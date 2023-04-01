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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Веллингтон Феникс
1:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
25' Гол
Завада Оскар
50' Желтая карточка
Чапман Коннор
1:1
58' Гол
Форнароли Бруно
1:2
76' Гол
Да Сильва Дамьен
77' Желтая карточка
Икономидис Крис
90' Желтая карточка
Форнароли Бруно
90'+5
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Лавс
Джошуа
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
5
Угаркович
Стивен
31
Сасе
Иан
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
7
Барбарусес
Костас
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
11
Фолами
Бен
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
7
Икономидис
Крис
10
Форнароли
Бруно
29
Eli
Adams
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
46.7%
15 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 18 побед

44 матча

25%
25%
50%
11 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

25%
29.5%
45.5%
11 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.1%
25%
40.9%
15 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

AЛ(
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.84
0.96

Среднее время на гол

48
93

Всего голов

57
26

Голов в среднем за матч

2.28
1.37

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

92
50

Голов в среднем за матч

2.09
1.14

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 41%
Меньше 59%
26
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

43
79

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 13 (2) 0.62
Краев Божидар 6 0.29
Уэйн Бен 3 0.14
Сасе Иан 2 0.1
Барбарусес Костас 2 0.1
Руфер Алекс 2 (1) 0.1
Эллиот Каллан 1 0.05
Саттон Сэм 1 0.05
Болл Дэвид 1 0.05
Льюис Клейтон Рис 1 0.05
Олд Бенжамин 1 0.05
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Лавс Джошуа 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.33
Бриллант Джошуа 3 0.17
Бриммер Джейк 2 0.11
Да Сильва Дамьен 2 0.11
Д'Агостино Николас 2 0.11
Икономидис Крис 1 0.06
Кадете 1 0.06
Юрич Томи 1 0.06
Fernando Romero III 1 0.06
Nishan Velupillay 1 0.06
Родерик Миранда 0 0
Нани Луиш 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиот Каллан 6 0
Краев Божидар 3 1
Вуттон Скотт 4 0
Завада Оскар 4 0
Пейн Тим 2 1
Сасе Иан 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Болл Дэвид 3 0
Руфер Алекс 2 0
Сэил Оливер 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Олд Бенжамин 1 0
Finn Surman 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадете 5 0
Бриллант Джошуа 3 1
Икономидис Крис 2 1
Форнароли Бруно 3 0
Родерик Миранда 3 0
Броксхэм Ли 3 0
Чапман Коннор 3 0
Rai IV 3 0
Нани Луиш 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Fernando Romero III 0 1
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Нигро Стефан 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Смит Ноа 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

8
4
Веллингтон Феникс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мельбурн Виктори
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

9
9
Веллингтон Феникс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Мельбурн Виктори
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

17
13

Голы по времени матча

Забито

20
9
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
5
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

18
13
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
44%
3
23%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Забито

34
21
20 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
5
15%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
8
24%
3
14%
31-45
4
12%
7
33%
46-60
7
21%
2
10%
61-75
3
9%
5
24%
76-90

Пропущено

34
24
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
9%
4
17%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
4
12%
7
29%
29%
31-45
8
24%
3
13%
46-60
4
12%
2
8%
61-75
9
26%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 57%
2
6 раз 29%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
9
2.5
2
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
8
1.5
Больше Меньше
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
12
1.5
Больше Меньше
5
13
3
18
2.5
3
15
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 18 11 5 2 46 - 22 38
2.
Централ Кост Маринерс
 3:0 21 10 4 7 42 - 29 34
3.
Аделаида Юнайтед
 19 9 6 4 39 - 33 33
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Макартур
 20 7 4 9 26 - 38 25
8.
Сидней
 18 7 3 8 25 - 29 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 0:3 20 4 7 9 15 - 26 19
12.
Мельбурн Виктори
 18 5 3 10 20 - 27 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 29 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 3:0 11 7 2 2 28 - 13 23
3.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 0:3 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 8 2 2 4 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
4.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
5.
Централ Кост Маринерс
 3:0 10 3 2 5 14 - 16 11
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 0:3 11 2 3 6 10 - 19 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Мельбурн Виктори
 9 2 2 5 9 - 15 8
11.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Макартур Беккас Кирин 1 5
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    • 46'
      Eli Adams уходит с поля. Lleyton Brooks выходит вместо него
    • 46'
      Броксхэм Ли уходит с поля. Нигро Стефан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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