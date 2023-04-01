Тур: 19. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
25' Желтая карточкаЗадерака Максим
40' Желтая карточкаДахновский Виталий
0:1
50' ГолKlim Prykhodko
54' Желтая карточкаПасич Геннадий
58' Желтая карточкаУстименко Денис
59' Вторая желтая карточкаУстименко Денис
62' Желтая карточкаШарай Владислав
75' Желтая карточкаШарай Станислав
1:1
81' ПенальтиБлизниченко Андрей
1:2
83' ГолПонедельник Андрей
90'+5
Ход матча
25'
50'
54'
58'
59'
62'
75'
81'
83'
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Верес
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.21
|Гайдучик Николай
|3
|0.16
|Дахновский Виталий
|3
|0.16
|Кучеров Валерий
|2
|0.11
|Шестаков Михаил
|2
|0.11
|Шарай Станислав
|1
|0.05
|Сергийчук Михаил
|1
|0.05
|Маткобожик Александр
|1
|0.05
|Лебеденко Александр
|1
|0.05
|Вовченко Семён
|1
|0.05
|Близниченко Андрей
|1 (1)
|0.05
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|4
|0.21
|Волошин Назар
|4
|0.21
|Капич Рифет
|3 (2)
|0.16
|Вернидуб Виталий
|1
|0.05
|Понедельник Андрей
|1
|0.05
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Klim Prykhodko
|1
|0.05
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|8
|1
|Дахновский Виталий
|6
|0
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Лебеденко Александр
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Гагун Роман
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|3
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Банада Евгений
|4
|0
|Дибанго Иван
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Понедельник Андрей
|1
|1
|Задерака Максим
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Бескоровайный Данил
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
7
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кривбасс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
12
6
Верес
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Кривбасс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
18
13
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
21%
3
43%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
3
15%
3
17%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
7
24%
6
30%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
5
17%
4
20%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
8
28%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3
Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1
Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5
Результаты матчей
Верес
Кривбасс
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Верес
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
613
514
217
118
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4