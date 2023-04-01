Тур: 19. Стадион: Ника.
3:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаLucas Ramires
1:0
25' Гол в свои воротаПердута Игорь
2:0
41' ГолКулаков Андрей
42' Желтая карточкаЛопес Рикардо
3:0
78' ГолЛогинов Сергей
90'+4
Ход матча
25'
1:0
41'
2:0
42'
78'
3:0
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Александрия
Ворскла
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.32
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
81
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.39
|Цуриков Андрей
|5
|0.28
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.22
|Мирошниченко Денис
|3
|0.17
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.11
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.11
|Демченко Александр
|1
|0.06
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Ковалец Кирилл
|1
|0.06
|Костишин Денис
|1
|0.06
|Кулаков Андрей
|1
|0.06
|Bogdan Kobzar
|1
|0.06
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.06
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|8 (2)
|0.42
|Марлисон
|3 (1)
|0.16
|Кравец Василий
|2
|0.11
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.11
|Степанюк Руслан
|2
|0.11
|Юрченко Владлен
|1
|0.05
|Кравчук Андрей
|1
|0.05
|Челядин Артём
|1
|0.05
|Чеснаков Владимир
|1
|0.05
|Скляр Александр
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|5
|0
|Сулейманов Таулан
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Яворский Сергей
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Кравец Василий
|4
|0
|Пердута Игорь
|2
|1
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ворскла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
12
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ворскла
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
7
6
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Ворскла
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
7
33%
4
27%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
7
39%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
5
56%
1
11%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
4
33%
4
50%
76-90
Забито
30
24
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
1
3%
4
17%
46-60
7
23%
5
21%
61-75
12
40%
5
21%
76-90
Пропущено
27
26
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
3
11%
9
35%
46-60
7
26%
1
4%
61-75
7
26%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3
Александрия - Алай 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2
Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1
Результаты матчей
Александрия
Ворскла
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Александрия
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
36
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
35
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
145
117
811
414
117
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4