  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
21' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
0:1
31' Пенальти
Микелтадзе Бека
41' Вторая желтая карточка
Джеймисон Скотт
78' Желтая карточка
Тергейт Ангус
88' Желтая карточка
Callum Timmins
1:1
90' Гол
Max Caputo
90'+5
1
Гловер
Том
4
Рейш
Нуну
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
38
Бос
Джордан
14
Бериша
Валон
3
Джеймисон
Скотт
13
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
20
Michael
Weier
39
Thomas
Aquilina
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
17
Грозос
Костандинос
7
Бухагьяр
Трент
9
Микелтадзе
Бека
10
Пископо
Рено
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

53.8%
10.3%
35.9%
21 победа 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

48.7%
28.2%
23.1%
19 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

1:2
3:0
2:4
1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

2.37
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.55
0.95

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

76
53

Голов в среднем за матч

1.95
1.36

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 16 (6) 0.84
Леки Мэттью 6 0.32
Тилио Марко 5 0.26
Ван дер Венне Рихард 4 0.21
О'Нил Эйден 4 0.21
Нэббаут Эндрю 3 0.16
Беренгер Флорен 1 0.05
Бериша Валон 1 (1) 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Лам Томас 1 0.05
Max Caputo 1 0.05
Гуд Кёртис 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 5 (3) 0.26
Бухагьяр Трент 4 0.21
Сотирио Джошуа 2 0.11
Грозос Костандинос 2 0.11
Тергейт Ангус 2 0.11
Archie Goodwin 2 0.11
Пископо Рено 1 0.05
Дарцмелия Бека 1 0.05
Саито Манабу 1 0.05
Хоффман Джейсон 1 0.05
Элси Джордан 1 0.05
МакГэрри Джеймс 1 0.05
Daniel Stynes 1 0.05
Дженкинсон Карл 0 0
Ингем Дэйн 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Джеймисон Скотт 2 1
Рейш Нуну 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бос Джордан 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Гловер Том 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрман Мэттью 4 0
Дженкинсон Карл 4 0
Бухагьяр Трент 4 0
Аль-Таай Мохамед 4 0
Хоффман Джейсон 3 0
Данкан Джек 3 0
О'Нилл Брэндон 3 0
Микелтадзе Бека 3 0
Ингем Дэйн 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Элси Джордан 1 1
Сотирио Джошуа 2 0
Callum Timmins 2 0
Грозос Костандинос 2 0
Дарцмелия Бека 2 0
Thomas Aquilina 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

6
5
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

11
14
Мельбурн Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

26
7
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
5
19%
1
14%
1-15
4
15%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
1
14%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
1
6%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
3
19%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

41
24
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
15%
2
8%
1-15
9
22%
4
17%
16-30
5
12%
7
29%
29%
31-45
5
12%
5
21%
46-60
4
10%
1
4%
61-75
12
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

27
29
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
11%
4
14%
1-15
7
26%
2
7%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
7
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс

Точный счет

4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
5
5
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
5
14
5
1.5
7
12
7
12
2.5
2
17
4
15
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 19 11 6 2 47 - 23 39
2.
Централ Кост Маринерс
 21 10 4 7 43 - 30 34
3.
Аделаида Юнайтед
 19 9 6 4 39 - 33 33
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Вестерн Юнайтед
 21 7 5 9 28 - 36 26
8.
Сидней
 19 7 4 8 28 - 32 25
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 19 6 5 8 24 - 29 23
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 18 5 3 10 20 - 27 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 10 7 3 0 30 - 11 24
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
4.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
5.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 7 - 13 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 9 2 2 5 9 - 15 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 14 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 5
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Джеймисон Скотт получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мельбурн Сити 1:1 Ньюкасл Джетс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     