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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Парма
2:1
Конец матча
Палермо
0'
29' Желтая карточка
Гомес Клаудио
1:0
32' Гол
Бенедычак Адриан
1:1
41' Гол
Солери Эдоардо
53' Желтая карточка
Бернабе Адриан
2:1
77' Гол
Кулибали Войо
78' Желтая карточка
Васкес Франко
90'+7

Ход матча

29'
 
Гомес Клаудио
32'
Бенедычак Адриан
(Дзанимачча Лука)
1:0
41'
1:1
Солери Эдоардо
44'
Осорио Йордан
Валенти Лаутаро
 
46'
Кулибали Войо
Ансальди Кристиан
 
53'
Бернабе Адриан
 
63'
Инглезе Роберто
Бенедычак Адриан
 
65'
 
Брунори Маттео
Тутино Дженнаро
74'
 
Ланчини Эдоардо
Гравес Симон
77'
Кулибали Войо
2:1
78'
Васкес Франко
 
82'
 
Дамьяни Самуэле
Гомес Клаудио
82'
 
Машанджело Эдоардо
Alessio Buttaro
82'
 
Видо Лука
Шарич Дарио
82'
Болог Ботонд
Коббо Элиас
 
83'
Эно Антони
Бернабе Адриан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 464 Количество передач 357
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
30
Валенти
Лаутаро
25
Коббо
Элиас
14
Ансальди
Кристиан
8
Эстевес
Науэль
16
Бернабе
Адриан
24
Юрич
Станко
17
Дзанимачча
Лука
10
Васкес
Франко
7
Бенедычак
Адриан
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
37
Матею
Алеш
2
Гравес
Симон
30
Nicolo
Valente
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
28
Шарич
Дарио
31
Аурелио
Джузеппе
7
Тутино
Дженнаро
27
Солери
Эдоардо
Парма
4-3-3
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Парма
Палермо

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:0
СB
3:2
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:1
К
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.71

Среднее время на гол

62
126

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
96

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 (3) 0.26
Ман Деннис 4 (1) 0.13
Инглезе Роберто 4 0.13
Бенедычак Адриан 4 0.13
Тутино Дженнаро 3 (1) 0.1
Дель Прато Энрико 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Камара Дрисса 2 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 14 (4) 0.45
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.13
Солери Эдоардо 4 0.13
Nicolo Valente 3 0.1
Ivan Marconi 3 0.1
Сегре Джакопо 3 0.1
Элия Сальваторе 3 0.1
Верре Валерио 2 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Сала Марко 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 6 1
Валенти Лаутаро 6 1
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Васкес Франко 6 0
Дель Прато Энрико 5 0
Зом Симон 5 0
Кулибали Войо 5 0
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Камара Дрисса 2 1
Осорио Йордан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Чиркати Алессандро 1 1
Ансальди Кристиан 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неделчару Ионуц 8 0
Ivan Marconi 6 1
Матею Алеш 6 0
Гомес Клаудио 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Сегре Джакопо 5 0
Брунори Маттео 4 0
Шарич Дарио 4 0
Nicolo Valente 2 1
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 2 0
Сала Марко 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Парма
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
15
Парма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Палермо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

17
19
Парма
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Палермо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

22
34

Голы по времени матча

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
30%
9
45%
31-45
5
25%
5
25%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
1
5%
2
10%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
6
24%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Забито

18
21
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
1
6%
8
38%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
21%
1
8%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Забито

38
41
22 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
5
13%
3
7%
1-15
6
16%
3
7%
16-30
11
29%
13
32%
31-45
6
16%
13
32%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
3
8%
6
15%
76-90

Пропущено

33
37
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
5
15%
7
19%
1-15
7
21%
6
16%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
6
18%
5
14%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
6
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1
Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0
Палермо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0
Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2

Результаты матчей

Парма
Палермо

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
6
9
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
5
11
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
22
9
13
18
1.5
11
20
4
27
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
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