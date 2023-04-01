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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Второй тайм: 50'
Ахмат
0'
25' Желтая карточка
Николсон Шамар
44' Желтая карточка
Замена Промеса из-за травмы (вид...
Шелия дважды спасает команду от ...
Интервью Сергея Ташуева перед ма...
Интервью Гильермо Абаскаля перед...

Ход матча

25'
Николсон Шамар
 
34'
 
Камилов Владислав
Диванович Заим
44'
 
46'
 
Трошечкин Александр
Ильин Владимир
46'
 
Конате Мохамед
Агаларов Гамид
46'
Промес Квинси
Николсон Шамар
 
Прогнозы 160
Спартак Москва 86.3% (138)
X 6.3% (10)
Ахмат 7.5% (12)
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История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.71

Среднее время на гол

56
126

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.76
Соболев Александр Сергеевич 7 0.33
Николсон Шамар 3 0.14
Литвинов Руслан 3 0.14
Мартинс Кристофер 2 0.1
Игнатов Михаил 2 0.1
Зобнин Роман 2 0.1
Зиньковский Антон 2 0.1
Мозес Виктор 2 0.1
Пруцев Данил 1 0.05
Денисов Даниил 1 0.05
Рыбус Мацей 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Мелёшин Павел 1 0.05
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.33
Тимофеев Артём 6 0.29
Бериша Бернард 4 (2) 0.19
Харин Евгений 3 0.14
Швец Антон 2 0.1
Трошечкин Александр 2 0.1
Садулаев Лечи 2 0.1
Ильин Владимир 2 0.1
Олейников Иван 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Агаларов Гамид 1 0.05
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 8 0
Промес Квинси 6 0
Хлусевич Даниил 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Денисов Даниил 2 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 5 0
Тимофеев Артём 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Карапузов Владислав 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

3
6
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

17
9
Спартак Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ахмат
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
6
24%
4
21%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
6
38%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

44
31
18 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
4
9%
7
23%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
7
16%
9
29%
29%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
11
25%
5
16%
76-90

Пропущено

25
29
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
7
28%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
7
28%
4
14%
46-60
2
8%
8
28%
61-75
2
8%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Ахмат

