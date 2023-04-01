Тур: 26. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
2:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
41' Желтая карточкаГанслик Даниэль
45' Желтая карточкаСесса Кевин
0:1
53' ГолКляйндинст Тим
69' Желтая карточкаРапп Николай
0:2
75' ГолПик Флориан
0:2
90' Не забитый пенальтиКляйндинст Тим
1:2
90' ГолДе Превиль Николя
2:2
90' ГолХёршер Филипп
90'+7
Ход матча
38'
41'
45'
53'
0:1
69'
75'
0:2
79'
90'
0:2
90'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
344 Количество передач 363
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
37
Дурм
Эрик
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
17
Пик
Флориан
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
25 Опоку АаронНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Цолински БенНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Хайденхайм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|11
|0.42
|Редондо Кенни
|5
|0.19
|Хёршер Филипп
|5
|0.19
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.15
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.15
|Томяк Борис
|3
|0.12
|Ганслик Даниэль
|3
|0.12
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.08
|Опоку Аарон
|1
|0.04
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.04
|Де Превиль Николя
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|20
|0.77
|Бесте Ян-Никлас
|7 (1)
|0.27
|Томалла Денис
|6
|0.23
|Пик Флориан
|3
|0.12
|Adrian Beck
|3
|0.12
|Сесса Кевин
|3
|0.12
|Шиммер Штефан
|3
|0.12
|Буш Марнон
|2
|0.08
|Майнка Патрик
|2
|0.08
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.04
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Зирслебен Тим
|1
|0.04
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|7
|0
|Дурм Эрик
|6
|0
|Томяк Борис
|6
|0
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Бойд Терренс
|4
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|7
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Бурнич Дженис
|2
|1
|Майнка Патрик
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Хайденхайм
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
13
7
Кайзерслаутерн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Хайденхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
18
36
Кайзерслаутерн
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Хайденхайм
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
31
43
Голы по времени матча
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
9
38%
2
13%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
7
47%
76-90
Забито
18
36
2 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
0
0%
2
6%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
1
6%
11
31%
31-45
7
39%
2
6%
46-60
3
17%
3
8%
61-75
6
33%
12
33%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
13%
4
25%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Забито
42
52
10 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
4
10%
2
4%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
4
10%
15
29%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
8
19%
7
13%
61-75
15
36%
14
27%
76-90
Пропущено
35
31
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 17
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
3
10%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
7
20%
6
19%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
7
20%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1
Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1
Хайденхайм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Хайденхайм
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
3
5 раз 19%
1
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
112
310
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
76
49
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
224
1610
1511
620
917
125
422
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7