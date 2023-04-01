Тур: 31. Стадион: Эннио Тардини.
0'
29' Желтая карточкаГомес Клаудио
1:0
32' ГолБенедычак Адриан
1:1
41' ГолСолери Эдоардо
53' Желтая карточкаБернабе Адриан
2:1
77' ГолКулибали Войо
78' Желтая карточкаВаскес Франко
90'+7
Ход матча
29'
32'
41'
1:1
53'
77'
2:1
78'
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
464 Количество передач 357
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
25
Коббо
Элиас
24
Юрич
Станко
37
Матею
Алеш
28
Шарич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Парма
Палермо
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.71
Среднее время на гол
62
126
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8 (3)
|0.26
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.13
|Инглезе Роберто
|4
|0.13
|Бенедычак Адриан
|4
|0.13
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.1
|Дель Прато Энрико
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Камара Дрисса
|2
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|14 (4)
|0.45
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.13
|Солери Эдоардо
|4
|0.13
|Nicolo Valente
|3
|0.1
|Ivan Marconi
|3
|0.1
|Сегре Джакопо
|3
|0.1
|Элия Сальваторе
|3
|0.1
|Верре Валерио
|2
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|6
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Дель Прато Энрико
|5
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|2
|1
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Ансальди Кристиан
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неделчару Ионуц
|8
|0
|Ivan Marconi
|6
|1
|Матею Алеш
|6
|0
|Гомес Клаудио
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Сегре Джакопо
|5
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Шарич Дарио
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Парма
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
15
Парма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Палермо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
17
19
Парма
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Палермо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
22
34
Голы по времени матча
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
30%
9
45%
31-45
5
25%
5
25%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
1
5%
2
10%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
6
24%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Забито
18
21
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
1
6%
8
38%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
21%
1
8%
1-15
3
16%
4
33%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
3
16%
2
17%
76-90
Забито
38
41
22 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
5
13%
3
7%
1-15
6
16%
3
7%
16-30
11
29%
13
32%
31-45
6
16%
13
32%
46-60
7
18%
3
7%
61-75
3
8%
6
15%
76-90
Пропущено
33
37
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
5
15%
7
19%
1-15
7
21%
6
16%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
6
18%
5
14%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
6
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1
Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0
Палермо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0
Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2
Результаты матчей
Парма
Палермо
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
88
69
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
510
511
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
229
1318
1120
427
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|6
|6
|48 - 19
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|4.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|45 - 28
|51
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|16.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|17.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|32 - 34
|34
|18.
|0:0
|31
|6
|12
|13
|23 - 33
|30
|19.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 16
|23
|12.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 11
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8