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
7
5
4
2.5
1
9
3
6
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
7
3
2
9
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
18
2
13
7
1.5
10
10
7
13
2.5
3
17
5
15
3.5
2
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 5 6 36 - 26 35
6.
Ахмат
 0:0 Заявка 21 10 3 8 31 - 29 33
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Сочи
 Заявка 21 9 4 8 31 - 39 31
9.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
10.
Локомотив Москва
 Заявка 21 7 4 10 31 - 37 25
11.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 21 5 4 12 23 - 41 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 10 7 2 1 25 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
6.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Уффф... Бальде сейчас зацепил Шелию, который зацепился о ногу нападающего "Спартака", после чего рухнул на футбольный газон. В итоге карточку получил Кейта. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Соболев сейчас в борьбе с Семёновым получил удар в спину, после чего завалился на газон. Рефери в этой ситуации карточку не показал.
  • 55'
    Крайне расстроен Квинси, ведь никак он не ожидал, что его пребывание на футбольном поле будет столько коротким. Но это футбол, и череда травм здесь - прилегающая составляющая. 
  • 54'
    "Спартак, Спартак", - кричат трибуны. Сегодня не так много болельщиков на матче, но их поддержка на стадионе весьма ощутимая, стоит этот факт подчеркнуть. 
  • Замена
    53'
    Да, друзья, замена в составе "Спартака". Вместо Промеса на футбольном поле появился Кейта Бальде. Пожелаем голландцу скорейшего выздоровления. 
  • 52'
    Промес сейчас присел на газон. Судя по всему, встречу продолжить Квинси не может. Кейта Бальде уже получил указания переодеваться. 
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТИЩЕ! Хлусевич сейчас с правого края в центр сместился, после чего нанес обводящий удар по рамке противника, и Шелия в великолепном стиле вытащил сферу практически из "девятки"!
  • 50'
    Подача не лучшего качества последовала в штрафную "Спартака". Отбиваются "красно-белые", но выводить мяч на чужую половину поля пока не торопятся. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Сразу же идут вперед футболисты "Ахмата", зарабатывая на левом фланга штрафной удар. Смотрим, что из этого получится. 
  • Замена
    47'
    Трошечкин вместо Ильина на поле появился у "Ахмата". Конате также вышел на футбольное поле вместо Агаларова. Была ротация и в составе "Спартака". Как раз Николсона заменил Промес. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем матче!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И все, звучит свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов на "Открытие Банк Арене".
  • Фол, нарушение
    45'
    В руку мяч попал Хлусевичу тем временем. Фиксирует нарушение правил рефери с подсказки бокового. Где у нас там Промес делся? Выйдет он сегодня? Вроде на разминку вышел.
  • 45'
    Соболев из-за пределов штрафной низом пробил в левый угол, но Шелия прыгнул за мячом и уверенно его забрал в перчатки. Не было шансов у Игнатова сыграть на добивании. 
  • 45'
    Игнатов отдал передачу на Соболева, который слишком сильно пробросил мяч себе на ход. В итоге нанести удар по воротам противника Александру там и не удалось.
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    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут рефери добавил к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Да, оплеуха знатная Таварешу прилетела, честно говоря. Он даже не сразу в игру вернулся. Но уже сейчас с ним все в порядке. Встречу футболист продолжит. 
    • Желтая карточка
      43'
      Ильин получает за отмашку предупреждение от главного арбитра встречи. Тавареш получил удар по лицу, на что тут же среагировал арбитр. 
    • Угловой
      42'
      Угловой удар сейчас заработали футболисты "Спартака". Подача с правого края пошла на ближнюю штангу, но отработал Бериша уверенно в обороне, выбив мяч по кратчайшей траектории за пределы поля. 
    • 41'
      Не сумел обработать мяч Шамар сейчас на ходу, но догнал он сферу на левом углу штрафной, отдал пас на Тавареша. Подача последнего до адресата не дошла. 
    • 40'
      Вышли игроки "Спартак" из числа запасных на разминку. Вполне вероятно, что после перерыва мы увидим с вами ротации в составе "красно-белых".
    • Фол, нарушение
      38'
      Шатара сфолил против Соболева на половине поля "Спартака", сорвав перспективную атаку соперника. Желтой карточки мы в этой ситуации не увидели. 
    • Опасный момент
      37'
      А теперь уже Игнатов ворвался в штрафную соперника с правого края. В касание направлял он мяч в дальний угол, но откровенно промахнулся, направив сферу на пять метров левее цели!
    • Опасный момент
      36'
      МОМЕНТИЩЕ! Игнатов выкатил сейчас мяч на Соболева, который с левого края штрафной пробивал в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой! Было очень опасно!
    • Замена
      34'
      Диванович отправляется сейчас на замену. Получил он, судя по всему, травму где-то. Вместо него Камилов на футбольный газон вышел в составе гостей. 
    • 33'
      В итоге рефери разрешил встречу продолжить. Чернов же уже вернулся на футбольное поле. Все с ним в порядке, но колено явно немного побаливает.
    • Видеоповтор
      32'
      Да, затягивается пауза в нашей встрече. Судьи смотрят, сносили ли с ног Чернова. Хотя мне кажется, что было в динамике положение "вне игры" у одного из футболистов "Спартака" после навеса с левого края. Игнатов там фигурировал. Что судьи решат?
    • Судья
      30'
      Чернова, кстати говоря, снесли с ног соперники. Окровавленное колено игрока "Спартака" после стыка с Семёновым нам показали. Вернется футболист "Спартака" на поле. Турбин будет определять эпизод на предмет 11-метрового удара. 
