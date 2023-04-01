  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Остенде
1:3
Конец матча
Стандард
0'
0:1
8' Гол
Noah Ohio
11' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
0:2
11' Гол
Noah Ohio
0:3
19' Гол
Фосси Марлон
1:3
40' Гол
Аразе Кельвин
45' Желтая карточка
Девале Сибен
60' Красная карточка
Урогиде Осазе
90' Желтая карточка
Матам Тео Ндика
90' Желтая карточка
Cihan Canak
90'+10
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
88
Родин
Матай
4
Барач
Матео
26
Аразе
Кельвин
7
Матам
Тео
Ндика
8
Макгихан
Кэмерон
16
Девале
Сибен
18
Сакамото
Тацухиро
68
Амброз
Тьерри
9
Хорнби
Фрэйзер
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
8
Цимирот
Гойко
14
Альсате
Стивен
11
Доннум
Арон
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
77
Синкернагель
Филип
Остенде
3-4-1-2
Стандард
3-4-3

История личных встреч

Остенде
Стандард

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
6:2
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
1:3
ПДА
2:3
К
2:3
ПДА
0:0
ЛП
2:2
ЛП
3:1
ЛП
4:1
ЛП
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:4

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.45
1.27

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

1.55
2.27

Среднее время на гол

58
39

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

2
1.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 7 (3) 0.23
Хорнби Фрэйзер 7 (1) 0.23
Бэтцнер Ник 5 0.16
Атанга Давид 5 0.16
Макгихан Кэмерон 4 0.13
Матам Тео Ндика 2 0.06
Аразе Кельвин 1 0.03
Боонен Инди 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Д'Хасе Робби 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Сакамото Тацухиро 0 0
Юбер Гийом 0 0
Mohamed Berte 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 7 (2) 0.23
Баликвиша Вильям 5 0.17
Дюссенн Ноэ 5 (2) 0.17
Noah Ohio 4 0.13
Перица Стипе 4 0.13
Амалла Селим 4 (3) 0.13
Драгус Денис 4 0.13
Доннум Арон 3 0.1
Фосси Марлон 3 0.1
Альсате Стивен 2 0.07
Раскин Николас 1 0.03
Cihan Canak 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
Эмон Рено 1 0.03
Тапсоба Абдул 1 0.03
Бокади Мервей 0 0
Бодар Арно 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урогиде Осазе 6 2
Амброз Тьерри 7 0
Роша Кенни 7 0
Танье Антон 5 1
Альбанезе Алессандро 2 2
Хорнби Фрэйзер 5 0
Макгихан Кэмерон 4 0
Амаде Альфонс 4 0
Медли Зех 4 0
Атанга Давид 2 1
Кателарис Фанос 2 1
Родин Матай 3 0
Матам Тео Ндика 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Девале Сибен 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Andy Musayev 2 0
Д'Хасе Робби 0 1
Dapo Mebude 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Mohamed Berte 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 6 1
Синкернагель Филип 4 2
Цимирот Гойко 5 1
Амалла Селим 3 1
Дюссенн Ноэ 4 0
Девале Жиль 4 0
Мелегони Филиппо 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Баликвиша Вильям 2 1
Перица Стипе 3 0
Бокади Мервей 3 0
Альсате Стивен 3 0
Фосси Марлон 3 0
Cihan Canak 3 0
Бодар Арно 1 1
Калут Александро 1 1
Раскин Николас 2 0
Osher Davida 2 0
Noah Ohio 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Болевич Александар 1 0
Эмон Рено 1 0

Результаты матчей

Остенде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

7
9
Остенде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Стандард
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

13
21
Остенде
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Стандард
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

28
16

Волевые поражения

20
30

Голы по времени матча

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
28%
8
38%
76-90

Пропущено

29
26
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
17%
2
8%
1-15
8
28%
5
19%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
4
14%
6
23%
61-75
8
28%
6
23%
76-90

Забито

18
24
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
8
33%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
7
39%
6
25%
76-90

Пропущено

36
16
15 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
3
8%
2
13%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
9
25%
2
13%
31-45
8
22%
2
13%
46-60
5
14%
4
25%
61-75
8
22%
5
31%
76-90

Забито

36
45
13 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
6
17%
7
16%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
5
14%
11
24%
31-45
5
14%
2
4%
46-60
6
17%
5
11%
61-75
12
33%
14
31%
76-90

Пропущено

65
42
31 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 21
8
12%
4
10%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
12
18%
8
19%
31-45
9
14%
3
7%
46-60
9
14%
10
24%
61-75
16
25%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дейнзе - Остенде 3:1 Остенде - Вестерло 1:2 Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0
Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3

Результаты матчей

Остенде
Стандард

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Остенде
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
12
1.5
9
5
2
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
24
6
9
22
1.5
15
15
4
27
2.5
6
24
1
30
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
9.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
10.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
7.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
8.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
9.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
10.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
11.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Остенде 1:3 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     