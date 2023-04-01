Тур: 22. Стадион: Macedonia Park.
2:1
Конец матча
0'
0:1
43' ГолLachlan Rose
45' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
54' Желтая карточкаМиллар Мэттью
1:1
69' ГолТаггарт Адам
2:1
74' ГолБиверс Марк
90'+6
Ход матча
43'
0:1
54'
69'
1:1
70'
74'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
22
Таггарт
Адам
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
31
Lachlan
Rose
20
Jason
Romero
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
-
28 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
-
36 Joseph Forde
-
-
30 Pierce Clark
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
-
20 Jason RomeroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
14 Наджар МудиНападающий
-
-
16 Oliver Jones
-
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
Перт Глори
Макартур
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Williams III
|5
|0.23
|Клисби Джек
|3
|0.14
|Уильямс Райан
|3
|0.14
|Таггарт Адам
|3
|0.14
|Макинефф Аарон
|3 (1)
|0.14
|Хелифи Салим
|2 (1)
|0.09
|Биверс Марк
|2
|0.09
|Giordano Colli
|2
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.05
|Остлер Трент
|1
|0.05
|Лахман Даррил
|1
|0.05
|Данкан Закари
|1
|0.05
|Luke Bodnar
|1
|0.05
|Jacob Dowse
|0
|0
|Амини Мустафа
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|5
|0.24
|Арабули Бачана
|4
|0.19
|Lachlan Rose
|3
|0.14
|Давила Улисес
|3
|0.14
|Туре Альхассан
|2
|0.1
|Наджар Муди
|2
|0.1
|Jed Drew
|2
|0.1
|Арзани Дэниел
|1
|0.05
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.05
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Anthony Carter
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Jason Romero
|1
|0.05
|Нун Крэйг
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Аугла Али
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биверс Марк
|5
|0
|Уильямс Райан
|5
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Лахман Даррил
|3
|1
|Данкан Закари
|4
|0
|Luke Bodnar
|4
|0
|Keegan Jelacic
|4
|0
|David Williams III
|3
|0
|Jacob Muir
|3
|0
|Клисби Джек
|1
|1
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Cameron Cook
|2
|0
|Joseph Forde
|2
|0
|Таггарт Адам
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Jacob Dowse
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|1
|Нун Крэйг
|4
|1
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|1
|Jake Hollman
|4
|1
|Миллар Мэттью
|5
|0
|Ускок Томислав
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Сусняр Александар
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Туре Альхассан
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Макартур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
5
Перт Глори
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Макартур
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
6
14
Перт Глори
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Макартур
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
33% (7)
57% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
5%
2
18%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Пропущено
16
28
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
3
19%
12
43%
61-75
5
31%
3
11%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
5%
4
36%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
4
36%
76-90
Забито
29
28
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
1
3%
3
11%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
7
24%
6
21%
76-90
Пропущено
37
39
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
2
5%
7
18%
1-15
7
19%
4
10%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
6
16%
12
31%
61-75
10
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Макартур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Перт Глори
Макартур
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
7 раз 32%
2:2
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 45%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
165
1111
813
121
318
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|14 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 5
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5