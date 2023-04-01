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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 29235
Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Ян
0'
10' Желтая карточка
Сингх Сарприт
11' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
22' Желтая карточка
Брайткройц Стив
1:0
23' Гол в свои ворота
Овусу Принс-Осеи
84' Желтая карточка
Салиакас Манолис
90' Желтая карточка
Дашнер Лукас
90' Желтая карточка
Эльведи Ян
90'+6

Ход матча

10'
 
Сингх Сарприт
11'
 
Овусу Принс-Осеи
22'
 
Брайткройц Стив
23'
Овусу Принс-Осеи
1:0
60'
Отто Давид
Меткалф Коннор
 
70'
Фазлии Бетим
Oladapo Afolayan
 
73'
 
Макридис Хараламбос
Сингх Сарприт
74'
 
Альберс Андреас
Идризи Бленди
84'
Салиакас Манолис
 
86'
 
Гюнтер Лассе
Вит Кристиан
87'
 
Minos Gouras
Овусу Принс-Осеи
90'
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
 
90'
Рицка Ларс
Пакарада Леарт
 
90'
 
Йылдырым Айгюн
Брайткройц Стив
90'
Дашнер Лукас
 
90'
 
Эльведи Ян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 589 Количество передач 506
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
18
Медич
Яков
3
Метс
Кароль
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
8
Смит
Эрик
10
Хартель
Марсель
24
Меткалф
Коннор
13
Дашнер
Лукас
17
Oladapo
Afolayan
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
8
Тальхаммер
Максимилиан
30
Вит
Кристиан
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
14
Идризи
Бленди
9
Овусу
Принс-Осеи
Санкт-Паули
4-3-3
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Ян

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:3
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
4:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.71

Среднее время на гол

38
126

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.23
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 7 0.27
Ирвайн Джексон 7 0.27
Эггештайн Йоханнес 5 0.19
Хартель Марсель 3 0.12
Салиакас Манолис 3 0.12
Меткалф Коннор 3 0.12
Медич Яков 3 0.12
Смит Эрик 2 0.08
Oladapo Afolayan 2 0.08
Пакарада Леарт 1 (1) 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Отто Давид 1 0.04
Немет Давид 1 0.04
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.23
Овусу Принс-Осеи 4 (1) 0.15
Калисканер Каан 4 0.15
Макридис Хараламбос 2 0.08
Меес Джошуа 1 0.04
Схипноски Никлас 1 0.04
Сингх Сарприт 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Йылдырым Айгюн 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Minos Gouras 1 0.04
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Фабер Конрад 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Пакарада Леарт 3 0
Василь Никола 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Метс Кароль 2 0
Мауридес Жуниор 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 10 0
Брайткройц Стив 4 1
Саллер Бенедикт 5 0
Овусу Принс-Осеи 5 0
Тальхаммер Максимилиан 5 0
Эльведи Ян 4 0
Йылдырым Айгюн 4 0
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Гувара Леон 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
7
Санкт-Паули
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ян
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

20
10
Санкт-Паули
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Ян
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

24
17

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
16%
3
20%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
1
5%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
7
33%
76-90

Забито

22
12
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
9%
4
33%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
21%
7
39%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
26%
5
28%
76-90

Забито

41
27
22 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
12%
7
26%
1-15
9
22%
2
7%
16-30
8
20%
5
19%
31-45
3
7%
4
15%
46-60
7
17%
4
15%
61-75
9
22%
5
19%
76-90

Пропущено

27
39
14 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
19%
8
21%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
7
26%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0
Ян
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0
Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Ян

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
13
13
12
14
1.5
8
18
5
21
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
15.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
16.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
15.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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