Тур: 31. Стадион: Stade du Pairay.
0:5
Конец матча
0'
0:1
18' ГолОрбан Гифт
45' Желтая карточкаОрбан Гифт
0:2
52' ГолОрбан Гифт
0:3
54' ГолКейперс Уго
0:4
62' ГолТорунарига Джордан
0:5
77' ГолКейперс Уго
90'+1
Ход матча
18'
0:1
45'
52'
0:2
54'
0:3
62'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ejaita Ifoni
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
38 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Серен Юнайтед
Гент
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|9 (4)
|0.29
|Вагнер да Силва
|4 (1)
|0.13
|Бернье Антуан
|3
|0.1
|Поати Морган
|3
|0.1
|Лепуан Кристоф
|2
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.03
|Мбоу Мамаду
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Мвуэ Стив
|1
|0.03
|Кахбах Матье
|0
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
|Denys Bunchukov
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|18 (3)
|0.58
|Орбан Гифт
|9
|0.29
|Хон Хён-Сок
|5
|0.16
|Депуатр Лоран
|5
|0.16
|Торунарига Джордан
|3 (1)
|0.1
|Салах Ибрагим
|3
|0.1
|Кумс Свен
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Де Сар Жюльен
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.03
|Самуаз Матисс
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Марре Сулейман
|1
|0.03
|Тиссудали Тарик
|1
|0.03
|Фортуна Нуриу
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Фофанан Малик
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|8
|1
|Силла Абдулайе
|7
|1
|Мбоу Мамаду
|5
|1
|Тшибуабуа Марвен
|3
|2
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|4
|1
|Сами Лахссаини
|5
|0
|Кахбах Матье
|5
|0
|Самбу Марсони
|5
|0
|Опаре Даниэль
|3
|1
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Jean-Sebastien Legros
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|7
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Годо Бруно
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|2
|1
|Окуму Джозеф
|1
|1
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Результаты матчей
Серен Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Гент
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
9
Серен Юнайтед
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Гент
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
12
18
Серен Юнайтед
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Гент
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
11
10
Волевые победы
29
12
Волевые поражения
18
27
Голы по времени матча
Забито
8
35
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
1
13%
1
3%
1-15
1
13%
6
17%
16-30
1
13%
8
23%
31-45
1
13%
7
20%
46-60
2
25%
9
26%
61-75
2
25%
4
11%
76-90
Пропущено
27
21
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
26%
4
19%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
7
26%
5
24%
76-90
Забито
20
24
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
5
25%
5
21%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Пропущено
34
15
22 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
6
18%
3
20%
1-15
10
29%
29%
3
20%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
4
12%
1
7%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
4
12%
5
33%
76-90
Забито
28
59
15 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 19
13 Не забивали 6
6
21%
6
10%
1-15
3
11%
7
12%
16-30
6
21%
12
20%
31-45
5
18%
11
19%
46-60
4
14%
15
25%
61-75
4
14%
8
14%
76-90
Пропущено
61
36
31 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 22
22 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 19
7
11%
6
17%
1-15
14
23%
4
11%
16-30
10
16%
4
11%
31-45
11
18%
5
14%
46-60
8
13%
7
19%
61-75
11
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1
Гент
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1
Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0 Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1
Результаты матчей
Серен Юнайтед
Гент
Точный счет
0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серен Юнайтед
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
132
115
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
69
97
213
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
256
724
1912
229
1021
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10