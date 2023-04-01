Тур: 31. Стадион: Сардиния Арена.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаМаццокки Симоне
1:0
30' ГолЛападула Джанлука
42' Желтая карточкаPaulo Dentello
48' Желтая карточкаФьордилино Лука
52' Желтая карточкаЧелли Алессандро
63' Желтая карточкаAlberto Dossena
86' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
1:1
87' ПенальтиЛарривей Хоакин
90'+8
Ход матча
25'
30'
42'
48'
52'
63'
86'
87'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 312
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
33
Оберт
Адам
23
Лелла
Нунцио
20
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Прелец НикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shaka Mawuli
-
24 Simone Davi
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Кальяри
Зюйдтироль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|0.52
|Паволетти Леонардо
|6
|0.19
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.13
|Лувумбо Зито
|3
|0.1
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Paulo Dentello
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.26
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.16
|Giovanni Zaro
|5
|0.16
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.06
|Белардинелли Лука
|2
|0.06
|Fabian Tait
|2
|0.06
|Сиссе Мустафа
|2
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.06
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Marco Curto
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|8
|0
|Рог Марко
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Лападула Джанлука
|3
|1
|Alberto Dossena
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Paulo Dentello
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Daniele Casiraghi
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Маццокки Симоне
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Зюйдтироль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
4
Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Зюйдтироль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
13
19
Кальяри
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Зюйдтироль
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
18
23
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
6
40%
5
24%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Забито
39
36
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
6
15%
5
14%
1-15
5
13%
9
25%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
13
33%
10
28%
76-90
Пропущено
30
28
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
2
7%
2
7%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
6
20%
8
29%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
9
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0
Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
79
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
247
1120
1120
328
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|6
|6
|48 - 19
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|4.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|45 - 28
|51
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|16.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|17.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|32 - 34
|34
|18.
|0:0
|31
|6
|12
|13
|23 - 33
|30
|19.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 16
|23
|12.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 11
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8