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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Сидней
3:3
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
14' Гол
Уэлс Лаклан
1:1
22' Гол
Мак Роберт
1:2
25' Гол
Пэйн Коннор
47' Желтая карточка
Думбия Тонго
1:3
56' Гол в свои ворота
Брэттан Люк
2:3
59' Гол
Кабальо Диего
62' Желтая карточка
Кабальо Диего
87' Желтая карточка
Лакруа Лео
3:3
89' Гол
Мак Роберт
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
6
Родуэлл
Джек
4
Уилкинсон
Алекс
18
Кабальо
Диего
28
Гирдвуд-Райх
Джейк
26
Брэттан
Люк
22
Берджесс
Макс
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
17
Касерес
Энтони
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
5
Пирьес
Дилан
7
Думбия
Тонго
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
8
Уэлс
Лаклан
99
Прийович
Александар
Сидней
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Сидней
Вестерн Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

AЛ(
1:0
AЛ(
1:3
3:0
1:0
1:1
0:1
2:0
1:2
0:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 7 0.37
Ле Фондре Адам 5 (1) 0.26
Лолли Джо 4 0.21
Берджесс Макс 2 0.11
Кабальо Диего 2 0.11
Вуд Патрик 2 0.11
Касерес Энтони 1 0.05
Грант Райан 1 0.05
Ретре Пауло 1 0.05
Доначи Джеймс 1 0.05
Alex Parson 1 0.05
Сегечич Адриан 1 0.05
Брэттан Люк 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.24
Noah Botic 5 0.24
Уэлс Лаклан 4 0.19
Nicolas Milanovic 3 0.14
Пэйн Коннор 2 0.1
Рисдон Джош 2 0.1
Диаманти Алессандро 2 0.1
Думбия Тонго 2 0.1
Килкенни Нил 1 0.05
Тратт Джейкоб 1 0.05
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Adisu Bayew 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 4 1
Берджесс Макс 4 1
Доначи Джеймс 5 0
Ретре Пауло 5 0
Брэттан Люк 4 0
Кабальо Диего 4 0
Вуд Патрик 4 0
Лолли Джо 2 1
Касерес Энтони 2 0
Patrick Yazbek 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 8 0
Лакруа Лео 5 1
Диаманти Алессандро 5 0
Топор-Стэнли Николай 1 2
Думбия Тонго 4 0
Тратт Джейкоб 2 1
Прийович Александар 3 0
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 2 0
Янг Джейми 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Результаты матчей

Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
10
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

13
8
Сидней
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

22
18

Голы по времени матча

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Пропущено

18
22
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Забито

16
11
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
6
38%
4
36%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
5
38%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
17%
5
17%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
5
17%
7
24%
76-90

Пропущено

31
35
20 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
6
19%
2
6%
1-15
8
26%
9
26%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
2
6%
7
20%
46-60
4
13%
6
17%
61-75
5
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3

Результаты матчей

Сидней
Вестерн Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сидней
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
2
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
6
5
2
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
4
10
9
1.5
8
13
4
15
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 18 11 5 2 46 - 22 38
2.
Централ Кост Маринерс
 21 10 4 7 43 - 30 34
3.
Аделаида Юнайтед
 19 9 6 4 39 - 33 33
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Вестерн Юнайтед
 21 7 5 9 28 - 36 26
8.
Сидней
 19 7 4 8 28 - 32 25
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 18 5 3 10 20 - 27 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 29 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
4.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
5.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Мельбурн Виктори
 9 2 2 5 9 - 15 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 14 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 5
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Пэйн Коннор бьет в цель!
    • 22'
      Берджесс Макс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
    • 14'
      Пэйн Коннор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Уэлс Лаклан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сидней 3:3 Вестерн Юнайтед онлайн

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