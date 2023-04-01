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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 19203
Карлсруэ
1:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
0:1
4' Гол
Лаубербах Лион
18' Желтая карточка
Франке Марсель
22' Желтая карточка
Краусе Робин
54' Желтая карточка
Де Медина Натан
64' Желтая карточка
Фейзич Ясмин
1:1
69' Гол
Йенсен Леон
69' Вторая желтая карточка
Фейзич Ясмин
69' Желтая карточка
Гондорф Жером
77' Желтая карточка
Hasan Kurucay
90' Желтая карточка
Хофманн Роб-Торбен
90'+5
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
14
Кауфманн
Миккель
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
3
Декарли
Сауло
29
Hasan
Kurucay
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
10
Ферай
Иммануэль
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
Карлсруэ
4-1-3-2
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Айнтрахт Бр

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 10 0.38
Ванитцек Марвин 8 (3) 0.31
Кауфманн Миккель 6 0.23
Небель Пауль 3 0.12
Йенсен Леон 3 0.12
Гондорф Жером 2 0.08
Рапп Симоне 2 0.08
Хайзе Филип 2 0.08
Батмаз Малик 2 0.08
Юнг Себастьян 1 0.04
Брайтхаупт Тим 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Куэто Лукас 1 0.04
Аразе Кельвин 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 6 0.23
Уджа Энтони 6 0.23
Лаубербах Лион 4 0.15
Кауфманн Фабио 3 0.12
Виб Данило 2 0.08
Винтцаймер Мануэль 2 (1) 0.08
Донкор Антон 2 0.08
Краусе Робин 1 0.04
Николау Яннис 1 0.04
Мультауп Маурице 1 0.04
Хеннинг Брайан 1 0.04
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 8 0
Амброзиус Стефан 6 1
Гондорф Жером 5 1
Небель Пауль 6 0
Хайзе Филип 4 0
Кауфманн Миккель 3 0
Юнг Себастьян 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Батмаз Малик 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 8 0
Де Медина Натан 6 1
Николау Яннис 7 0
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Донкор Антон 4 0
Уджа Энтони 3 0
Хеннинг Брайан 3 0
Кауфманн Фабио 3 0
Киевски Нико 3 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Мультауп Маурице 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
11
Карлсруэ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Айнтрахт Бр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

15
16
Карлсруэ
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
62% (16)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

25
27

Голы по времени матча

Забито

26
12
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
8%
3
25%
1-15
7
27%
1
8%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
1
4%
4
33%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
5
19%
2
17%
76-90

Пропущено

20
28
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
3
15%
7
25%
61-75
4
20%
9
32%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
28%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
3
17%
6
33%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Забито

44
30
25 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
7
16%
4
13%
1-15
10
23%
2
7%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
8
18%
8
27%
61-75
6
14%
6
20%
76-90

Пропущено

39
45
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 23
4
10%
8
18%
1-15
3
8%
6
13%
16-30
9
23%
3
7%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
9
23%
11
24%
61-75
7
18%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2
Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2 Бохум - Карлсруэ 1:2 Виктория Кёльн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3
Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
7
1.5
7
6
4
10
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
3
10
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
18
8
12
14
1.5
10
16
6
20
2.5
2
24
3
23
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
15.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
16.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
15.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      22'
      Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Франке Марсель получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Иммануэль Ферай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Лаубербах Лион бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Карлсруэ 1:1 Айнтрахт Бр онлайн

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