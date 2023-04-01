Тур: 22. Стадион: Industree Group Stadium.
3:0
Первый тайм: 45'
0'
5' Желтая карточкаNectarios Triantis
1:0
15' ГолMarco Tulio1
2:0
17' ГолНисбет Джошуа
3:0
30' Гол в свои воротаJordan Holmes
38' Желтая карточкаJosh Brindell-South
Ход матча
15'
1:0
17'
2:0
30'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Moresche
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
-
15 Смит НоаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Ник Грин
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
83.3%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
42 матча
21.4%
19%
59.6%
9 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
6 побед 15 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.1
0.95
Среднее время на гол
81
94
Всего голов
36
43
Голов в среднем за матч
1.64
2.15
Среднее время на гол
55
41
Всего голов
58
64
Голов в среднем за матч
1.38
1.52
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
65
59
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|13 (4)
|0.62
|Marco Tulio1
|6
|0.29
|Beni Nkololo
|5 (2)
|0.24
|Силвера Самуэл
|4
|0.19
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.1
|Jacob Farrell
|2
|0.1
|МакГэрри Джеймс
|2
|0.1
|Michael Ruhs
|2
|0.1
|Айонго Пол
|1
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Роу Сторм
|0
|0
|Brian Kaltak
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Nectarios Triantis
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|5 (2)
|0.25
|Армиенто Карло
|2
|0.1
|Милеуснич Никола
|2
|0.1
|Хор Генри
|1
|0.05
|Joseph Knowles
|1
|0.05
|Остин Чарльз
|1
|0.05
|Олдред Том
|1
|0.05
|Чапман Коннор
|1
|0.05
|Jez Lofthouse
|1
|0.05
|Невилл Скотт
|0
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|4
|3
|Beni Nkololo
|5
|1
|Nick Montgomery
|3
|1
|Силвера Самуэл
|4
|0
|Jacob Farrell
|4
|0
|Nectarios Triantis
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Marco Tulio1
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|2
|0
|МакГэрри Джеймс
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Cameron Windust
|2
|0
|Moresche
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|4
|1
|Невилл Скотт
|5
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|1
|Хинджерт Джек
|3
|0
|Олдред Том
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Joseph Knowles
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Хор Генри
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Josh Brindell-South
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Jez Lofthouse
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
6
9
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брисбен Роар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
12
4
Централ Кост Маринерс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Брисбен Роар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
18
13
Голы по времени матча
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
7
30%
1
9%
61-75
3
13%
4
36%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
13%
7
47%
76-90
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
4
57%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
38
16
13 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
8%
0
0%
1-15
7
18%
3
19%
16-30
3
8%
3
19%
31-45
6
16%
3
19%
46-60
12
32%
2
13%
61-75
7
18%
5
31%
76-90
Пропущено
30
22
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 13
4
13%
2
9%
1-15
6
20%
5
23%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
10
33%
1
5%
46-60
1
3%
4
18%
61-75
2
7%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
18
46
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
64
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
136
146
217
515
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|46 - 22
|38
|2.
|3:0
|21
|10
|4
|7
|42 - 29
|34
|3.
|19
|9
|6
|4
|39 - 33
|33
|4.
|20
|8
|6
|6
|31 - 20
|30
|5.
|21
|8
|6
|7
|34 - 34
|30
|6.
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|7.
|20
|7
|4
|9
|26 - 38
|25
|8.
|18
|7
|3
|8
|25 - 29
|24
|9.
|21
|6
|6
|9
|28 - 35
|24
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|0:3
|20
|4
|7
|9
|15 - 26
|19
|12.
|18
|5
|3
|10
|20 - 27
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|29 - 10
|23
|2.
|3:0
|11
|7
|2
|2
|28 - 13
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|21 - 11
|20
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|21 - 17
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|11.
|0:3
|9
|2
|4
|3
|5 - 7
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|3.
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|4.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|5.
|3:0
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|6.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|7.
|10
|3
|1
|6
|14 - 20
|10
|8.
|0:3
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 5