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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Козенца
1:0
Конец матча
Пиза
0'
12' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
28' Желтая карточка
Вока Идриз
1:0
43' Гол
Насти Марко
79' Желтая карточка
Д'Урсо Кристиан
90'+6

Ход матча

12'
Д'Орацио Томмазо
 
28'
Вока Идриз
 
43'
Насти Марко
(Маррас Мануэль)
1:0
46'
 
Моруцан Олимпиу
Эштевеш Томаш
55'
 
Торрегросса Эрнесто
Сибилли Джузеппе
56'
 
Гарджуло Марио
Де Витис Алессандро
62'
Кало Джакомо
Вока Идриз
 
62'
Рисполи Андреа
Д'Орацио Томмазо
 
68'
 
Трамони Маттео
Марин Мариус
73'
Д'Урсо Кристиан
Флоренци Альдо
 
74'
 
Цуэлли Эмануэле
Мастину Джузеппе
79'
Д'Урсо Кристиан
 
81'
Финотто Маттиа
Насти Марко
 
81'
Massimo Zilli
Делич Иван
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 270 Количество передач 442
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
5
Риджионе
Микеле
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
32
Маррас
Мануэль
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
34
Флоренци
Альдо
19
Делич
Иван
20
Насти
Марко
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
93
Барба
Федерико
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
30
Де
Витис
Алессандро
18
Мастину
Джузеппе
32
Морео
Стефано
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Козенца
4-4-2
Пиза
4-3-2-1

История личных встреч

Козенца
Пиза

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:1
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 4 0.13
Брешанини Марко 3 0.1
Ларривей Хоакин 3 0.1
Флоренци Альдо 3 0.1
Д'Урсо Кристиан 2 0.06
Риджионе Микеле 2 0.06
Бриньола Энрико 2 0.06
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Massimo Zilli 0 0
Делич Иван 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Pietro Martino 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 9 (4) 0.29
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.19
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.16
Мазуччи Гаэтано 4 0.13
Туре Идрисса 3 0.1
Трамони Маттео 3 0.1
Сибилли Джузеппе 3 0.1
Канестрелли Симоне 2 0.06
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Морео Стефано 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 9 0
Вока Идриз 8 0
Флоренци Альдо 5 1
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Маррас Мануэль 5 0
Вентури Майкл 5 0
Кало Джакомо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Брешанини Марко 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Ларривей Хоакин 3 0
Д'Орацио Томмазо 3 0
Massimo Zilli 3 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Калабрези Артуро 8 1
Беруатто Пьетро 9 0
Барба Федерико 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Надь Адам 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Ионице Артур 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0

Результаты матчей

Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
12
Козенца
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

27
5

Волевые поражения

5
23
Козенца
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Пиза
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

32
6

Волевые поражения

10
35

Голы по времени матча

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
6
33%
7
37%
76-90

Пропущено

15
15
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
8
53%
5
33%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
2
8%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
4
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
40%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
14
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 3
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
17%
3
21%
1-15
6
20%
4
29%
16-30
3
10%
4
29%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
17%
3
21%
76-90

Забито

28
43
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
1
4%
3
7%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
5
18%
8
19%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
10
36%
14
33%
76-90

Пропущено

45
29
24 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 10
20 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
5
11%
6
21%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
11
24%
9
31%
31-45
5
11%
2
7%
46-60
8
18%
3
10%
61-75
8
18%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1
Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2
Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1
Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0

Результаты матчей

Козенца
Пиза

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
7 раз 47%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
0
11 раз 35%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
8
7
2
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
4
27
1.5
13
18
2
29
2.5
7
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Маррас Мануэль сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Marco Nasti бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Д'Орацио Томмазо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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