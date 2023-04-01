МОМЕНТИЩЕ! Хлусевич сейчас с правого края в центр сместился, после чего нанес обводящий удар по рамке противника, и Шелия в великолепном стиле вытащил сферу практически из "девятки"!

Промес сейчас присел на газон. Судя по всему, встречу продолжить Квинси не может. Кейта Бальде уже получил указания переодеваться.

Да, друзья, замена в составе "Спартака". Вместо Промеса на футбольном поле появился Кейта Бальде. Пожелаем голландцу скорейшего выздоровления.

"Спартак, Спартак", - кричат трибуны. Сегодня не так много болельщиков на матче, но их поддержка на стадионе весьма ощутимая, стоит этот факт подчеркнуть.

Крайне расстроен Квинси, ведь никак он не ожидал, что его пребывание на футбольном поле будет столько коротким. Но это футбол, и череда травм здесь - прилегающая составляющая.

Соболев сейчас в борьбе с Семёновым получил удар в спину, после чего завалился на газон. Рефери в этой ситуации карточку не показал.

Уффф... Бальде сейчас зацепил Шелию, который зацепился о ногу нападающего "Спартака", после чего рухнул на футбольный газон. В итоге карточку получил Кейта.

Трошечкин вместо Ильина на поле появился у "Ахмата". Конате также вышел на футбольное поле вместо Агаларова. Была ротация и в составе "Спартака". Как раз Николсона заменил Промес.

Сразу же идут вперед футболисты "Ахмата", зарабатывая на левом фланга штрафной удар. Смотрим, что из этого получится.

Подача не лучшего качества последовала в штрафную "Спартака". Отбиваются "красно-белые", но выводить мяч на чужую половину поля пока не торопятся.

Игнатов отдал передачу на Соболева, который слишком сильно пробросил мяч себе на ход. В итоге нанести удар по воротам противника Александру там и не удалось.

Соболев из-за пределов штрафной низом пробил в левый угол, но Шелия прыгнул за мячом и уверенно его забрал в перчатки. Не было шансов у Игнатова сыграть на добивании.

В руку мяч попал Хлусевичу тем временем. Фиксирует нарушение правил рефери с подсказки бокового. Где у нас там Промес делся? Выйдет он сегодня? Вроде на разминку вышел.

И все, звучит свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов на "Открытие Банк Арене".

Диванович отправляется сейчас на замену. Получил он, судя по всему, травму где-то. Вместо него Камилов на футбольный газон вышел в составе гостей.

МОМЕНТИЩЕ! Игнатов выкатил сейчас мяч на Соболева, который с левого края штрафной пробивал в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой! Было очень опасно!

А теперь уже Игнатов ворвался в штрафную соперника с правого края. В касание направлял он мяч в дальний угол, но откровенно промахнулся, направив сферу на пять метров левее цели!

Шатара сфолил против Соболева на половине поля "Спартака", сорвав перспективную атаку соперника. Желтой карточки мы в этой ситуации не увидели.

Вышли игроки "Спартак" из числа запасных на разминку. Вполне вероятно, что после перерыва мы увидим с вами ротации в составе "красно-белых".

Не сумел обработать мяч Шамар сейчас на ходу, но догнал он сферу на левом углу штрафной, отдал пас на Тавареша. Подача последнего до адресата не дошла.

Угловой удар сейчас заработали футболисты "Спартака". Подача с правого края пошла на ближнюю штангу, но отработал Бериша уверенно в обороне, выбив мяч по кратчайшей траектории за пределы поля.

Ильин получает за отмашку предупреждение от главного арбитра встречи. Тавареш получил удар по лицу, на что тут же среагировал арбитр.

Да, оплеуха знатная Таварешу прилетела, честно говоря. Он даже не сразу в игру вернулся. Но уже сейчас с ним все в порядке. Встречу футболист продолжит.

Пять минут рефери добавил к основному времени первого тайма.

33' В итоге рефери разрешил встречу продолжить. Чернов же уже вернулся на футбольное поле. Все с ним в порядке, но колено явно немного побаливает.

32' Да, затягивается пауза в нашей встрече. Судьи смотрят, сносили ли с ног Чернова. Хотя мне кажется, что было в динамике положение "вне игры" у одного из футболистов "Спартака" после навеса с левого края. Игнатов там фигурировал. Что судьи решат?

30' Чернова, кстати говоря, снесли с ног соперники. Окровавленное колено игрока "Спартака" после стыка с Семёновым нам показали. Вернется футболист "Спартака" на поле. Турбин будет определять эпизод на предмет 11-метрового удара.

