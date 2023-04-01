Тур: 22. Стадион: Альянц Стэдиум.
3:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолУэлс Лаклан
1:1
22' ГолМак Роберт
1:2
25' ГолПэйн Коннор
47' Желтая карточкаДумбия Тонго
1:3
56' Гол в свои воротаБрэттан Люк
2:3
59' ГолКабальо Диего
62' Желтая карточкаКабальо Диего
87' Желтая карточкаЛакруа Лео
3:3
89' ГолМак Роберт
90'+6
Ход матча
14'
0:1
22'
1:1
25'
1:2
47'
56'
1:3
59'
2:3
62'
87'
89'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Сидней
Вестерн Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|7
|0.37
|Ле Фондре Адам
|5 (1)
|0.26
|Лолли Джо
|4
|0.21
|Берджесс Макс
|2
|0.11
|Кабальо Диего
|2
|0.11
|Вуд Патрик
|2
|0.11
|Касерес Энтони
|1
|0.05
|Грант Райан
|1
|0.05
|Ретре Пауло
|1
|0.05
|Доначи Джеймс
|1
|0.05
|Alex Parson
|1
|0.05
|Сегечич Адриан
|1
|0.05
|Брэттан Люк
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.24
|Noah Botic
|5
|0.24
|Уэлс Лаклан
|4
|0.19
|Nicolas Milanovic
|3
|0.14
|Пэйн Коннор
|2
|0.1
|Рисдон Джош
|2
|0.1
|Диаманти Алессандро
|2
|0.1
|Думбия Тонго
|2
|0.1
|Килкенни Нил
|1
|0.05
|Тратт Джейкоб
|1
|0.05
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
|Adisu Bayew
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|4
|1
|Берджесс Макс
|4
|1
|Доначи Джеймс
|5
|0
|Ретре Пауло
|5
|0
|Брэттан Люк
|4
|0
|Кабальо Диего
|4
|0
|Вуд Патрик
|4
|0
|Лолли Джо
|2
|1
|Касерес Энтони
|2
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|8
|0
|Лакруа Лео
|5
|1
|Диаманти Алессандро
|5
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Думбия Тонго
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|1
|Прийович Александар
|3
|0
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вестерн Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
10
Сидней
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
13
8
Сидней
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Вестерн Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
22
18
Голы по времени матча
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90
Пропущено
18
22
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Забито
16
11
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
6
38%
4
36%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
5
38%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
29
29
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
17%
5
17%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
5
17%
7
24%
76-90
Пропущено
31
35
20 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
6
19%
2
6%
1-15
8
26%
9
26%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
2
6%
7
20%
46-60
4
13%
6
17%
61-75
5
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Перт Глори - Сидней 2:2 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Результаты матчей
Сидней
Вестерн Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
9 раз 43%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сидней
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
64
65
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
174
109
813
415
318
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|14 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 5
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5