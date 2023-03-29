Тур: 21. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
История личных встреч
Пари НН
Локомотив Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|8 (1)
|0.4
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.2
|Милсон
|2
|0.1
|Гоцук Кирилл
|2
|0.1
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.1
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|Михайлов Ярослав
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Майга Мамаду
|1
|0.05
|Шильцов Константин
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|5 (4)
|0.25
|Игнатьев Иван
|4
|0.2
|Дзюба Артём
|4
|0.2
|Камано Франсуа
|2
|0.1
|Изидор Вильсон
|2
|0.1
|Керк Джирано
|2
|0.1
|Марадишвили Константин
|2
|0.1
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Карпукас Артём
|1
|0.05
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|4
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магкеев Станислав
|5
|1
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|Ненахов Максим
|2
|2
|Миранчук Антон
|4
|0
|Тикнизян Наир
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Карпукас Артём
|3
|0
|Смольников Игорь
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Локомотив Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
1
Пари НН
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Локомотив Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
6
11
Пари НН
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Локомотив Москва
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
6
40%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
6
29%
3
16%
61-75
2
10%
12
63%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
5
56%
1
6%
61-75
2
22%
6
38%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
6
43%
2
10%
76-90
Забито
24
25
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
0
0%
4
16%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
11
46%
2
8%
61-75
5
21%
7
28%
76-90
Пропущено
35
39
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
4
11%
4
10%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
6
17%
2
5%
46-60
7
20%
9
23%
61-75
8
23%
14
36%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3
Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0
Результаты матчей
Пари НН
Локомотив Москва
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
55
46
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
19
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
146
614
713
416
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|53 - 10
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 31
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 37
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 41
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва
Исход игры
Пари НН
12% (6)
Ничья
12% (6)
Локомотив Москва
76% (38)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
48% (24)
0:1 Локомотив Москва
12% (6)
1:1 Ничья
12% (6)
0:2 Локомотив Москва
10% (5)
2:1 Пари НН
6% (3)
1:0 Пари НН
4% (2)
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