Тур: 31. Стадион: Сан Никола.
0'
29' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
36' Желтая карточкаМайта Маттиа
37' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
39' Вторая желтая карточкаАкампора Дженнаро
39' Желтая карточкаТельо Андрес
53' Желтая карточкаВесели Фредерик
1:0
54' ПенальтиАнтенуччи Мирко
64' Желтая карточкаВивиани Маттиа
69' Вторая желтая карточкаВесели Фредерик
2:0
71' ГолФолоруншо Майкл
90'+5
Ход матча
36'
37'
39'
53'
54'
1:0
64'
69'
71'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 2
-
0 Количество передач 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Бари
Беневенто
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
30
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|15 (5)
|0.48
|Антенуччи Мирко
|8 (3)
|0.26
|Фолоруншо Майкл
|7
|0.23
|Шедлер Орельен
|3
|0.1
|Белломо Никола
|2
|0.06
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.06
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.16
|Форте Франческо
|3
|0.1
|Акампора Дженнаро
|3
|0.1
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.1
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фариас Диего
|1
|0.03
|Чано Камилло
|1 (1)
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|13
|0
|Ди Чезаре Валерио
|11
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Маццотта Антонио
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Викари Франческо
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|9
|1
|Тельо Андрес
|8
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|0
|Вивиани Маттиа
|7
|1
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Пастина Кристиан
|6
|1
|Фулон Дам
|7
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|3
|1
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Глик Камил
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Беневенто
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
8
Бари
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Беневенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
16
Волевые поражения
21
6
Бари
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Беневенто
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
9
17
Волевые поражения
28
14
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
5
21%
1
8%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
17%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
6
35%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
4
19%
4
44%
31-45
3
14%
3
33%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
5
26%
76-90
Забито
45
22
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 9
9 Не забивали 14
8
18%
1
5%
1-15
5
11%
4
18%
16-30
9
20%
7
32%
31-45
5
11%
5
23%
46-60
9
20%
2
9%
61-75
9
20%
3
14%
76-90
Пропущено
30
36
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
13%
7
19%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
5
17%
5
14%
31-45
3
10%
7
19%
46-60
5
17%
3
8%
61-75
10
33%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0
Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0
Беневенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2
Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0
Результаты матчей
Бари
Беневенто
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Бари
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
87
79
213
313
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
69
412
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1714
1318
625
625
427
130
130
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|11 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8