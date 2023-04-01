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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Первый тайм: 45+'
Кортрейк
0'
1:0
16' Гол
Сомерс Тибо
2:0
36' Пенальти
Уэда Аясэ

Ход матча

16'
Сомерс Тибо
(Деман Оливье)
1:0
36'
Уэда Аясэ
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Кортрейк
5.10
4.36
74.00
Все Коэффициенты
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
11
Гбоо
Янн
36
Уэда
Аясэ
1
Tom
Vandenberghe
21
Martin
Wasinski
4
Ватанабэ
Цуёси
44
Сильва
Жоао
30
Д'Эне
Кристоф
25
Nayel
Mehssatou
33
Лончар
Стьепан
23
Dion
De
Neve
70
Бруно
Массимо
20
Авенатти
Фелипе
18
Abdelkahar
Kadri
Серкль Брюгге
3-4-3
Кортрейк
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Кортрейк

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМС
0:1
ТМК
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.85

Среднее время на гол

96
106

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.71

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 15 (1) 0.48
Денкей Кевин 8 0.26
Сомерс Тибо 4 0.13
Хотич Дино 4 (1) 0.13
Гбоо Янн 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
Деман Оливье 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Сике Уго 1 0.03
Фрэнсис Абу 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Emilio Kehrer 1 0.03
Торрес Луи 1 0.03
Christiaan Ravych 1 0.03
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (1) 0.26
Авенатти Фелипе 7 0.23
Abdelkahar Kadri 4 0.13
Бруно Массимо 3 0.1
Гейе Папе Хабиб 3 0.1
Billel Messaoudi 2 0.06
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.03
Сильва Жоао 1 0.03
Сич Алексей 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Dion De Neve 1 0.03
Мбайо Дилан 1 0.03
Ватанабэ Цуёси 1 0.03
Martin Wasinski 1 0.03
Д'Эне Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Лончар Стьепан 0 0
Christalino Atemona 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 7 0
Лопес Леонардо 5 1
Деман Оливье 5 1
Даланн Йеспер 6 0
Попович Борис 3 1
Марселен Жан 4 0
Сомерс Тибо 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Денкей Кевин 1 1
Хотич Дино 2 0
Декостере Роббе 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Мьянге Сенна 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Сильва Жоао 6 0
Авенатти Фелипе 6 0
Гейе Папе Хабиб 4 1
Д'Эне Кристоф 3 1
Дессолей Дорьян 4 0
Лончар Стьепан 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Селемани Фаиз 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сич Алексей 3 0
Бруно Массимо 2 0
Радованович Александар 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Billel Messaoudi 2 0
Танака Сатоси 2 0
Martin Wasinski 2 0
Nayel Mehssatou 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Регали Мартин 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Кортрейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
16
Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Кортрейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

12
12
Серкль Брюгге
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Кортрейк
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

21
19

Волевые поражения

20
28

Голы по времени матча

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
4%
1
4%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
8
31%
6
26%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
3
12%
6
26%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
18%
5
19%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
19%
1
7%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
26%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
8
32%
76-90

Забито

42
37
19 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
4
10%
2
5%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
8
19%
6
16%
46-60
5
12%
9
24%
61-75
10
24%
7
19%
76-90

Пропущено

40
52
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
6
15%
6
12%
1-15
3
8%
4
8%
16-30
8
20%
11
21%
31-45
5
13%
9
17%
46-60
8
20%
10
19%
61-75
10
25%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Кортрейк

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
23
7
10
20
1.5
9
21
5
25
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 30 15 6 9 56 - 34 51
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Серкль Брюгге
 2:0 31 11 11 9 43 - 41 44
8.
Стандард
 29 12 7 10 46 - 41 43
9.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
10.
Шарлеруа
 29 12 5 12 37 - 38 41
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 0:2 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 2:0 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 0:2 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 15 6 4 5 18 - 20 22
5.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
6.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
7.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
8.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
9.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
11.
Стандард
 15 5 4 6 19 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 2:0 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 0:2 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 16 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Кортрейк
5.10
4.36
74.00
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