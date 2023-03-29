Тур: 21. Стадион: Газпром Арена.
История личных встреч
Зенит
Урал
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
3.18
1.91
Среднее время на гол
28
47
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.82
Среднее время на гол
141
110
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.91
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|16
|0.8
|Вендел Маркус
|7
|0.35
|Мостовой Андрей
|6
|0.3
|Сергеев Иван
|6
|0.3
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.25
|Мантуан Густаво
|4
|0.2
|Клаудиньо
|3
|0.15
|Барриос Вильмар
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|1
|0.05
|Ловрен Деян
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.25
|Бикфалви Эрик
|4
|0.2
|Ранджелович Лазар
|3
|0.15
|Газинский Юрий
|3
|0.15
|Влут Рай
|3 (1)
|0.15
|Филипенко Егор
|1
|0.05
|Мишкич Даниэль
|1
|0.05
|Юшин Александр
|1
|0.05
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.05
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Быковский Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|4
|1
|Мишкич Даниэль
|5
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|1
|Помазун Илья
|3
|0
|Каштанов Алексей
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Кулаков Денис
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Урал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
5
Зенит
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
13
Волевые поражения
16
11
Зенит
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Урал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
17
16
Голы по времени матча
Забито
36
12
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
7
19%
1
8%
1-15
5
14%
2
17%
16-30
4
11%
3
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
5
14%
6
50%
61-75
11
31%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
3
19%
5
38%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
1
25%
5
31%
76-90
Забито
52
25
21 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
7
13%
2
8%
1-15
8
15%
3
12%
16-30
6
12%
4
16%
31-45
9
17%
1
4%
46-60
8
15%
10
40%
61-75
14
27%
5
20%
76-90
Пропущено
11
30
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
18%
6
20%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2
Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2
Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Зенит
Урал
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
8 раз 40%
0
7 раз 35%
1
4 раза 20%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Зенит
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
73
37
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
55
45
28
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
137
146
911
911
119
416
119
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|53 - 10
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 31
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 37
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 41
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
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|16 (5)
|Оренбург
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|14 (1)
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|Чалов Фёдор
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|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Зенит - Урал
Исход игры
Зенит
89.5% (51)
Ничья
3.5% (2)
Урал
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
2:0 Зенит
26.3% (15)
2:1 Зенит
17.5% (10)
3:0 Зенит
12.3% (7)
3:1 Зенит
10.5% (6)
1:2 Урал
7% (4)
1:0 Зенит
7% (4)
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