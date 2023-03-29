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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 54
Спартак Москва 88.9% (48)
X 5.6% (3)
Ахмат 5.6% (3)
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Спартак Москва
Ничья
Ахмат
5.60
4.68
5.75
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История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.71

Среднее время на гол

56
126

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.8
Соболев Александр Сергеевич 7 0.35
Николсон Шамар 3 0.15
Литвинов Руслан 3 0.15
Мартинс Кристофер 2 0.1
Игнатов Михаил 2 0.1
Зобнин Роман 2 0.1
Зиньковский Антон 2 0.1
Мозес Виктор 2 0.1
Пруцев Данил 1 0.05
Денисов Даниил 1 0.05
Рыбус Мацей 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Мелёшин Павел 1 0.05
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.35
Тимофеев Артём 6 0.3
Бериша Бернард 4 (2) 0.2
Харин Евгений 3 0.15
Швец Антон 2 0.1
Трошечкин Александр 2 0.1
Садулаев Лечи 2 0.1
Ильин Владимир 2 0.1
Олейников Иван 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Агаларов Гамид 1 0.05
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 8 0
Промес Квинси 6 0
Хлусевич Даниил 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Денисов Даниил 2 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 5 0
Тимофеев Артём 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Карапузов Владислав 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

3
6
Спартак Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

17
9
Спартак Москва
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Ахмат
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
6
24%
4
21%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
5%
3
25%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
6
38%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

44
31
18 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
4
9%
7
23%
1-15
7
16%
3
10%
16-30
7
16%
9
29%
29%
31-45
8
18%
4
13%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
11
25%
5
16%
76-90

Пропущено

25
29
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
1
4%
1
3%
1-15
7
28%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
7
28%
4
14%
46-60
2
8%
8
28%
61-75
2
8%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2
Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1
Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Ахмат

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
7
5
4
2.5
1
9
3
6
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
7
3
2
9
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
18
2
13
7
1.5
10
10
7
13
2.5
3
17
5
15
3.5
2
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 3 часа 59 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Спартак Москва 88.9% (48)
    X 5.6% (3)
    Ахмат 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ахмат
    5.60
    4.68
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спартак Москва - Ахмат онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    88.9% (48)
    Ничья
    5.6% (3)
    Ахмат
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    33.3% (18)
    2:0 Спартак Москва
    24.1% (13)
    1:0 Спартак Москва
    11.1% (6)
    3:1 Спартак Москва
    9.3% (5)
    3:0 Спартак Москва
    3.7% (2)
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