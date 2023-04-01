Тур: 31. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
12' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
28' Желтая карточкаВока Идриз
1:0
43' ГолНасти Марко
79' Желтая карточкаД'Урсо Кристиан
90'+6
Ход матча
12'
28'
43'
1:0
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
270 Количество передач 442
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.23 Победа «Пизы»
-
42
Вока
Идриз
19
Делич
Иван
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Делич ИванНападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Козенца
Пиза
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|4
|0.13
|Брешанини Марко
|3
|0.1
|Ларривей Хоакин
|3
|0.1
|Флоренци Альдо
|3
|0.1
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.06
|Риджионе Микеле
|2
|0.06
|Бриньола Энрико
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Massimo Zilli
|0
|0
|Делич Иван
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.29
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.19
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.16
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0.13
|Туре Идрисса
|3
|0.1
|Трамони Маттео
|3
|0.1
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.1
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Морео Стефано
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|9
|0
|Вока Идриз
|8
|0
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Маррас Мануэль
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Брешанини Марко
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Ларривей Хоакин
|3
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Massimo Zilli
|3
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Надь Адам
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
12
Козенца
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
27
5
Волевые поражения
5
23
Козенца
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Пиза
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
32
6
Волевые поражения
10
35
Голы по времени матча
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
6
33%
7
37%
76-90
Пропущено
15
15
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
8
53%
5
33%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
0
0%
2
8%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
4
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
40%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
30
14
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 3
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
17%
3
21%
1-15
6
20%
4
29%
16-30
3
10%
4
29%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
17%
3
21%
76-90
Забито
28
43
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
1
4%
3
7%
1-15
3
11%
6
14%
16-30
5
18%
8
19%
31-45
5
18%
5
12%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
10
36%
14
33%
76-90
Пропущено
45
29
24 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 10
20 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
5
11%
6
21%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
11
24%
9
31%
31-45
5
11%
2
7%
46-60
8
18%
3
10%
61-75
8
18%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1
Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2
Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1
Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0
Результаты матчей
Козенца
Пиза
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
7 раз 47%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
0
11 раз 35%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
412
87
214
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2110
427
1318
229
724
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|19
|6
|6
|48 - 19
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|4.
|0:0
|31
|13
|12
|6
|45 - 28
|51
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|30
|11
|5
|14
|41 - 43
|38
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|16.
|30
|8
|11
|11
|28 - 39
|35
|17.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|32 - 34
|34
|18.
|0:0
|31
|6
|12
|13
|23 - 33
|30
|19.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 16
|23
|12.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|22 - 15
|22
|14.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|15.
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|21 - 11
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|12.
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|14.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|15.
|0:0
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|16.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8