Тур: 26. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена. Зрители: 22400
3:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаКинсомби Давид
0:1
14' ГолКинсомби Кристиан
18' Желтая карточкаКён Деррик
30' Желтая карточкаНильсен Ховард
45' Желтая карточкаДикмайер Деннис
1:1
45' ГолБейер Максимилиан
2:1
61' ГолКён Деррик
74' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
3:1
88' ГолШауб Луис
90' Желтая карточкаМуроя Сэй
90'+5
Ход матча
14'
0:1
18'
30'
39'
45'
45'
1:1
61'
2:1
74'
88'
3:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
370 Количество передач 314
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
38
Эвина
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Эвина ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Орал Томас
История личных встреч
Ганновер 96
Зандхаузен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.6
0.75
Среднее время на гол
34
120
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
73
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10
|0.38
|Нильсен Ховард
|7
|0.27
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|3
|0.12
|Муроя Сэй
|3
|0.12
|Шауб Луис
|2
|0.08
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.08
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Крайнц Лука
|1
|0.04
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.04
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.23
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.23
|Эшвайн Александер
|4
|0.15
|Бахманн Яник
|2
|0.08
|Эвина Франк
|2
|0.08
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.08
|Айдини Басхким
|2
|0.08
|Суку Себио
|1
|0.04
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Папела Мервиль
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|0
|0
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|6
|0
|Бёрнер Юлиан
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нильсен Ховард
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Муроя Сэй
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|7
|1
|Бахманн Яник
|7
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Эвина Франк
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Зандхаузен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
13
Ганновер 96
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Зандхаузен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
21
Волевые поражения
11
7
Ганновер 96
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Зандхаузен
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
22
Волевые поражения
22
20
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
24%
7
44%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
1
6%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
18%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
25%
7
28%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
3
19%
3
12%
76-90
Забито
37
29
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
8
22%
8
28%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
19%
3
10%
31-45
4
11%
4
14%
46-60
6
16%
8
28%
61-75
9
24%
5
17%
76-90
Пропущено
33
49
11 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 22
5
15%
5
10%
1-15
4
12%
5
10%
16-30
2
6%
8
16%
31-45
7
21%
12
24%
46-60
7
21%
8
16%
61-75
8
24%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Зандхаузен
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
48
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
310
410
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
188
917
818
422
125
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|19 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|11 (2)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|10
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 7