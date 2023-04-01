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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 22400
Ганновер 96
3:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
8' Желтая карточка
Кинсомби Давид
0:1
14' Гол
Кинсомби Кристиан
18' Желтая карточка
Кён Деррик
30' Желтая карточка
Нильсен Ховард
45' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
1:1
45' Гол
Бейер Максимилиан
2:1
61' Гол
Кён Деррик
74' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
3:1
88' Гол
Шауб Луис
90' Желтая карточка
Муроя Сэй
90'+5

Ход матча

8'
 
Кинсомби Давид
14'
0:1
Кинсомби Кристиан
(Эвина Франк)
18'
Кён Деррик
 
30'
Нильсен Ховард
 
39'
Шауб Луис
Крайнц Лука
 
45'
 
Дикмайер Деннис
45'
Бейер Максимилиан
(Кён Деррик)
1:1
61'
Кён Деррик
(Тойхерт Седрик)
2:1
67'
 
Ганда Йосеф
Кинсомби Кристиан
68'
 
Кутуджу Ахмед
Чалханоглу Керим
74'
Бёрнер Юлиан
 
76'
Antonio Foti
Тойхерт Седрик
 
80'
 
Айдини Басхким
Дикмайер Деннис
80'
 
Мехлем Марсель
Кинсомби Давид
88'
Шауб Луис
3:1
90'
Enzo Leopold
Эрнст Себастьян
 
90'
Nicolo Tresoldi
Бейер Максимилиан
 
90'
Муроя Сэй
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 370 Количество передач 314
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
10
Эрнст
Себастьян
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
8
Кинсомби
Кристиан
6
Abu-Bekir
El-Zein
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
20
Чалханоглу
Керим
38
Эвина
Франк
Ганновер 96
3-4-1-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Зандхаузен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
4:2
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.6
0.75

Среднее время на гол

34
120

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 0.38
Нильсен Ховард 7 0.27
Бейер Максимилиан 5 (1) 0.19
Кён Деррик 3 0.12
Муроя Сэй 3 0.12
Шауб Луис 2 0.08
Вайдандт Хендрик 2 0.08
Безушков Макс 1 0.04
Крайнц Лука 1 0.04
Керк Себастьян 1 (1) 0.04
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.23
Кинсомби Давид 6 (1) 0.23
Эшвайн Александер 4 0.15
Бахманн Яник 2 0.08
Эвина Франк 2 0.08
Кутуджу Ахмед 2 0.08
Айдини Басхким 2 0.08
Суку Себио 1 0.04
Жиров Александр 1 0.04
Папела Мервиль 1 0.04
Окороджи Чима 0 0
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 11 1
Нойман Фил 5 2
Кён Деррик 6 0
Бёрнер Юлиан 5 0
Крайнц Лука 5 0
Нильсен Ховард 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Муроя Сэй 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Antonio Foti 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 7 1
Бахманн Яник 7 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Айдини Басхким 5 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Думич Дарио 3 0
Ценга Эрик 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Папела Мервиль 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Жиров Александр 2 0
Окороджи Чима 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Эвина Франк 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Зандхаузен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
13
Ганновер 96
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Зандхаузен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
21

Волевые поражения

11
7
Ганновер 96
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Зандхаузен
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
22

Волевые поражения

22
20

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
24%
7
44%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
1
6%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
18%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
25%
7
28%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
3
19%
3
12%
76-90

Забито

37
29
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
8
22%
8
28%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
19%
3
10%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
16%
8
28%
61-75
9
24%
5
17%
76-90

Пропущено

33
49
11 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
15%
5
10%
1-15
4
12%
5
10%
16-30
2
6%
8
16%
31-45
7
21%
12
24%
46-60
7
21%
8
16%
61-75
8
24%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Зандхаузен

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
4
8
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
4
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
18
8
9
17
1.5
8
18
4
22
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 26 16 7 3 41 - 21 55
2.
Хайденхайм
 25 14 8 3 51 - 28 50
3.
Гамбург
 26 15 5 6 48 - 32 50
4.
Санкт-Паули
 26 12 8 6 40 - 28 44
5.
Фортуна
 26 13 4 9 45 - 34 43
6.
Падерборн
 25 12 4 9 47 - 30 40
7.
Кайзерслаутерн
 25 10 9 6 39 - 34 39
8.
Карлсруэ
 26 10 5 11 42 - 41 35
9.
Ганновер 96
 26 9 7 10 36 - 34 34
10.
Хольштайн Киль
 25 8 10 7 41 - 40 34
11.
Гройтер Фюрт
 25 7 9 9 33 - 37 30
12.
Нюрнберг
 26 8 5 13 22 - 38 29
13.
Магдебург
 25 8 4 13 31 - 45 28
14.
Айнтрахт Бр
 26 6 8 12 31 - 44 26
15.
Ян
 26 7 5 14 25 - 41 26
16.
Арминия
 25 7 4 14 36 - 41 25
17.
Ганза
 25 7 4 14 21 - 37 25
18.
Зандхаузен
 26 5 6 15 27 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 13 10 3 0 37 - 15 33
2.
Дармштадт
 13 8 5 0 22 - 8 29
3.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
4.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
5.
Гамбург
 13 8 2 3 24 - 13 26
6.
Падерборн
 12 8 0 4 32 - 14 24
7.
Гройтер Фюрт
 13 6 6 1 20 - 14 24
8.
Ганновер 96
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 5 2 21 - 18 20
11.
Нюрнберг
 13 6 1 6 12 - 13 19
12.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 18 - 17 18
13.
Ян
 13 4 5 4 12 - 18 17
14.
Арминия
 13 5 1 7 22 - 21 16
15.
Хольштайн Киль
 12 4 4 4 20 - 17 16
16.
Магдебург
 12 3 3 6 10 - 16 12
17.
Зандхаузен
 12 3 3 6 13 - 25 12
18.
Ганза
 13 3 1 9 10 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Кайзерслаутерн
 13 5 4 4 18 - 16 19
4.
Хольштайн Киль
 13 4 6 3 21 - 23 18
5.
Хайденхайм
 12 4 5 3 14 - 13 17
6.
Фортуна
 13 5 1 7 17 - 20 16
7.
Падерборн
 13 4 4 5 15 - 16 16
8.
Магдебург
 13 5 1 7 21 - 29 16
9.
Ганза
 12 4 3 5 11 - 16 15
10.
Санкт-Паули
 13 4 3 6 20 - 21 15
11.
Карлсруэ
 12 4 2 6 18 - 19 14
12.
Ганновер 96
 13 3 4 6 15 - 17 13
13.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
14.
Ян
 13 3 0 10 13 - 23 9
15.
Арминия
 12 2 3 7 14 - 20 9
16.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
17.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
18.
Гройтер Фюрт
 12 1 3 8 13 - 23 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 19 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 11 (2)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Ян Гимбер Бенедикт 10
Ганза Ингельссон Сванте 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 7
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