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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Металлист
0:0
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
25' Желтая карточка
Черноморец Александр
0:0
47' Не забитый пенальти
Прядун Максим
90' Желтая карточка
Vladyslav Veleten
90'+5
96
Ермолов
Даниил
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
11
Картушов
Егор
4
Чайковский
Игорь
7
Коркишко
Дмитрий
8
Панасенко
Сергей
17
Демченко
Егор
23
Бойчук
Богдан
9
Прядун
Максим
25
Волынец
Евгений
17
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
9
Смирный
Евгений
22
Безбородько
Денис
Металлист
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Металлист
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.32
Панасенко Сергей 3 0.16
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.11
Каплиенко Александр 2 0.11
Малумандсоко Пати 1 0.05
Oleksandr Mizyuk 1 0.05
Aleks Chidomere 1 0.05
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.05
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 5 (4) 0.26
Милько Вадим 3 (2) 0.16
Чоботенко Сергей 2 0.11
Болбат Сергей 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Мякушко Сергей 1 0.05
Безбородько Денис 1 0.05
Гончаренко Роман 1 0.05
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 4 1
Танковский Вячеслав 5 0
Демченко Егор 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Романюк Юрий 4 0
Прядун Максим 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Oleksandr Mizyuk 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 4 0
Ильин Олег 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Богданов Андрей 3 0
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Смирный Евгений 3 0
Кравченко Никита 3 0
Черноморец Александр 3 0
Гончаренко Роман 2 0
Емец Владислав 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Попов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Металлист
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Металлист
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

8
7
Металлист
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Колос Ковалёвка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
5
45%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
29%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
5
29%
29%
6
40%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Пропущено

27
20
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
1
4%
6
30%
1-15
6
22%
4
20%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
11
41%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2
Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0 Минай - Металлист 1:0 Металлист - Кривбасс 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0

Результаты матчей

Металлист
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Металлист
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
3
16
2
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 17 13 3 1 45 - 12 42
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
12.
Черноморец Од
 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 17 4 5 8 19 - 26 17
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
3.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • 63'
    Богданов Андрей уходит с поля. Мякушко Сергей выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Металлист 0:0 Колос Ковалёвка онлайн

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