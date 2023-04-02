Тур: 22. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
0:1
31' ПенальтиМикелтадзе Бека
41' Вторая желтая карточкаДжеймисон Скотт
78' Желтая карточкаТергейт Ангус
88' Желтая карточкаCallum Timmins
1:1
90' ГолMax Caputo
90'+5
Ход матча
21'
31'
0:1
41'
78'
88'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
38
Бос
Джордан
14
Бериша
Валон
13
О'Нил
Эйден
10
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
23 Тилио МаркоЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jordon Hall
-
37 Max Caputo
-
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Mark Natta
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
39 матчей
53.8%
10.3%
35.9%
21 победа 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
48.7%
28.2%
23.1%
19 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
2.37
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.55
0.95
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
76
53
Голов в среднем за матч
1.95
1.36
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|16 (6)
|0.84
|Леки Мэттью
|6
|0.32
|Тилио Марко
|5
|0.26
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.21
|О'Нил Эйден
|4
|0.21
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.16
|Беренгер Флорен
|1
|0.05
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Лам Томас
|1
|0.05
|Max Caputo
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|5 (3)
|0.26
|Бухагьяр Трент
|4
|0.21
|Сотирио Джошуа
|2
|0.11
|Грозос Костандинос
|2
|0.11
|Тергейт Ангус
|2
|0.11
|Archie Goodwin
|2
|0.11
|Пископо Рено
|1
|0.05
|Дарцмелия Бека
|1
|0.05
|Саито Манабу
|1
|0.05
|Хоффман Джейсон
|1
|0.05
|Элси Джордан
|1
|0.05
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.05
|Daniel Stynes
|1
|0.05
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|Рейш Нуну
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Дженкинсон Карл
|4
|0
|Бухагьяр Трент
|4
|0
|Аль-Таай Мохамед
|4
|0
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Данкан Джек
|3
|0
|О'Нилл Брэндон
|3
|0
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|Ингем Дэйн
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Элси Джордан
|1
|1
|Сотирио Джошуа
|2
|0
|Callum Timmins
|2
|0
|Грозос Костандинос
|2
|0
|Дарцмелия Бека
|2
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
6
5
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
11
14
Мельбурн Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
26
7
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
5
19%
1
14%
1-15
4
15%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
1
14%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
1
6%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
41
24
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
15%
2
8%
1-15
9
22%
4
17%
16-30
5
12%
7
29%
29%
31-45
5
12%
5
21%
46-60
4
10%
1
4%
61-75
12
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
27
29
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
11%
4
14%
1-15
7
26%
2
7%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
7
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
Точный счет
4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
55
28
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
145
145
712
712
217
415
118
118
118
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|14 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 5
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5