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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Александрия
3:0
Конец матча
Ворскла
0'
9' Желтая карточка
Lucas Ramires
1:0
25' Гол в свои ворота
Пердута Игорь
2:0
41' Гол
Кулаков Андрей
42' Желтая карточка
Лопес Рикардо
3:0
78' Гол
Логинов Сергей
90'+4
77
Шевченко
Никита
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
29
Цуриков
Андрей
37
Рыбалка
Сергей
17
Кожушко
Олег
95
Мустафаев
Эмиль
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
8
Кулаков
Андрей
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
5
Lucas
Ramires
3
Кравец
Василий
18
Павлюк
Евгений
10
Юрченко
Владлен
95
Родригес
Фелипе
II
11
Степанюк
Руслан
16
Сулейманов
Таулан
22
Лопес
Рикардо
II
Александрия
Ворскла

История личных встреч

Александрия
Ворскла

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
Р
1:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
81

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.39
Цуриков Андрей 5 0.28
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.22
Мирошниченко Денис 3 0.17
Калитвинцев Владислав 2 0.11
Мустафаев Эмиль 2 0.11
Демченко Александр 1 0.06
Логинов Сергей 1 0.06
Ковалец Кирилл 1 0.06
Костишин Денис 1 0.06
Кулаков Андрей 1 0.06
Bogdan Kobzar 1 0.06
Artem Shulyanskyi 1 0.06
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 8 (2) 0.42
Марлисон 3 (1) 0.16
Кравец Василий 2 0.11
Олейник Денис 2 (1) 0.11
Степанюк Руслан 2 0.11
Юрченко Владлен 1 0.05
Кравчук Андрей 1 0.05
Челядин Артём 1 0.05
Чеснаков Владимир 1 0.05
Скляр Александр 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 3 1
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Челядин Артём 5 0
Сулейманов Таулан 3 1
Lucas Ramires 3 1
Яворский Сергей 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Кравец Василий 4 0
Пердута Игорь 2 1
Родригес Фелипе II 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Чеснаков Владимир 1 0
Олейник Денис 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Лопес Рикардо II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Исенко Павел 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Павлюк Евгений 1 0

Результаты матчей

Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ворскла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
12
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ворскла
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
6
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Ворскла
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
7
33%
4
27%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
7
39%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
5
56%
1
11%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
4
33%
4
50%
76-90

Забито

30
24
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
1
3%
4
17%
46-60
7
23%
5
21%
61-75
12
40%
5
21%
76-90

Пропущено

27
26
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
3
11%
9
35%
46-60
7
26%
1
4%
61-75
7
26%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3
Александрия - Алай 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2
Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1

Результаты матчей

Александрия
Ворскла

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Александрия
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
3
6
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
11
7
1.5
8
11
4
14
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 17 13 3 1 45 - 12 42
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
12.
Черноморец Од
 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 17 4 5 8 19 - 26 17
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
3.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Лопес Рикардо II получил желтую карточку от судьи
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    • 41'
      Кожушко Олег сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Кулаков Андрей бьет в цель!
    • 26'
      Третьяков Максим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Пердута Игорь уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      9'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Lucas Ramires получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 3:0 Ворскла онлайн

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