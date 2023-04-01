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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Перт Глори
2:1
Конец матча
Макартур
0'
0:1
43' Гол
Lachlan Rose
45' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
54' Желтая карточка
Миллар Мэттью
1:1
69' Гол
Таггарт Адам
2:1
74' Гол
Биверс Марк
90'+6
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
28
Остлер
Трент
6
Макинефф
Аарон
8
Амини
Мустафа
16
Keegan
Jelacic
22
Таггарт
Адам
7
Уильямс
Райан
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
44
Миллар
Мэттью
11
Беккас
Кирин
27
Скотадис
Джерри
7
Да
Силва
Даниэль
31
Lachlan
Rose
20
Jason
Romero
Перт Глори
Макартур

История личных встреч

Перт Глори
Макартур

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

AЛ(
1:0
4:2
0:1
1:1
0:0
2:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Williams III 5 0.23
Клисби Джек 3 0.14
Уильямс Райан 3 0.14
Таггарт Адам 3 0.14
Макинефф Аарон 3 (1) 0.14
Хелифи Салим 2 (1) 0.09
Биверс Марк 2 0.09
Giordano Colli 2 0.09
Keegan Jelacic 1 0.05
Остлер Трент 1 0.05
Лахман Даррил 1 0.05
Данкан Закари 1 0.05
Luke Bodnar 1 0.05
Jacob Dowse 0 0
Амини Мустафа 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Jacob Muir 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 5 0.24
Арабули Бачана 4 0.19
Lachlan Rose 3 0.14
Давила Улисес 3 0.14
Туре Альхассан 2 0.1
Наджар Муди 2 0.1
Jed Drew 2 0.1
Арзани Дэниел 1 0.05
Аспропотамитис Джонатан 1 0.05
Да Силва Даниэль 1 0.05
Anthony Carter 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Jason Romero 1 0.05
Нун Крэйг 0 0
Вуйица Иван 0 0
Аугла Али 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биверс Марк 5 0
Уильямс Райан 5 0
Амини Мустафа 5 0
Лахман Даррил 3 1
Данкан Закари 4 0
Luke Bodnar 4 0
Keegan Jelacic 4 0
David Williams III 3 0
Jacob Muir 3 0
Клисби Джек 1 1
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Cameron Cook 2 0
Joseph Forde 2 0
Таггарт Адам 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Jacob Dowse 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 1
Нун Крэйг 4 1
Аспропотамитис Джонатан 4 1
Jake Hollman 4 1
Миллар Мэттью 5 0
Ускок Томислав 5 0
Арзани Дэниел 5 0
Сусняр Александар 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Туре Альхассан 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Jed Drew 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Lachlan Rose 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Макартур
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
5
Перт Глори
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Макартур
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

6
14
Перт Глори
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Макартур
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
33% (7)
57% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
5%
2
18%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Пропущено

16
28
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
3
19%
12
43%
61-75
5
31%
3
11%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
1
5%
4
36%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
4
36%
76-90

Забито

29
28
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
1
3%
3
11%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
7
24%
6
21%
76-90

Пропущено

37
39
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
2
5%
7
18%
1-15
7
19%
4
10%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
6
16%
12
31%
61-75
10
27%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Макартур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Перт Глори
Макартур

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
7 раз 32%
2:2
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 45%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
4
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
16
5
11
11
1.5
8
13
1
21
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 18 11 5 2 46 - 22 38
2.
Централ Кост Маринерс
 21 10 4 7 43 - 30 34
3.
Аделаида Юнайтед
 19 9 6 4 39 - 33 33
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Вестерн Юнайтед
 21 7 5 9 28 - 36 26
8.
Сидней
 19 7 4 8 28 - 32 25
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 18 5 3 10 20 - 27 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 29 - 10 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
4.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
5.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Мельбурн Виктори
 9 2 2 5 9 - 15 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 14 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 5
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
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    • Желтая карточка
      54'
      Миллар Мэттью получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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