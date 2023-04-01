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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Серен Юнайтед
0:5
Конец матча
Гент
0'
0:1
18' Гол
Орбан Гифт
45' Желтая карточка
Орбан Гифт
0:2
52' Гол
Орбан Гифт
0:3
54' Гол
Кейперс Уго
0:4
62' Гол
Торунарига Джордан
0:5
77' Гол
Кейперс Уго
90'+1
30
Диш
Гийом
4
Тшибуабуа
Марвен
23
Лепуан
Кристоф
99
Мбоу
Мамаду
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
28
Denys
Bunchukov
7
Вагнер
да
Силва
8
Gerald
Kilota
10
Муандилмаджи
Мариус
1
Нарди
Поль
14
Кастро-Монтес
Алессио
23
Торунарига
Джордан
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
Серен Юнайтед
3-4-2-1
Гент
4-3-3

История личных встреч

Серен Юнайтед
Гент

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
0:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 9 (4) 0.29
Вагнер да Силва 4 (1) 0.13
Бернье Антуан 3 0.1
Поати Морган 3 0.1
Лепуан Кристоф 2 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.03
Мбоу Мамаду 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Мвуэ Стив 1 0.03
Кахбах Матье 0 0
Тшибуабуа Марвен 0 0
Самбу Марсони 0 0
Denys Bunchukov 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 18 (3) 0.58
Орбан Гифт 9 0.29
Хон Хён-Сок 5 0.16
Депуатр Лоран 5 0.16
Торунарига Джордан 3 (1) 0.1
Салах Ибрагим 3 0.1
Кумс Свен 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Де Сар Жюльен 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Кастро-Монтес Алессио 1 0.03
Самуаз Матисс 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Марре Сулейман 1 0.03
Тиссудали Тарик 1 0.03
Фортуна Нуриу 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Фофанан Малик 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 8 1
Силла Абдулайе 7 1
Мбоу Мамаду 5 1
Тшибуабуа Марвен 3 2
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 4 1
Сами Лахссаини 5 0
Кахбах Матье 5 0
Самбу Марсони 5 0
Опаре Даниэль 3 1
Лепуан Кристоф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Мвуэ Стив 1 1
Поати Морган 2 0
Ба Абу 2 0
Абанда Леруа 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Jean-Sebastien Legros 1 0
Бернье Антуан 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 7 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Годо Бруно 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 2 1
Окуму Джозеф 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Орбан Гифт 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Результаты матчей

Серен Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Гент
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
9
Серен Юнайтед
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Гент
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

12
18
Серен Юнайтед
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Гент
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

11
10

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

18
27

Голы по времени матча

Забито

8
35
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
1
13%
1
3%
1-15
1
13%
6
17%
16-30
1
13%
8
23%
31-45
1
13%
7
20%
46-60
2
25%
9
26%
61-75
2
25%
4
11%
76-90

Пропущено

27
21
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
26%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
7
26%
5
24%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
5
25%
5
21%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

34
15
22 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
18%
3
20%
1-15
10
29%
29%
3
20%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
4
12%
1
7%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
4
12%
5
33%
76-90

Забито

28
59
15 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 19
13 Не забивали 6
6
21%
6
10%
1-15
3
11%
7
12%
16-30
6
21%
12
20%
31-45
5
18%
11
19%
46-60
4
14%
15
25%
61-75
4
14%
8
14%
76-90

Пропущено

61
36
31 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 19
7
11%
6
17%
1-15
14
23%
4
11%
16-30
10
16%
4
11%
31-45
11
18%
5
14%
46-60
8
13%
7
19%
61-75
11
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1
Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1

Результаты матчей

Серен Юнайтед
Гент

Точный счет

0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серен Юнайтед
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
13
2
1
15
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
9
7
2
13
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
25
6
7
24
1.5
19
12
2
29
2.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
9.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
10.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
7.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
8.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
9.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
10.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
11.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
    • 46'
      Denys Bunchukov уходит с поля. Сами Лассени выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Орбан Гифт получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Вадис Оджиджа-Офоэ сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:5 Гент онлайн

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