29' МОМЕНТИЩЕ! Как там спасает свою команду Шелия? После подачи мяч с левого края на правом оказался Игнатов, который расстреливал Шелию с близкого расстояния, но тот команду выручил. Дважды пытались спартаковцы добить мяч в рамку, в частности, делал это Чернов, но вратарь "Ахмата" спас, сыграв великолепно!

28' Бериша как-то грубо и не аккуратно играл в подкате на левом фланге. В итоге не получил футболист предупреждения, но московский коллектив получил право исполнить стандартное положение.

27' Обступили сейчас игроки "Спартака" штрафной площадку соперника. Несколько неплохих передач мы увидели в сторону Николсона - мяч не получил ни разу адресат.

26' После свистка еще и ударил Шамар затем, сойдясь с Шелией в его штрафной. В итоге получил от рефери карточку желтого цвета форвард "красно-белых".

25' МОМЕНТ! Николсон сейчас убегал к воротам соперника, убрал оппонента на замахе, но был готов к такому Шелия, который бросился в ноги оппоненту, сбив Шелию.

24' Фолят игроки "Ахмата" в центре поля. Это Бериша, разгоняясь по бровке, придержал соперника за плечо, после чего оппонент тут же упал на газон. Фол в атаке.

22' Николсон в падении через себя пробил сейчас по воротам соперника, но попал он в защитника. Мяч уходил за пределы поля, но Шелия успел оставить сферу в игре. Даже в аут ему не потребовалось мяч выбивать.

21' Соболев сейчас почему-то затянул с передачей на Николсона. В итоге форвард "красно-белых" собрал на себе трех соперников и не смог проткнуть мяч через частокол ног в адрес партнера по команде.

20' Тавареш отдавал скрытый пас с левого края на партнера, но адресат справиться с обработкой не сумел. Кажется, что это Соболев так неудачно сыграл перед штрафной противника.

19' Честно говоря, показали нам еще раз эпизод с падением Семёнова в штрафной "Спартака". Лично мне кажется, что должен был рефери указывать на "точку", ведь Зобнин по ноге съездил по ноге сопернику.

18' Нет фола, друзья, не определяет судейская бригада, что на "ВАР" сегодня, нарушения правил. Согласен с ними и Семёнов, что против него правила не нарушались.

16' Подача от углового флага в штрафную "Спартака". Семёнов играет на опережении, но посылает сферу намного левее цели. А не фолили ли тут против него противники?

15' Подача углового с правого края привела к тому, что грозненцы корнер на противоположном фланге заработали. Хотя Бериша ошибся сам в этой ситуации, и неудачно прострелил.

14' Тотальный контроль над мячом у "Спартака" в первом тайме, честно говоря, но ранее мы видели похожую ситуацию в поединке между "Динамо" и "Сочи", где победа досталась южанам, игравшим в меньшинстве.

13' Агаларов наступил на ногу Хлусевича, катившегося по газону. В итоге желтую карточку не получил игрок "Ахмата", хотя повод для этого у рефери был.

12' Соболев сейчас фолит в центре поля, пытаясь отобрать мяч у соперника. Слишком много нарушений у нас на старте встречи. Откровенно нервничают и те, и другие.

11' Первая десятиминутка миновала в нашей встрече. Швец справа получает удар по ногам от Игнатова. Позволяет пока что бороться соперникам главный арбитр. Желтых карточек он не показывает.

9' Снова в атаку выбежали игроки "Ахмата". Олейников выполнял прострельный пас в центр штрафной, но прямо в голову одному из защитников "Спартака" мяч прилетел тут.

8' Неудачно разыграли угловой футболисты "Спартака". Подача с правого края последовала в центр штрафной - Шелия играет на выходе, выбивая мяч подальше от ворот.

7' Игнатов в борьбе с Шатарой сумел заработать на правом краю угловой удар. Не торопятся "красно-белые" исполнить стандартное положение.

6' Агаларов ворвался сейчас в чужую штрафную, замахнулся для удара, но там и не пробил по рамке противника, ведь против него уверенный подкат выполнил один из защитников соперника.

4' Заброс вперед на Николсона сейчас прошел у "Спартака", но из ворот выскочил Шелия, которому удалось уверенно зафиксировать мяч в своих перчатках.

3' Бериша заложил вираж сейчас в чужой штрафной и был готов уже простреливать мяч на одного из партнеров, но в обороне вовремя отработал Хлусевич, который сумел выбить мяч в центр поля.

2' Футболисты "Спартака" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Ахмата" вышли на футбольный газон в чисто зеленом обмундировании.