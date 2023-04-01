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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Вестерло
2:3
Конец матча
Шарлеруа
0'
1:0
8' Гол
Mathias Fixelles
32' Желтая карточка
Озорнвафор Валентин
1:1
35' Гол
Байо Вакун
1:2
39' Гол
Хейманс Дан
51' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
68' Желтая карточка
Андреу Стелиос
77' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
79' Желтая карточка
Баджи Юссуф
86' Желтая карточка
Байо Вакун
2:2
89' Пенальти
Диркс Тюр
90' Желтая карточка
Nene Dorgeles
2:3
90' Гол
Баджи Юссуф
90'+8
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
32
Йорданов
Эдиссон
7
Lucas
Van
Eenoo
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
79
Мацуо
Юсуке
39
Томас
ван
ден
Кейбус
14
Kyan
Vaesen
16
Коффи
Херве
21
Андреу
Стелиос
66
Озорнвафор
Валентин
3
Кнежевич
Стефан
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
7
Мбенза
Исаак
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
9
Байо
Вакун
18
Хейманс
Дан
Вестерло
4-2-3-1
Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Шарлеруа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
2:3
ТМК
0:2
К
1:0
ТМС
0:4
ПДАТЗПВЛЕПО
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ТМК
2:1
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛЖ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.5

Среднее время на гол

97
60

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.15
1.35

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

78
66

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 8 (4) 0.26
Фостер Лайл 8 0.26
Nene Dorgeles 8 0.26
Kyan Vaesen 6 0.19
Шадли Насер 5 (2) 0.16
Диркс Тюр 5 (3) 0.16
Ветокеле Игор 4 0.13
Мадсен Николас 2 0.06
Lucas Van Eenoo 2 0.06
Акбунар Халиль 2 0.06
Mathias Fixelles 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 2 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Нойштедтер Роман 1 0.03
Даци Эрдон 1 0.03
Бернат Ян 0 0
Тагир Равиль 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (1) 0.2
Баджи Юссуф 5 0.17
Зоргане Адем 4 0.13
Мориока Риота 3 0.1
Илаймахаритра Марко 3 (2) 0.1
Мбенза Исаак 2 0.07
Нкуба Кен 2 0.07
Байо Вакун 2 0.07
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0.07
Зарури Анасс 2 0.07
Nadir Benbouali 2 0.07
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Марк Дамьен 1 0.03
Кайембе Йорис 1 0.03
Голизаде Али 1 0.03
Багер Йонас 1 0.03
Бессиль Лоик 1 0.03
Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болат Синан 5 0
Томас ван ден Кейбус 5 0
Кюйпер Максим 5 0
Пердикицци Пьетро 3 1
Нойштедтер Роман 4 0
Mathias Fixelles 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Nene Dorgeles 2 1
Акбунар Халиль 3 0
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Йорданов Эдиссон 2 0
Диркс Тюр 2 0
Тагир Равиль 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Минейро Лукас 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Мадсен Николас 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 9 0
Нкуба Кен 9 0
Кайембе Йорис 5 0
Зоргане Адем 3 1
Багер Йонас 4 0
Марк Дамьен 2 1
Кнежевич Стефан 3 0
Коффи Херве 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Mehdi Boukamir 1 1
Мориока Риота 2 0
Байо Вакун 2 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Jackson Tchatchoua 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Озорнвафор Валентин 1 0
Дескотт Антони 1 0
Nikola Stulic 1 0

Результаты матчей

Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Шарлеруа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

14
8
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Шарлеруа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

14
14
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (15)
19% (6)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Шарлеруа
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

28
15

Волевые поражения

28
22

Голы по времени матча

Забито

37
20
15 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
8%
3
15%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
11
30%
30%
1
5%
46-60
3
8%
6
30%
61-75
8
22%
7
35%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
10%
5
22%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
6
30%
1
5%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
6
30%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
9
35%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
35%
4
25%
76-90

Забито

57
40
26 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
9
16%
4
10%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
9
16%
9
23%
31-45
14
25%
5
13%
46-60
5
9%
9
23%
61-75
12
21%
10
25%
76-90

Пропущено

55
39
24 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
6
11%
7
18%
1-15
4
7%
8
21%
16-30
14
25%
6
15%
31-45
6
11%
5
13%
46-60
10
18%
5
13%
61-75
15
27%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Франкс-Борен - Шарлеруа 3:1 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Синт-Элуа-Винкел 2:1 Гент - Шарлеруа 0:0

Результаты матчей

Вестерло
Шарлеруа

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 27%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
8 раз 26%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
4
14
2
1.5
6
8
6
10
2.5
2
12
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
5
10
1.5
6
10
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
23
7
19
12
1.5
12
18
8
23
2.5
4
26
4
27
3.5
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
9.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
10.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 31 5 4 22 26 - 63 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
7.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
8.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
9.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
10.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
11.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
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Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
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