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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Перуджа
0:0
Первый тайм: 27'
Фрозиноне
0'
17' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
19' Желтая карточка
Роден Маркус

Ход матча

17'
Анджелла Габриэле
 
19'
 
Роден Маркус

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Фрозиноне
3.59
3.18
2.65
Все Коэффициенты
1
Гори
Стефано
2
Рози
Алеандро
5
Анджелла
Габриэле
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
82
Капецци
Леонардо
25
Санторо
Симоне
13
Луперини
Грегорио
18
Ди
Кармине
Самуэль
10
Матос
Ридер
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
23
Калай
Сержио
5
Лучиони
Фабио
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
14
Francesco
Gelli
94
Инсинье
Роберто
24
Моро
Лука
26
Бидуи
Софьян
Перуджа
3-4-1-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Перуджа
Фрозиноне

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
ППД
1:0
ППД
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
117

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 6 (5) 0.2
Ди Серио Джузеппе 4 0.13
Стриццоло Лука 4 0.13
Луперини Грегорио 4 0.13
Лизи Франческо 3 0.1
Ди Кармине Самуэль 3 0.1
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.1
Оливьери Марко 2 0.07
Санторо Симоне 2 0.07
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Рози Алеандро 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 10 0.32
Инсинье Роберто 7 0.23
Касо Джузеппе 7 0.23
Моро Лука 6 0.19
Роден Маркус 3 0.1
Боррелли Дженнаро 3 (1) 0.1
Гарритано Лука 2 0.06
Маццители Лука 2 0.06
Лучиони Фабио 2 0.06
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 10 0
Санторо Симоне 7 1
Лизи Франческо 6 1
Пас Йеферсон 6 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Рози Алеандро 4 1
Бартоломей Паоло 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Касасола Тиаго 5 0
Куан Кристиан 5 0
Сгарби Филиппо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Анджелла Габриэле 2 0
Ди Серио Джузеппе 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 10 0
Маццители Лука 7 0
Лучиони Фабио 6 0
Роден Маркус 5 0
Коттали Маттео 5 0
Фработта Джанлука 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Касо Джузеппе 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Калай Сержио 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Перуджа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фрозиноне
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
4
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

10
23
Перуджа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Фрозиноне
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

16
27

Голы по времени матча

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
24%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
6
29%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Пропущено

20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Забито

32
47
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
4
13%
3
6%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
8
25%
7
15%
31-45
8
25%
9
19%
46-60
5
16%
12
26%
61-75
5
16%
10
21%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 14
7
21%
2
10%
1-15
5
15%
5
25%
16-30
4
12%
6
30%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
9
26%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1
Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2
Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2

Результаты матчей

Перуджа
Фрозиноне

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
9
1.5
9
6
3
10
2.5
5
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
25
5
9
20
1.5
15
15
4
25
2.5
8
22
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Анджелла Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Фрозиноне.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Фрозиноне
3.59
3.18
2.65
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Перуджа
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