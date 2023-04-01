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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Бари
0:0
Первый тайм: 30'
Беневенто
0'
29' Желтая карточка
Акампора Дженнаро

Ход матча

29'
 
Акампора Дженнаро

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Беневенто
2.20
4.20
4.50
Все Коэффициенты
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
80
Бенедетти
Леонардо
63
Белломо
Никола
7
Антенуччи
Мирко
11
Хеддира
Валид
21
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
55
Весели
Фредерик
31
Тошка
Алин
16
Импрота
Риккардо
18
Фулон
Дам
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
35
Lorenzo
Carfora
9
Петтинари
Стефано
Бари
4-3-1-2
Беневенто
3-4-2-1

История личных встреч

Бари
Беневенто

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
3:4
СB
0:4

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
30

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 15 (5) 0.48
Антенуччи Мирко 7 (2) 0.23
Фолоруншо Майкл 6 0.19
Шедлер Орельен 3 0.1
Белломо Никола 2 0.06
Ботта Рубен 2 (1) 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Ди Чезаре Валерио 2 0.06
Эспозито Себастьяно 2 0.06
Майта Маттиа 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.16
Форте Франческо 3 0.1
Акампора Дженнаро 3 0.1
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.1
Импрота Риккардо 2 0.06
Фариас Диего 1 0.03
Чано Камилло 1 (1) 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Машанджело Эдоардо 0 0
Весели Фредерик 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 12 0
Ди Чезаре Валерио 11 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 3 1
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Маццотта Антонио 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Викари Франческо 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Ботта Рубен 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скьяттарелла Паскуале 9 0
Акампора Дженнаро 9 0
Тельо Андрес 7 1
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Вивиани Маттиа 6 1
Пастина Кристиан 6 1
Фулон Дам 7 0
Куцупиас Илиас 6 0
Импрота Риккардо 3 1
Глик Камил 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Летиция Гаэтано 3 0
Форте Франческо 3 0
Весели Фредерик 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Тошка Алин 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0

Результаты матчей

Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Беневенто
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
8
Бари
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Беневенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

21
6
Бари
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Беневенто
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

9
17

Волевые поражения

28
14

Голы по времени матча

Забито

22
13
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
5
23%
1
8%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
4
18%
3
23%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
17%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
4
19%
4
44%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
5
26%
76-90

Забито

43
22
22 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
8
19%
1
5%
1-15
5
12%
4
18%
16-30
9
21%
7
32%
31-45
4
9%
5
23%
46-60
8
19%
2
9%
61-75
9
21%
3
14%
76-90

Пропущено

30
34
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
13%
7
21%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
10
33%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0
Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0
Беневенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2
Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0

Результаты матчей

Бари
Беневенто

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бари
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
2
13
3
12
2.5
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
17
13
12
18
1.5
6
24
6
24
2.5
4
26
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Бари.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бари
Ничья
Беневенто
2.20
4.20
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бари 0:0 Беневенто онлайн

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Бари
Беневенто
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