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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 50
Пари НН 12% (6)
X 12% (6)
Локомотив Москва 76% (38)
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Пари НН
Ничья
Локомотив Москва
3.10
3.52
3.25
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История личных встреч

Пари НН
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 8 (1) 0.4
Калинский Николай 4 (4) 0.2
Милсон 2 0.1
Гоцук Кирилл 2 0.1
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.1
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Кротов Вячеслав 1 0.05
Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
Михайлов Ярослав 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Майга Мамаду 1 0.05
Шильцов Константин 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 5 (4) 0.25
Игнатьев Иван 4 0.2
Дзюба Артём 4 0.2
Камано Франсуа 2 0.1
Изидор Вильсон 2 0.1
Керк Джирано 2 0.1
Марадишвили Константин 2 0.1
Баринов Дмитрий 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Карпукас Артём 1 0.05
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 4 1
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Кротов Вячеслав 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Янсане Момо 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 5 1
Баринов Дмитрий 4 1
Ненахов Максим 2 2
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Карпукас Артём 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Погостнов Егор 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

Пари НН
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Локомотив Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
1
Пари НН
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

6
11
Пари НН
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Локомотив Москва
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
6
40%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
29%
3
16%
61-75
2
10%
12
63%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
56%
1
6%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
6
43%
2
10%
76-90

Забито

24
25
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
0
0%
4
16%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
11
46%
2
8%
61-75
5
21%
7
28%
76-90

Пропущено

35
39
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
4
11%
4
10%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
6
17%
2
5%
46-60
7
20%
9
23%
61-75
8
23%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3
Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0

Результаты матчей

Пари НН
Локомотив Москва

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
14
6
6
14
1.5
7
13
4
16
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Пари НН.
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    • Прогнозы 50
    Пари НН 12% (6)
    X 12% (6)
    Локомотив Москва 76% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.10
    3.52
    3.25
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    Где смотреть матч Пари НН - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва

    Исход игры
    Пари НН
    12% (6)
    Ничья
    12% (6)
    Локомотив Москва
    76% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    48% (24)
    0:1 Локомотив Москва
    12% (6)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    0:2 Локомотив Москва
    10% (5)
    2:1 Пари НН
    6% (3)
    1:0 Пари НН
    4% (2)
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