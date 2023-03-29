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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 52
Динамо Москва 78.8% (41)
X 17.3% (9)
Сочи 3.8% (2)
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Динамо Москва
Ничья
Сочи
3.80
4.05
4.30
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История личных встреч

Динамо Москва
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1.2
2.83

Среднее время на гол

75
31

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.55
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
47

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.4
Смолов Фёдор 7 (3) 0.35
Грулёв Вячеслав 3 0.15
Гладышев Ярослав 3 0.15
Фомин Даниил 3 (3) 0.15
Макаров Денис 3 0.15
Захарян Арсен 2 0.1
Нгамалё Николя 2 0.1
Фернандес Роберто 2 0.1
Паршивлюк Сергей 1 0.05
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 0 0
Даса Элазар 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.5
Мелкадзе Георгий 5 0.25
Сарвели Владислав 4 0.2
Юсупов Артур 2 0.1
Джорджевич Лука 2 0.1
Жоаозиньо 2 0.1
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Заика Кирилл 1 0.05
Сиссако Мусса 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Дркушич Ваня 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 5 2
Захарян Арсен 5 1
Сазонов Саба 6 0
Скопинцев Дмитрий 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Фомин Даниил 4 0
Макаров Денис 4 0
Гладышев Ярослав 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Норманн Матиас 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Даса Элазар 1 0
Маричаль Николас 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 6 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Заика Кирилл 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сочи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

11
21
Динамо Москва
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сочи
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
26
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
2
25%
5
19%
31-45
1
13%
6
23%
46-60
2
25%
3
12%
61-75
2
25%
6
23%
76-90

Забито

15
21
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
1
7%
4
19%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
4
27%
6
29%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
24%
2
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
3
18%
1
9%
76-90

Забито

35
31
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
3
9%
4
13%
1-15
7
20%
2
6%
16-30
10
29%
10
32%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
9
26%
7
23%
76-90

Пропущено

25
37
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
16%
5
14%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
3
12%
8
22%
31-45
4
16%
8
22%
46-60
6
24%
6
16%
61-75
5
20%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1
Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3

Результаты матчей

Динамо Москва
Сочи

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
10
10
5
15
2.5
3
17
2
18
3.5
2
18
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 15 3 2 53 - 10 48
2.
Ростов
 Заявка 20 12 5 3 36 - 27 41
3.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 10 5 5 35 - 20 35
5.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
6.
Ахмат
 Заявка 20 10 2 8 31 - 29 32
7.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 20 5 5 10 20 - 31 20
13.
Пари НН
 Заявка 20 5 4 11 23 - 37 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 20 3 4 13 19 - 41 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 20 2 4 14 12 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
5.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
7.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
13.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Пари НН
 Заявка 10 2 2 6 14 - 23 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 3 1 16 - 4 21
2.
Ахмат
 Заявка 10 6 0 4 19 - 17 18
3.
Ростов
 Заявка 9 5 3 1 16 - 12 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
15.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
16.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
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Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 28 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.2% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 78.8% (41)
    X 17.3% (9)
    Сочи 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Сочи
    3.80
    4.05
    4.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи

    Исход игры
    Динамо Москва
    79.2% (42)
    Ничья
    17% (9)
    Сочи
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    47.2% (25)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    2:0 Динамо Москва
    11.3% (6)
    1:0 Динамо Москва
    9.4% (5)
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