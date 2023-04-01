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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Кальяри
1:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
25' Желтая карточка
Маццокки Симоне
1:0
30' Гол
Лападула Джанлука
42' Желтая карточка
Paulo Dentello
48' Желтая карточка
Фьордилино Лука
52' Желтая карточка
Челли Алессандро
63' Желтая карточка
Alberto Dossena
86' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
1:1
87' Пенальти
Ларривей Хоакин
90'+8

Ход матча

25'
 
Маццокки Симоне
30'
Лападула Джанлука
1:0
42'
Paulo Dentello
 
46'
 
Скьявоне Андреа
Сьега Николас
46'
 
Daniele Casiraghi
Маццокки Симоне
48'
 
Фьордилино Лука
52'
 
Челли Алессандро
54'
 
Лунетта Габриэль
Челли Алессандро
61'
Дейола Алессандро
Лелла Нунцио
 
63'
Alberto Dossena
 
71'
 
Помпетти Марко
Фьордилино Лука
72'
Курфалидис Христос
Нандес Найтан
 
72'
Альтаре Джорджо
Прелец Ник
 
72'
Лувумбо Зито
Манкозу Марко
 
82'
 
Ларривей Хоакин
Marco Curto
86'
Дзаппа Габриэле
 
87'
1:1
Ларривей Хоакин
88'
Фалько Филиппо
Alberto Dossena
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 312
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
37
Paulo
Dentello
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
23
Лелла
Нунцио
5
Манкозу
Марко
20
Прелец
Ник
9
Лападула
Джанлука
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
3
Челли
Алессандро
III
26
Де
Коль
Филиппо
7
Сьега
Николас
6
Фьордилино
Лука
18
Ровер
Маттео
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
Кальяри
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Кальяри
Зюйдтироль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 16 (3) 0.52
Паволетти Леонардо 6 0.19
Манкозу Марко 4 (1) 0.13
Лувумбо Зито 3 0.1
Дзаппа Габриэле 2 0.06
Перейро Гастон 1 0.03
Дейола Алессандро 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Paulo Dentello 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Нандес Найтан 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.26
Ровер Маттео 5 (2) 0.16
Giovanni Zaro 5 0.16
Маццокки Симоне 3 0.1
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.06
Белардинелли Лука 2 0.06
Fabian Tait 2 0.06
Сиссе Мустафа 2 0.06
Николусси Кавилья Ханс 2 0.06
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Marco Curto 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 8 0
Рог Марко 5 1
Альтаре Джорджо 5 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Лападула Джанлука 3 1
Alberto Dossena 4 0
Дзаппа Габриэле 4 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Paulo Dentello 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 6 0
Giovanni Zaro 6 0
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Daniele Casiraghi 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Помпетти Марко 4 0
Маццокки Симоне 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Ровер Маттео 3 0
Сиссе Мустафа 2 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Лунетта Габриэль 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Крочата Джованни 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Кальяри
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Зюйдтироль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
4
Кальяри
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Зюйдтироль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

13
19
Кальяри
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Зюйдтироль
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

18
23

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
6
40%
5
24%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Забито

39
36
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
6
15%
5
14%
1-15
5
13%
9
25%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
13
33%
10
28%
76-90

Пропущено

30
28
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
2
7%
2
7%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
6
20%
8
29%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
9
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0
Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2
Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
24
7
11
20
1.5
11
20
3
28
2.5
2
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    • 46'
      Сьега Николас уходит с поля. Скьявоне Андреа выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Paulo Azzi получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Лападула Джанлука бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Маццокки Симоне получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Манкозу Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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