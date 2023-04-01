Тур: 31. Стадион: Diaz Arena.
0'
0:1
8' ГолNoah Ohio
11' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
0:2
11' ГолNoah Ohio
0:3
19' ГолФосси Марлон
1:3
40' ГолАразе Кельвин
45' Желтая карточкаДевале Сибен
60' Красная карточкаУрогиде Осазе
90' Желтая карточкаМатам Тео Ндика
90' Желтая карточкаCihan Canak
90'+10
Ход матча
8'
0:1
11'
11'
0:2
19'
0:3
40'
1:3
45'
60'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Юбер
Гийом
88
Родин
Матай
16
Девале
Сибен
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
17 Osher Davida
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Остенде
Стандард
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
22 матча
36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.45
1.27
Среднее время на гол
36
70
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
1.55
2.27
Среднее время на гол
58
39
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
2
1.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|7 (3)
|0.23
|Хорнби Фрэйзер
|7 (1)
|0.23
|Бэтцнер Ник
|5
|0.16
|Атанга Давид
|5
|0.16
|Макгихан Кэмерон
|4
|0.13
|Матам Тео Ндика
|2
|0.06
|Аразе Кельвин
|1
|0.03
|Боонен Инди
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Юбер Гийом
|0
|0
|Mohamed Berte
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|7 (2)
|0.23
|Баликвиша Вильям
|5
|0.17
|Дюссенн Ноэ
|5 (2)
|0.17
|Noah Ohio
|4
|0.13
|Перица Стипе
|4
|0.13
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.13
|Драгус Денис
|4
|0.13
|Доннум Арон
|3
|0.1
|Фосси Марлон
|3
|0.1
|Альсате Стивен
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Cihan Canak
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|Эмон Рено
|1
|0.03
|Тапсоба Абдул
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урогиде Осазе
|6
|2
|Амброз Тьерри
|7
|0
|Роша Кенни
|7
|0
|Танье Антон
|5
|1
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Хорнби Фрэйзер
|5
|0
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|Амаде Альфонс
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Атанга Давид
|2
|1
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Родин Матай
|3
|0
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Девале Сибен
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Andy Musayev
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Dapo Mebude
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|6
|1
|Синкернагель Филип
|4
|2
|Цимирот Гойко
|5
|1
|Амалла Селим
|3
|1
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Девале Жиль
|4
|0
|Мелегони Филиппо
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Перица Стипе
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Альсате Стивен
|3
|0
|Фосси Марлон
|3
|0
|Cihan Canak
|3
|0
|Бодар Арно
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Раскин Николас
|2
|0
|Osher Davida
|2
|0
|Noah Ohio
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
Результаты матчей
Остенде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Стандард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
7
9
Остенде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Стандард
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
13
21
Остенде
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Стандард
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
20
30
Голы по времени матча
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
28%
8
38%
76-90
Пропущено
29
26
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
17%
2
8%
1-15
8
28%
5
19%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
4
14%
6
23%
61-75
8
28%
6
23%
76-90
Забито
18
24
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
1
6%
8
33%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
7
39%
6
25%
76-90
Пропущено
36
16
15 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
3
8%
2
13%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
9
25%
2
13%
31-45
8
22%
2
13%
46-60
5
14%
4
25%
61-75
8
22%
5
31%
76-90
Забито
36
45
13 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
6
17%
7
16%
1-15
2
6%
6
13%
16-30
5
14%
11
24%
31-45
5
14%
2
4%
46-60
6
17%
5
11%
61-75
12
33%
14
31%
76-90
Пропущено
65
42
31 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 21
8
12%
4
10%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
12
18%
8
19%
31-45
9
14%
3
7%
46-60
9
14%
10
24%
61-75
16
25%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дейнзе - Остенде 3:1 Остенде - Вестерло 1:2 Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0
Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Результаты матчей
Остенде
Стандард
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Остенде
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
122
412
95
214
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
610
213
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
246
922
1515
427
624
130
129
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10