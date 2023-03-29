Тур: 21. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Сочи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.8
Среднее время на гол
49
112
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1.2
2.83
Среднее время на гол
75
31
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.55
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
47
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.4
|Смолов Фёдор
|7 (3)
|0.35
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.15
|Гладышев Ярослав
|3
|0.15
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.15
|Макаров Денис
|3
|0.15
|Захарян Арсен
|2
|0.1
|Нгамалё Николя
|2
|0.1
|Фернандес Роберто
|2
|0.1
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.05
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|10 (6)
|0.5
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.25
|Сарвели Владислав
|4
|0.2
|Юсупов Артур
|2
|0.1
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Жоаозиньо
|2
|0.1
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.05
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|Сиссако Мусса
|1
|0.05
|Шипунов Тимофей
|1
|0.05
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Дркушич Ваня
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|5
|2
|Захарян Арсен
|5
|1
|Сазонов Саба
|6
|0
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Гладышев Ярослав
|2
|1
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Норманн Матиас
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|6
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Заика Кирилл
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
4
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сочи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
11
21
Динамо Москва
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сочи
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
4
40%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Пропущено
8
26
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
2
25%
5
19%
31-45
1
13%
6
23%
46-60
2
25%
3
12%
61-75
2
25%
6
23%
76-90
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
1
7%
4
19%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
4
27%
6
29%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
4
24%
2
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
3
18%
1
9%
76-90
Забито
35
31
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
3
9%
4
13%
1-15
7
20%
2
6%
16-30
10
29%
10
32%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
4
11%
5
16%
61-75
9
26%
7
23%
76-90
Пропущено
25
37
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
16%
5
14%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
3
12%
8
22%
31-45
4
16%
8
22%
46-60
6
24%
6
16%
61-75
5
20%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1
Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3
Результаты матчей
Динамо Москва
Сочи
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
73
37
28
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
911
1010
515
317
218
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|53 - 10
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 31
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 37
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 41
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи
Исход игры
Динамо Москва
79.2% (42)
Ничья
17% (9)
Сочи
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
47.2% (25)
1:1 Ничья
17% (9)
2:0 Динамо Москва
11.3% (6)
1:0 Динамо Москва
9.4% (5)
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