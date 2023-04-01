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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Кайзерслаутерн
2:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
38' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
41' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
45' Желтая карточка
Сесса Кевин
0:1
53' Гол
Кляйндинст Тим
69' Желтая карточка
Рапп Николай
0:2
75' Гол
Пик Флориан
0:2
90' Не забитый пенальти
Кляйндинст Тим
1:2
90' Гол
Де Превиль Николя
2:2
90' Гол
Хёршер Филипп
90'+7

Ход матча

38'
 
Бесте Ян-Никлас
41'
Ганслик Даниэль
 
45'
 
Сесса Кевин
46'
 
Шиммер Штефан
Сесса Кевин
53'
0:1
Кляйндинст Тим
64'
Хёршер Филипп
Ганслик Даниэль
 
69'
Рапп Николай
 
72'
Клемент Филипп
Рапп Николай
 
75'
0:2
Пик Флориан
(Кляйндинст Тим)
79'
Де Превиль Николя
Бойд Терренс
 
79'
Лобингер Лекс-Тигер
Риттер Марлон
 
79'
Цук Хендрик
Дурм Эрик
 
87'
 
Рамусович Мелвин
Малони Леннард
87'
 
Кюльветтер Кристиан
Бесте Ян-Никлас
90'
 
Риттмюллер Марвин
Пик Флориан
90'
0:2
Кляйндинст Тим
90'
Де Превиль Николя
(Опоку Аарон)
1:2
90'
Хёршер Филипп
(Краус Кевин II)
2:2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 344 Количество передач 363
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Луте
Андреас
32
Бормут
Робин
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
4
Рапп
Николай
7
Риттер
Марлон
37
Дурм
Эрик
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
19
Ганслик
Даниэль
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
17
Пик
Флориан
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Кайзерслаутерн
3-4-3
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Хайденхайм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
3:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
4:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 11 0.42
Редондо Кенни 5 0.19
Хёршер Филипп 5 0.19
Краус Кевин II 4 (1) 0.15
Вундерлих Мике 4 (2) 0.15
Томяк Борис 3 0.12
Ганслик Даниэль 3 0.12
Клемент Филипп 2 (1) 0.08
Опоку Аарон 1 0.04
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.04
Де Превиль Николя 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 20 0.77
Бесте Ян-Никлас 7 (1) 0.27
Томалла Денис 6 0.23
Пик Флориан 3 0.12
Adrian Beck 3 0.12
Сесса Кевин 3 0.12
Шиммер Штефан 3 0.12
Буш Марнон 2 0.08
Майнка Патрик 2 0.08
Кюльветтер Кристиан 1 0.04
Шёппнер Ян 1 0.04
Зирслебен Тим 1 0.04
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 7 0
Дурм Эрик 6 0
Томяк Борис 6 0
Нихус Юлиан 5 0
Луте Андреас 3 1
Бойд Терренс 4 0
Риттер Марлон 4 0
Клемент Филипп 4 0
Цук Хендрик 2 1
Ганслик Даниэль 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Рапп Николай 2 0
Цолински Бен 2 0
Бормут Робин 2 0
Краус Кевин II 2 0
Хёршер Филипп 1 0
Опоку Аарон 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 7 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Малони Леннард 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Бурнич Дженис 2 1
Майнка Патрик 3 0
Пик Флориан 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Сесса Кевин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Буш Марнон 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Шёппнер Ян 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Хайденхайм
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

13
7
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Хайденхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

18
36
Кайзерслаутерн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Хайденхайм
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

31
43

Голы по времени матча

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
9
38%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
7
47%
76-90

Забито

18
36
2 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
0
0%
2
6%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
1
6%
11
31%
31-45
7
39%
2
6%
46-60
3
17%
3
8%
61-75
6
33%
12
33%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
13%
4
25%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Забито

42
52
10 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
4
10%
2
4%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
4
10%
15
29%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
8
19%
7
13%
61-75
15
36%
14
27%
76-90

Пропущено

35
31
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 17
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
7
20%
6
19%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
7
20%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Хайденхайм

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
3
5 раз 19%
1
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
11
2
3
10
2.5
7
6
1
12
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
16
10
1.5
15
11
6
20
2.5
9
17
1
25
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 26 14 9 3 53 - 30 51
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 26 10 10 6 41 - 36 40
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
15.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
16.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
10.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хайденхайм
 13 4 6 3 16 - 15 18
5.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
6.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
15.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 20 (5)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Сесса Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Ганслик Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Бесте Ян-Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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