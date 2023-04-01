Тур: 31. Стадион: Ренато Кури.
0'
17' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
18' Желтая карточкаРоден Маркус
34' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
43' Желтая карточкаЛизи Франческо
54' Желтая карточкаКоттали Маттео
1:0
62' ГолКасасола Тиаго
1:1
77' ГолМулаттьери Самуэле
82' Желтая карточкаКалай Сержио
90' Желтая карточкаПас Йеферсон
90'+7
Ход матча
18'
43'
54'
62'
1:0
77'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Количество передач 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
90
Струна
Альяж
10
Матос
Ридер
23
Калай
Сержио
24
Моро
Лука
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Перуджа
Фрозиноне
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
117
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|7 (5)
|0.23
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0.13
|Стриццоло Лука
|4
|0.13
|Луперини Грегорио
|4
|0.13
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.1
|Оливьери Марко
|2
|0.07
|Санторо Симоне
|2
|0.07
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|11
|0.35
|Касо Джузеппе
|7
|0.23
|Инсинье Роберто
|7
|0.23
|Моро Лука
|6
|0.19
|Роден Маркус
|3
|0.1
|Боррелли Дженнаро
|3 (1)
|0.1
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Лучиони Фабио
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|10
|0
|Лизи Франческо
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Санторо Симоне
|7
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Рози Алеандро
|4
|1
|Бартоломей Паоло
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Касасола Тиаго
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Сгарби Филиппо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|7
|0
|Роден Маркус
|6
|0
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Касо Джузеппе
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Фрозиноне
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
5
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
10
23
Перуджа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Фрозиноне
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
22%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
3
17%
6
27%
61-75
3
17%
6
27%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
1
8%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
3
15%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
3
15%
3
33%
76-90
Забито
33
48
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
4
12%
3
6%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
8
24%
7
15%
31-45
8
24%
9
19%
46-60
6
18%
12
25%
61-75
5
15%
11
23%
76-90
Пропущено
35
21
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 15
7
20%
2
10%
1-15
5
14%
5
24%
16-30
4
11%
6
29%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
10
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1
Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2
Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2
Результаты матчей
Перуджа
Фрозиноне
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
410
96
311
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
511
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
265
921
1516
426
823
129
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|11 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8