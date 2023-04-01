Тур: 31. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
8' ГолMathias Fixelles
32' Желтая карточкаОзорнвафор Валентин
1:1
35' ГолБайо Вакун
1:2
39' ГолХейманс Дан
51' Желтая карточкаКнежевич Стефан
68' Желтая карточкаАндреу Стелиос
77' Желтая карточкаЙорданов Эдиссон
79' Желтая карточкаБаджи Юссуф
86' Желтая карточкаБайо Вакун
2:2
89' ПенальтиДиркс Тюр
90' Желтая карточкаNene Dorgeles
2:3
90' ГолБаджи Юссуф
90'+8
Ход матча
8'
35'
1:1
39'
1:2
51'
68'
77'
79'
86'
89'
2:2
90'
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
79
Мацуо
Юсуке
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
15 Josue Doke
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Вестерло
Шарлеруа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.5
Среднее время на гол
97
60
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.15
1.35
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
78
66
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.26
|Фостер Лайл
|8
|0.26
|Nene Dorgeles
|8
|0.26
|Kyan Vaesen
|6
|0.19
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.16
|Диркс Тюр
|5 (3)
|0.16
|Ветокеле Игор
|4
|0.13
|Мадсен Николас
|2
|0.06
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.06
|Акбунар Халиль
|2
|0.06
|Mathias Fixelles
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (1)
|0.2
|Баджи Юссуф
|5
|0.17
|Зоргане Адем
|4
|0.13
|Мориока Риота
|3
|0.1
|Илаймахаритра Марко
|3 (2)
|0.1
|Мбенза Исаак
|2
|0.07
|Нкуба Кен
|2
|0.07
|Байо Вакун
|2
|0.07
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.07
|Зарури Анасс
|2
|0.07
|Nadir Benbouali
|2
|0.07
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Марк Дамьен
|1
|0.03
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Голизаде Али
|1
|0.03
|Багер Йонас
|1
|0.03
|Бессиль Лоик
|1
|0.03
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болат Синан
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Пердикицци Пьетро
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Mathias Fixelles
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Nene Dorgeles
|2
|1
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|9
|0
|Нкуба Кен
|9
|0
|Кайембе Йорис
|5
|0
|Зоргане Адем
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Марк Дамьен
|2
|1
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Коффи Херве
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Байо Вакун
|2
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Jackson Tchatchoua
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Озорнвафор Валентин
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Nikola Stulic
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Шарлеруа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
14
8
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Шарлеруа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
14
14
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (15)
19% (6)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Шарлеруа
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
28
15
Волевые поражения
28
22
Голы по времени матча
Забито
37
20
15 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
8%
3
15%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
11
30%
30%
1
5%
46-60
3
8%
6
30%
61-75
8
22%
7
35%
76-90
Пропущено
29
23
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
10%
5
22%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
6
30%
1
5%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
6
30%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
9
35%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
35%
4
25%
76-90
Забито
57
40
26 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
9
16%
4
10%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
9
16%
9
23%
31-45
14
25%
5
13%
46-60
5
9%
9
23%
61-75
12
21%
10
25%
76-90
Пропущено
55
39
24 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
6
11%
7
18%
1-15
4
7%
8
21%
16-30
14
25%
6
15%
31-45
6
11%
5
13%
46-60
10
18%
5
13%
61-75
15
27%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Франкс-Борен - Шарлеруа 3:1 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Синт-Элуа-Винкел 2:1 Гент - Шарлеруа 0:0
Результаты матчей
Вестерло
Шарлеруа
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 27%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
8 раз 26%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
104
142
68
610
212
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
510
610
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
237
1912
1218
823
426
427
130
130
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10