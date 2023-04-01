Тур: 31. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
16'
1:0
36'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
11
Гбоо
Янн
36
Уэда
Аясэ
44
Сильва
Жоао
23
Dion
De
Neve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
77 Энен ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Серкль Брюгге
Кортрейк
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.85
Среднее время на гол
96
106
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.71
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|15 (1)
|0.48
|Денкей Кевин
|8
|0.26
|Сомерс Тибо
|4
|0.13
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.13
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Сике Уго
|1
|0.03
|Фрэнсис Абу
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Emilio Kehrer
|1
|0.03
|Торрес Луи
|1
|0.03
|Christiaan Ravych
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.26
|Авенатти Фелипе
|7
|0.23
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.13
|Бруно Массимо
|3
|0.1
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.1
|Billel Messaoudi
|2
|0.06
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|7
|0
|Лопес Леонардо
|5
|1
|Деман Оливье
|5
|1
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Попович Борис
|3
|1
|Марселен Жан
|4
|0
|Сомерс Тибо
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Денкей Кевин
|1
|1
|Хотич Дино
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Кортрейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
16
Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Кортрейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
12
12
Серкль Брюгге
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Кортрейк
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
19
Волевые поражения
20
28
Голы по времени матча
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
4%
1
4%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
8
31%
6
26%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
18%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
19%
1
7%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
26%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
8
32%
76-90
Забито
42
37
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
4
10%
2
5%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
5
12%
9
24%
61-75
10
24%
7
19%
76-90
Пропущено
40
52
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
6
15%
6
12%
1-15
3
8%
4
8%
16-30
8
20%
11
21%
31-45
5
13%
9
17%
46-60
8
20%
10
19%
61-75
10
25%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Кортрейк
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
78
411
411
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
312
510
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
237
1020
921
525
327
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 36
|65
|3.
|31
|19
|6
|6
|55 - 25
|63
|4.
|30
|15
|6
|9
|56 - 34
|51
|5.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|2:0
|31
|11
|11
|9
|43 - 41
|44
|8.
|29
|12
|7
|10
|46 - 41
|43
|9.
|29
|12
|6
|11
|45 - 36
|42
|10.
|29
|12
|5
|12
|37 - 38
|41
|11.
|30
|10
|9
|11
|44 - 43
|39
|12.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|13.
|29
|9
|6
|14
|39 - 54
|33
|14.
|0:2
|31
|8
|6
|17
|35 - 56
|30
|15.
|30
|7
|6
|17
|39 - 62
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|31
|5
|9
|17
|41 - 71
|24
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|15
|11
|2
|2
|33 - 10
|35
|3.
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|4.
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|6.
|2:0
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|27 - 17
|24
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|15
|5
|5
|5
|22 - 21
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|0:2
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|15
|6
|4
|5
|18 - 20
|22
|5.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|7.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|11.
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|12.
|2:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|0:2
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|15
|3
|2
|10
|18 - 35
|11
|16.
|15
|2
|5
|8
|16 - 28
|11
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|14
|2
|1
|11
|11 - 31
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|16 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10