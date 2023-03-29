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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Урал
Прогнозы 57
Зенит 89.5% (51)
X 3.5% (2)
Урал 7% (4)
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Зенит
Ничья
Урал
9.90
5.80
9.20
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История личных встреч

Зенит
Урал

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

3.18
1.91

Среднее время на гол

28
47

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.82

Среднее время на гол

141
110

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.91
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 16 0.8
Вендел Маркус 7 0.35
Мостовой Андрей 6 0.3
Сергеев Иван 6 0.3
Кузяев Далер 5 (2) 0.25
Мантуан Густаво 4 0.2
Клаудиньо 3 0.15
Барриос Вильмар 1 0.05
Ерохин Александр 1 0.05
Ловрен Деян 1 0.05
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Кассьерра Матео 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Адамов Арсен 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.25
Бикфалви Эрик 4 0.2
Ранджелович Лазар 3 0.15
Газинский Юрий 3 0.15
Влут Рай 3 (1) 0.15
Филипенко Егор 1 0.05
Мишкич Даниэль 1 0.05
Юшин Александр 1 0.05
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.05
Егорычев Андрей 1 0.05
Быковский Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Мишкич Даниэль 5 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Гогличидзе Лео 2 1
Помазун Илья 3 0
Каштанов Алексей 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Кулаков Денис 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0

Результаты матчей

Зенит
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
5
Зенит
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
13

Волевые поражения

16
11
Зенит
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Урал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

17
16

Голы по времени матча

Забито

36
12
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
7
19%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
4
11%
3
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
5
14%
6
50%
61-75
11
31%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
3
19%
5
38%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
5
31%
76-90

Забито

52
25
21 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
7
13%
2
8%
1-15
8
15%
3
12%
16-30
6
12%
4
16%
31-45
9
17%
1
4%
46-60
8
15%
10
40%
61-75
14
27%
5
20%
76-90

Пропущено

11
30
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
18%
6
20%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2
Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2
Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Зенит
Урал

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Зенит
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
5
6
7
3
2.5
3
7
3.5
3
7
4.5
2
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
14
6
1.5
9
11
9
11
2.5
1
19
4
16
3.5
1
19
3
17
4.5
2
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 57
    Зенит 89.5% (51)
    X 3.5% (2)
    Урал 7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Урал
    9.90
    5.80
    9.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Зенит - Урал

    Исход игры
    Зенит
    89.5% (51)
    Ничья
    3.5% (2)
    Урал
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (30)
    Меньше
    40% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    46% (23)
    Нет
    54% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    26.3% (15)
    2:1 Зенит
    17.5% (10)
    3:0 Зенит
    12.3% (7)
    3:1 Зенит
    10.5% (6)
    1:2 Урал
    7% (4)
    1:0 Зенит
    7% (4)
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