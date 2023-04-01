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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Верес
1:2
Конец матча
Кривбасс
0'
25' Желтая карточка
Задерака Максим
40' Желтая карточка
Дахновский Виталий
0:1
50' Гол
Klim Prykhodko
54' Желтая карточка
Пасич Геннадий
58' Желтая карточка
Устименко Денис
59' Вторая желтая карточка
Устименко Денис
62' Желтая карточка
Шарай Владислав
75' Желтая карточка
Шарай Станислав
1:1
81' Пенальти
Близниченко Андрей
1:2
83' Гол
Понедельник Андрей
90'+5
47
Когут
Богдан
17
Пасич
Геннадий
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
2
Гагун
Роман
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
33
Клищук
Андрей
24
Якимец
Владимир
2
Рябов
Вячеслав
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
20
Микитишин
Артур
6
Klim
Prykhodko
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
18
Устименко
Денис
Верес
Кривбасс

История личных встреч

Верес
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.21
Гайдучик Николай 3 0.16
Дахновский Виталий 3 0.16
Кучеров Валерий 2 0.11
Шестаков Михаил 2 0.11
Шарай Станислав 1 0.05
Сергийчук Михаил 1 0.05
Маткобожик Александр 1 0.05
Лебеденко Александр 1 0.05
Вовченко Семён 1 0.05
Близниченко Андрей 1 (1) 0.05
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 4 0.21
Волошин Назар 4 0.21
Капич Рифет 3 (2) 0.16
Вернидуб Виталий 1 0.05
Понедельник Андрей 1 0.05
Стецков Тимур 1 0.05
Klim Prykhodko 1 0.05
Хобленко Алексей 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Микитишин Артур 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 8 1
Дахновский Виталий 6 0
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Лебеденко Александр 3 0
Шарай Станислав 3 0
Гагун Роман 3 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Когут Богдан 1 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 3 2
Устименко Денис 4 1
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Банада Евгений 4 0
Дибанго Иван 2 1
Якимец Владимир 3 0
Капич Рифет 3 0
Стецков Тимур 3 0
Понедельник Андрей 1 1
Задерака Максим 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
7
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кривбасс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

12
6
Верес
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Кривбасс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
3
43%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
15%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
7
24%
6
30%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
5
17%
4
20%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
8
28%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3
Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1
Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5

Результаты матчей

Верес
Кривбасс

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Верес
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
6
13
1.5
5
14
2
17
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 17 13 3 1 45 - 12 42
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ингулец
 18 6 4 8 19 - 22 22
9.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
10.
Ворскла
 19 5 5 9 22 - 28 20
11.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
12.
Черноморец Од
 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 17 4 5 8 19 - 26 17
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
3.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
9.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
13.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
14.
Рух Львов
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Задерака Максим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Klim Prykhodko бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Верес 1:2 Кривбасс онлайн

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