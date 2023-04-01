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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
4:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
5' Желтая карточка
Nectarios Triantis
1:0
15' Гол
Marco Tulio1
2:0
17' Гол
Нисбет Джошуа
3:0
30' Гол в свои ворота
Jordan Holmes
39' Желтая карточка
Josh Brindell-South
57' Желтая карточка
Кортни-Перкинс Джордан
4:0
58' Пенальти
Каммингс Джейсон
71' Желтая карточка
Jacob Farrell
81' Желтая карточка
Brian Kaltak
4:1
82' Пенальти
О'Ши Джеймс
90'+5
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
5
МакГэрри
Джеймс
7
Силвера
Самуэл
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Beni
Nkololo
9
Каммингс
Джейсон
98
Marco
Tulio1
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
13
Хор
Генри
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
12
Гомулка
Тарас
16
Josh
Brindell-South
17
Армиенто
Карло
22
Щепович
Стефан
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
83.3%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

42 матча

21.4%
19%
59.6%
9 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

21.4%
38.1%
40.5%
9 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
6 побед 15 ничьих 21 победа

История матчей

AЛ(
1:2
0:2
AЛ(
2:1
0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.1
0.95

Среднее время на гол

81
94

Всего голов

36
43

Голов в среднем за матч

1.64
2.15

Среднее время на гол

55
41

Всего голов

58
64

Голов в среднем за матч

1.38
1.52

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

65
59

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 14 (5) 0.67
Marco Tulio1 6 0.29
Beni Nkololo 5 (2) 0.24
Силвера Самуэл 4 0.19
Куол Гаранг 2 (1) 0.1
Jacob Farrell 2 0.1
МакГэрри Джеймс 2 0.1
Michael Ruhs 2 0.1
Айонго Пол 1 0.05
Даниель Холл 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Christian Theoharous 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Балар Максимильен 0 0
Nectarios Triantis 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 6 (3) 0.3
Армиенто Карло 2 0.1
Милеуснич Никола 2 0.1
Хор Генри 1 0.05
Joseph Knowles 1 0.05
Остин Чарльз 1 0.05
Олдред Том 1 0.05
Чапман Коннор 1 0.05
Jez Lofthouse 1 0.05
Невилл Скотт 0 0
Кортни-Перкинс Джордан 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 5 3
Beni Nkololo 5 1
Jacob Farrell 5 0
Nick Montgomery 3 1
Силвера Самуэл 4 0
Nectarios Triantis 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Роу Сторм 3 0
Marco Tulio1 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Каммингс Джейсон 2 0
МакГэрри Джеймс 2 0
Michael Ruhs 2 0
Cameron Windust 2 0
Moresche 0 1
Даниель Холл 1 0
Айонго Пол 1 0
Christian Theoharous 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Балар Максимильен 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 4 1
Кортни-Перкинс Джордан 4 1
Невилл Скотт 5 0
Хинджерт Джек 3 0
Олдред Том 3 0
Jordan Holmes 1 1
Josh Brindell-South 2 0
Joseph Knowles 2 0
Акбари Рамат 2 0
Хор Генри 2 0
Чапман Коннор 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Jez Lofthouse 1 0
Армиенто Карло 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Louis Zabala 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Брисбен Роар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
11
Централ Кост Маринерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брисбен Роар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

12
4
Централ Кост Маринерс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Брисбен Роар
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

26
13
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
7
27%
1
8%
61-75
3
12%
5
38%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
18%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
18%
7
39%
76-90

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
4
57%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

41
18
15 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
10%
0
0%
1-15
8
20%
4
22%
16-30
3
7%
3
17%
31-45
7
17%
3
17%
46-60
12
29%
29%
2
11%
61-75
7
17%
6
33%
76-90

Пропущено

32
25
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 14
4
13%
3
12%
1-15
7
22%
6
24%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
10
31%
2
8%
46-60
1
3%
4
16%
61-75
3
9%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Точный счет

2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
9 раз 82%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
12 раз 60%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
1
8
5
6
2.5
4
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
6
15
6
1.5
2
18
6
15
2.5
4
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 18 11 5 2 46 - 22 38
2.
Централ Кост Маринерс
 21 10 4 7 43 - 30 34
3.
Аделаида Юнайтед
 19 9 6 4 39 - 33 33
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Вестерн Юнайтед
 21 7 5 9 28 - 36 26
8.
Сидней
 19 7 4 8 28 - 32 25
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 18 5 3 10 20 - 27 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 29 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
4.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
5.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Мельбурн Виктори
 9 2 2 5 9 - 15 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 14 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 5
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Josh Brindell-South получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Marco Tulio сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Jordan Holmes уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Нисбет Джошуа бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
    • Желтая карточка
      5'
      Nectarios Triantis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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