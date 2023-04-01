Тур: 26. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29235
1:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаСингх Сарприт
11' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
22' Желтая карточкаБрайткройц Стив
1:0
23' Гол в свои воротаОвусу Принс-Осеи
84' Желтая карточкаСалиакас Манолис
90' Желтая карточкаДашнер Лукас
90' Желтая карточкаЭльведи Ян
90'+6
Ход матча
10'
11'
22'
23'
1:0
84'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
589 Количество передач 506
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
40
Урбиг
Йонас
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
30
Вит
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
26 Elias Saad
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Санкт-Паули
Ян
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.71
Среднее время на гол
38
126
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.23
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|7
|0.27
|Ирвайн Джексон
|7
|0.27
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.19
|Хартель Марсель
|3
|0.12
|Салиакас Манолис
|3
|0.12
|Меткалф Коннор
|3
|0.12
|Медич Яков
|3
|0.12
|Смит Эрик
|2
|0.08
|Oladapo Afolayan
|2
|0.08
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Отто Давид
|1
|0.04
|Немет Давид
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.23
|Овусу Принс-Осеи
|4 (1)
|0.15
|Калисканер Каан
|4
|0.15
|Макридис Хараламбос
|2
|0.08
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Схипноски Никлас
|1
|0.04
|Сингх Сарприт
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Minos Gouras
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|10
|0
|Брайткройц Стив
|4
|1
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Овусу Принс-Осеи
|5
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|5
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гувара Леон
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
7
Санкт-Паули
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ян
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
20
10
Санкт-Паули
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Ян
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
24
17
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
16%
3
20%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
7
33%
76-90
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
9%
4
33%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
7
39%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
5
28%
76-90
Забито
41
27
22 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
12%
7
26%
1-15
9
22%
2
7%
16-30
8
20%
5
19%
31-45
3
7%
4
15%
46-60
7
17%
4
15%
61-75
9
22%
5
19%
76-90
Пропущено
27
39
14 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
19%
8
21%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
7
26%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0
Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Ян
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
67
49
211
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1313
1214
818
521
323
224
125
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7