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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
СПАЛ
1:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
4' Пенальти
Мончини Габриэле
44' Желтая карточка
Кассата Франческо
67' Желтая карточка
Наингголан Раджа
72' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
74' Желтая карточка
Matteo Prati
75' Желтая карточка
Тунёв Георгий
1:1
84' Гол
Фавилли Андреа
90'+7
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
21
Селия
Раффаэле
44
Наингголан
Раджа
20
Matteo
Prati
5
Nicolo
Contiliano
11
Фетфатцидис
Иоаннис
37
Майстро
Фабио
9
Мончини
Габриэле
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
29
Кассата
Франческо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
91
Коррадо
Никколо
10
Фалетти
Сесар
21
Партипило
Антони
СПАЛ
4-3-2-1
Тернана
3-5-1-1

История личных встреч

СПАЛ
Тернана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
5:1
СB
1:0
СB
2:1
СB
4:0
СCA
0:0
СCB
0:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
210

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 6 (1) 0.19
Ла Мантия Андреа 5 0.16
Майстро Фабио 3 0.1
Дикманн Лоренцо 3 0.1
Эспозито Сальваторе 2 0.06
Меккарьелло Бьяджо 2 0.06
Селия Раффаэле 2 0.06
Рабби Симоне 2 0.06
Наингголан Раджа 1 0.03
Matteo Prati 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 6 0.19
Партипило Антони 5 0.16
Палумбо Антонио 4 0.13
Кулибали Мамаду 3 0.1
Петтинари Стефано 2 0.06
Фалетти Сесар 2 (2) 0.06
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 9 1
Меккарьелло Бьяджо 7 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Педа Патрик 3 2
Ла Мантия Андреа 6 0
Далле Мура Кристиан 6 0
Matteo Arena 4 1
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Дзанеллато Никколо 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Рабби Симоне 3 0
Майстро Фабио 1 1
Наингголан Раджа 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Раути Никола 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Nicolo Contiliano 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 8 0
Кассата Франческо 8 0
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Диаките Салим 6 0
Соренсен Фредерик 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Агацци Давиде 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Дефенди Марино 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Капуано Марко 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Тернана
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

13
7
СПАЛ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тернана
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

7
14
СПАЛ
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Тернана
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (2)
35% (11)
58% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

23
23
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
4
17%
8
35%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 12
25 Не забивали 19
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
5
31%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Забито

31
32
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 10
7
23%
4
13%
1-15
5
16%
7
22%
16-30
4
13%
8
25%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
6
19%
7
22%
76-90

Пропущено

44
35
18 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
5
11%
5
14%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
7
16%
10
29%
31-45
7
16%
5
14%
46-60
9
20%
4
11%
61-75
10
23%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1
СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Палермо 1:1 Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0
Тернана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0
Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0

Результаты матчей

СПАЛ
Тернана

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
10 раз 32%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
7
2
13
1.5
3
13
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
7
24
1.5
6
25
3
28
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 31 19 6 6 48 - 19 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
4.
Бари
 0:0 31 13 12 6 45 - 28 51
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
16.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
17.
Перуджа
 0:0 30 9 7 14 32 - 34 34
18.
Беневенто
 0:0 31 6 12 13 23 - 33 30
19.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 0:0 16 5 8 3 24 - 16 23
12.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 0:0 14 5 5 4 17 - 14 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 0:0 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 0:0 16 8 4 4 21 - 11 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 0:0 16 3 8 5 13 - 15 17
11.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 0:0 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Пиза Марин Мариус 1 11
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Кассата Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Мончини Габриэле из команды СПАЛ забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч СПАЛ 1:1 Тернана онлайн

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