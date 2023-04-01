Тур: 31. Стадион: Ренато Кури.
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
90
Струна
Альяж
10
Матос
Ридер
23
Калай
Сержио
24
Моро
Лука
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Перуджа
Фрозиноне
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
117
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|6 (5)
|0.2
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0.13
|Стриццоло Лука
|4
|0.13
|Луперини Грегорио
|4
|0.13
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.1
|Оливьери Марко
|2
|0.07
|Санторо Симоне
|2
|0.07
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|10
|0.32
|Инсинье Роберто
|7
|0.23
|Касо Джузеппе
|7
|0.23
|Моро Лука
|6
|0.19
|Роден Маркус
|3
|0.1
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.1
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|10
|0
|Санторо Симоне
|7
|1
|Лизи Франческо
|6
|1
|Пас Йеферсон
|6
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Рози Алеандро
|4
|1
|Бартоломей Паоло
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Касасола Тиаго
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Сгарби Филиппо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|7
|0
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Роден Маркус
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Калай Сержио
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фрозиноне
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
4
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
23
Перуджа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Фрозиноне
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
16
27
Голы по времени матча
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
24%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
6
29%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
3
15%
3
33%
76-90
Забито
32
47
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
4
13%
3
6%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
8
25%
7
15%
31-45
8
25%
9
19%
46-60
5
16%
12
26%
61-75
5
16%
10
21%
76-90
Пропущено
34
20
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 14
7
21%
2
10%
1-15
5
15%
5
25%
16-30
4
12%
6
30%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
9
26%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1
Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2
Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2
Результаты матчей
Перуджа
Фрозиноне
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
132
49
96
310
510
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
123
511
69
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
255
920
1515
425
822
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|6
|6
|48 - 19
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|4.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|45 - 28
|51
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|16.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|17.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|32 - 34
|34
|18.
|0:0
|31
|6
|12
|13
|23 - 33
|30
|19.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 16
|23
|12.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 11
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8