24
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
9%
4
17%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
4
12%
7
29%
29%
31-45
8
24%
3
13%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
9
26%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 57%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
36
29
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
28
Больше Меньше
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
912
Больше Меньше
513
318
315
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|46 - 22
|38
|2.
|3:0
|21
|10
|4
|7
|42 - 29
|34
|3.
|19
|9
|6
|4
|39 - 33
|33
|4.
|20
|8
|6
|6
|31 - 20
|30
|5.
|21
|8
|6
|7
|34 - 34
|30
|6.
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|7.
|20
|7
|4
|9
|26 - 38
|25
|8.
|18
|7
|3
|8
|25 - 29
|24
|9.
|21
|6
|6
|9
|28 - 35
|24
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|0:3
|20
|4
|7
|9
|15 - 26
|19
|12.
|18
|5
|3
|10
|20 - 27
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|29 - 10
|23
|2.
|3:0
|11
|7
|2
|2
|28 - 13
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 11
|20
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|11.
|0:3
|9
|2
|4
|3
|5 - 7
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|3.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|4.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|5.
|3:0
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|6.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|7.
|10
|3
|1
|6
|14 - 20
|10
|8.
|0:3
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 5