Тур: 27. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
21
Перес
Айосе
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Доэрти МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетико М
Бетис
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
27 матчей
70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37%
59.3%
3.7%
10 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.69
Среднее время на гол
46
53
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.85
0.43
Среднее время на гол
106
210
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|10
|0.38
|Гризманн Антуан
|9
|0.35
|Корреа Анхель
|5
|0.19
|Фелиш Жоау
|3
|0.12
|Депай Мемфис
|3
|0.12
|Карраско Янник
|3
|0.12
|Эрмосо Марио
|2
|0.08
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Лемар Тома
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|1
|0.04
|Хименес Хосе
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.46
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.15
|Хуанми Мигель
|4
|0.15
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|Родри Родриго
|2
|0.08
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|Гуардадо Андрес
|1
|0.04
|Энрике Луис
|1
|0.04
|Круз Хуан
|1
|0.04
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.04
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Молина Науэль
|5
|1
|Савич Стефан
|3
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Регилон Серхио
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|Луис Фелипе
|1
|3
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Каналес Серхио
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Руибаль Айтор
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
4
2
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
15
13
Атлетико М
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Бетис
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
19
15
Голы по времени матча
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
7
29%
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
33%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
56%
3
21%
76-90
Забито
40
31
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
10%
5
16%
1-15
9
23%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
10
25%
2
6%
46-60
9
23%
8
26%
61-75
8
20%
6
19%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
1
5%
7
24%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
9
43%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Атлетико М
Бетис
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
58
49
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
49
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
197
1016
1016
521
521
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|0:0 Заявка
|27
|15
|7
|5
|42 - 19
|52
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|35 - 26
|48
|5.
|0:0 Заявка
|27
|13
|7
|7
|34 - 26
|46
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|4.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|5.
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|15.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 14
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Бетис
Исход игры
Атлетико М
95.2% (119)
Ничья
3.2% (4)
Бетис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (51)
Нет
57.14% (68)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
33.6% (42)
1:0 Атлетико М
30.4% (38)
2:0 Атлетико М
21.6% (27)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Атлетико М
1.6% (2)
3:1 Атлетико М
1.6% (2)
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