Тур: 19. Стадион: Авангард (Ужгород).
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЧерноморец Александр
0:0
47' Не забитый пенальтиПрядун Максим
90' Желтая карточкаVladyslav Veleten
90'+5
Ход матча
47'
0:0
47
Романюк
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Металлист
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.32
|Панасенко Сергей
|3
|0.16
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.11
|Каплиенко Александр
|2
|0.11
|Малумандсоко Пати
|1
|0.05
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.05
|Aleks Chidomere
|1
|0.05
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|5 (4)
|0.26
|Милько Вадим
|3 (2)
|0.16
|Чоботенко Сергей
|2
|0.11
|Болбат Сергей
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Мякушко Сергей
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Гончаренко Роман
|1
|0.05
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|4
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Демченко Егор
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Романюк Юрий
|4
|0
|Прядун Максим
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Oleksandr Mizyuk
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Богданов Андрей
|3
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Металлист
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
8
7
Металлист
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Колос Ковалёвка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
5
45%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
29%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
5
29%
29%
6
40%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
27
20
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
1
4%
6
30%
1-15
6
22%
4
20%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
11
41%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2
Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0 Металлист - Локомотив София 0:1 Металлист - ГКС Катовице 0:1 Динамо Киев - Металлист 3:0 Черноморец Од - Металлист 0:0 Минай - Металлист 1:0 Металлист - Кривбасс 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0
Результаты матчей
Металлист
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Металлист
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
127
514
316
217
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4