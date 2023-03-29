Тур: 21. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Ахмат
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.71
Среднее время на гол
56
126
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.72
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|16 (2)
|0.8
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.35
|Николсон Шамар
|3
|0.15
|Литвинов Руслан
|3
|0.15
|Мартинс Кристофер
|2
|0.1
|Игнатов Михаил
|2
|0.1
|Зобнин Роман
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|2
|0.1
|Мозес Виктор
|2
|0.1
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Денисов Даниил
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|1
|0.05
|Маслов Павел
|1
|0.05
|Мелёшин Павел
|1
|0.05
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|7
|0.35
|Тимофеев Артём
|6
|0.3
|Бериша Бернард
|4 (2)
|0.2
|Харин Евгений
|3
|0.15
|Швец Антон
|2
|0.1
|Трошечкин Александр
|2
|0.1
|Садулаев Лечи
|2
|0.1
|Ильин Владимир
|2
|0.1
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Агаларов Гамид
|1
|0.05
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|Промес Квинси
|6
|0
|Хлусевич Даниил
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|8
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|5
|0
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Карапузов Владислав
|3
|0
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
3
6
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
17
9
Спартак Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ахмат
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
6
24%
4
21%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
6
38%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
44
31
18 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
4
9%
7
23%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
7
16%
9
29%
29%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
11
25%
5
16%
76-90
Пропущено
25
29
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
7
28%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
7
28%
4
14%
46-60
2
8%
8
28%
61-75
2
8%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2
Результаты матчей
Спартак Москва
Ахмат
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
37
54
19
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
73
29
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
182
137
1010
713
317
515
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|53 - 10
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 31
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 37
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 41
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат
Исход игры
Спартак Москва
88.9% (48)
Ничья
5.6% (3)
Ахмат
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
54.35% (25)
Нет
45.65% (21)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.3% (18)
2:0 Спартак Москва
24.1% (13)
1:0 Спартак Москва
11.1% (6)
3:1 Спартак Москва
9.3% (5)
3:0 Спартак Москва
3.7% (2)
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