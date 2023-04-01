Тур: 26. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 19203
1:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЛаубербах Лион
18' Желтая карточкаФранке Марсель
22' Желтая карточкаКраусе Робин
54' Желтая карточкаДе Медина Натан
64' Желтая карточкаФейзич Ясмин
1:1
69' ГолЙенсен Леон
69' Вторая желтая карточкаФейзич Ясмин
69' Желтая карточкаГондорф Жером
77' Желтая карточкаHasan Kurucay
90' Желтая карточкаХофманн Роб-Торбен
90'+5
Ход матча
4'
18'
22'
54'
64'
69'
1:1
69'
69'
77'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
637 Количество передач 169
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Max Weiss
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Карлсруэ
Айнтрахт Бр
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.14
Среднее время на гол
108
78
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|10
|0.38
|Ванитцек Марвин
|8 (3)
|0.31
|Кауфманн Миккель
|6
|0.23
|Небель Пауль
|3
|0.12
|Йенсен Леон
|3
|0.12
|Гондорф Жером
|2
|0.08
|Рапп Симоне
|2
|0.08
|Хайзе Филип
|2
|0.08
|Батмаз Малик
|2
|0.08
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.04
|Франке Марсель
|1
|0.04
|Куэто Лукас
|1
|0.04
|Аразе Кельвин
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферай Иммануэль
|6
|0.23
|Уджа Энтони
|6
|0.23
|Лаубербах Лион
|4
|0.15
|Кауфманн Фабио
|3
|0.12
|Виб Данило
|2
|0.08
|Винтцаймер Мануэль
|2 (1)
|0.08
|Донкор Антон
|2
|0.08
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Николау Яннис
|1
|0.04
|Мультауп Маурице
|1
|0.04
|Хеннинг Брайан
|1
|0.04
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|8
|0
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Кауфманн Миккель
|3
|0
|Юнг Себастьян
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|8
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Николау Яннис
|7
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Донкор Антон
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Мультауп Маурице
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
10
11
Карлсруэ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
15
16
Карлсруэ
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
25
27
Голы по времени матча
Забито
26
12
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
8%
3
25%
1-15
7
27%
1
8%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
1
4%
4
33%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
5
19%
2
17%
76-90
Пропущено
20
28
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
3
15%
7
25%
61-75
4
20%
9
32%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
28%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
3
17%
6
33%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Пропущено
19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Забито
44
30
25 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
7
16%
4
13%
1-15
10
23%
2
7%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
8
18%
8
27%
61-75
6
14%
6
20%
76-90
Пропущено
39
45
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 23
4
10%
8
18%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
3
7%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
9
23%
11
24%
61-75
7
18%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3
Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
77
76
410
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
57
310
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
1214
1016
620
224
323
125
125
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7