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТИЩЕ! Как там спасает свою команду Шелия? После подачи мяч с левого края на правом оказался Игнатов, который расстреливал Шелию с близкого расстояния, но тот команду выручил. Дважды пытались спартаковцы добить мяч в рамку, в частности, делал это Чернов, но вратарь "Ахмата" спас, сыграв великолепно!
    • Фол, нарушение
      28'
      Бериша как-то грубо и не аккуратно играл в подкате на левом фланге. В итоге не получил футболист предупреждения, но московский коллектив получил право исполнить стандартное положение.
    • 27'
      Обступили сейчас игроки "Спартака" штрафной площадку соперника. Несколько неплохих передач мы увидели в сторону Николсона - мяч не получил ни разу адресат. 
    • Желтая карточка
      26'
      После свистка еще и ударил Шамар затем, сойдясь с Шелией в его штрафной. В итоге получил от рефери карточку желтого цвета форвард "красно-белых".
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Николсон сейчас убегал к воротам соперника, убрал оппонента на замахе, но был готов к такому Шелия, который бросился в ноги оппоненту, сбив Шелию.
    • Фол, нарушение
      24'
      Фолят игроки "Ахмата" в центре поля. Это Бериша, разгоняясь по бровке, придержал соперника за плечо, после чего оппонент тут же упал на газон. Фол в атаке. 
    • 22'
      Николсон в падении через себя пробил сейчас по воротам соперника, но попал он в защитника. Мяч уходил за пределы поля, но Шелия успел оставить сферу в игре. Даже в аут ему не потребовалось мяч выбивать. 
    • 21'
      Соболев сейчас почему-то затянул с передачей на Николсона. В итоге форвард "красно-белых" собрал на себе трех соперников и не смог проткнуть мяч через частокол ног в адрес партнера по команде. 
    • 20'
      Тавареш отдавал скрытый пас с левого края на партнера, но адресат справиться с обработкой не сумел. Кажется, что это Соболев так неудачно сыграл перед штрафной противника. 
    • Судья
      19'
      Честно говоря, показали нам еще раз эпизод с падением Семёнова в штрафной "Спартака". Лично мне кажется, что должен был рефери указывать на "точку", ведь Зобнин по ноге съездил по ноге сопернику. 
    • Видеоповтор
      18'
      Нет фола, друзья, не определяет судейская бригада, что на "ВАР" сегодня, нарушения правил. Согласен с ними и Семёнов, что против него правила не нарушались.
    • Угловой
      16'
      Подача от углового флага в штрафную "Спартака". Семёнов играет на опережении, но посылает сферу намного левее цели. А не фолили ли тут против него противники?
    • Угловой
      15'
      Подача углового с правого края привела к тому, что грозненцы корнер на противоположном фланге заработали. Хотя Бериша ошибся сам в этой ситуации, и неудачно прострелил.
    • 14'
      Тотальный контроль над мячом у "Спартака" в первом тайме, честно говоря, но ранее мы видели похожую ситуацию в поединке между "Динамо" и "Сочи", где победа досталась южанам, игравшим в меньшинстве. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Агаларов наступил на ногу Хлусевича, катившегося по газону. В итоге желтую карточку не получил игрок "Ахмата", хотя повод для этого у рефери был. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Соболев сейчас фолит в центре поля, пытаясь отобрать мяч у соперника. Слишком много нарушений у нас на старте встречи. Откровенно нервничают и те, и другие. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Первая десятиминутка миновала в нашей встрече. Швец справа получает удар по ногам от Игнатова. Позволяет пока что бороться соперникам главный арбитр. Желтых карточек он не показывает. 
    • 9'
      Снова в атаку выбежали игроки "Ахмата". Олейников выполнял прострельный пас в центр штрафной, но прямо в голову одному из защитников "Спартака" мяч прилетел тут. 
    • 8'
      Неудачно разыграли угловой футболисты "Спартака". Подача с правого края последовала в центр штрафной - Шелия играет на выходе, выбивая мяч подальше от ворот.
    • Угловой
      7'
      Игнатов в борьбе с Шатарой сумел заработать на правом краю угловой удар. Не торопятся "красно-белые" исполнить стандартное положение. 
    • 6'
      Агаларов ворвался сейчас в чужую штрафную, замахнулся для удара, но там и не пробил по рамке противника, ведь против него уверенный подкат выполнил один из защитников соперника. 
    • 4'
      Заброс вперед на Николсона сейчас прошел у "Спартака", но из ворот выскочил Шелия, которому удалось уверенно зафиксировать мяч в своих перчатках. 
    • 3'
      Бериша заложил вираж сейчас в чужой штрафной и был готов уже простреливать мяч на одного из партнеров, но в обороне вовремя отработал Хлусевич, который сумел выбить мяч в центр поля. 
    • 2'
      Футболисты "Спартака" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Ахмата" вышли на футбольный газон в чисто зеленом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Zaim Divanovic уходит с поля. Камилов Владислав выходит вместо него
    • Желтая карточка
      25'
      Николсон Шамар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    86.3% (138)
    Ничья
    6.3% (10)
    Ахмат
    7.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.92% (87)
    Меньше
    33.08% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    67.69% (88)
    Нет
    32.31% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    40% (64)
    2:0 Спартак Москва
    14.4% (23)
    1:0 Спартак Москва
    9.4% (15)
    3:1 Спартак Москва
    6.9% (11)
    1:1 Ничья
    3.1% (5)
    2:3 Ахмат
    2.5% (4)
    3:0 Спартак Москва
    2.5% (4)
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    Ахмат
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