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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 11'
Бетис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 125
Атлетико М 95.2% (119)
X 3.2% (4)
Бетис 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Бетис
9.00
4.90
9.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
21
Перес
Айосе
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
Атлетико М
3-5-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Бетис

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

27 матчей

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37%
59.3%
3.7%
10 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.69

Среднее время на гол

46
53

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.43

Среднее время на гол

106
210

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.38
Гризманн Антуан 9 0.35
Корреа Анхель 5 0.19
Фелиш Жоау 3 0.12
Депай Мемфис 3 0.12
Карраско Янник 3 0.12
Эрмосо Марио 2 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.04
Лемар Тома 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Молина Науэль 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.46
Каналес Серхио 4 (1) 0.15
Хуанми Мигель 4 0.15
Фекир Набиль 2 (1) 0.08
Родри Родриго 2 0.08
Карвалью Вилльям 2 0.08
Гуардадо Андрес 1 0.04
Энрике Луис 1 0.04
Круз Хуан 1 0.04
Миранда Хуан 1 0.04
Виллиан Жозе 1 (1) 0.04
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Молина Науэль 5 1
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 1
Карвалью Вилльям 5 1
Луис Фелипе 1 3
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Каналес Серхио 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Руибаль Айтор 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

4
2
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

15
13
Атлетико М
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Бетис
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

19
15

Голы по времени матча

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
7
29%
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
33%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
56%
3
21%
76-90

Забито

40
31
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
10%
5
16%
1-15
9
23%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
10
25%
2
6%
46-60
9
23%
8
26%
61-75
8
20%
6
19%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
1
5%
7
24%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
9
43%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Атлетико М
Бетис

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
19
7
10
16
1.5
10
16
5
21
2.5
5
21
2
24
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 0:0 Заявка 27 13 7 7 34 - 26 46
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 27 9 8 10 34 - 37 35
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
19.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 11 25
5.
Бетис
 0:0 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 14 22
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Левым флангом теперь попытались обострить игру "индейцы", но Карраско не сумел преуспеть в дриблинге, потеряв мяч уже на первом соперника, что возник у него на пути.
  • Опасный момент
    9'
    В ответной атаке "Атлетико" диагональная прострельная передача прошла в штрафную площадку с правого фланга на Гризманна, но тот в касание пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    8'
    Обрезались на своей половине поля мадридцы, так что "Бетис" получил контратаку три в один, но ужасно распорядились мячом севильцы, так что удар с линии штрафной площади получился крайне слабым.
  • 7'
    В ответной атаке Перес старался резать угол с левого фланга, но под прессингом опекуна в итоге выпустил мяч за лицевую линию поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    С правого фланга Льоренте попытался с мячом сместиться в чужую штрафную площадку, но наткнулся на защитника, против которого в итоге нарушил правила.
  • 5'
    "Атлетико" решил сейчас немного успокоить стартовый сумбур на поле поперечными передачами в центральной зоне. "Бетис" идёт в прессинг, но не слишком агрессивно.
  • 4'
    Мората неудачно попытался обработать мяч, в итоге обрезав свою команду, но смогли всё-таки хозяева избежать проблем, успев выбить мяч в аут.
  • Опасный момент
    3'
    Штрафной удар на месте правого вингера заработали "матрасники" в своей первой атаки. Подача последовала на ближний край штрафной площади, откуда Гризманн подрезал мяч головой под перекладину, но не слишком сильно получилось, так что Силва уверенно поймал мяч.
  • 2'
    Прекрасная атмосфера на "Ванда Метрополитано". Публика завелась пением гимна клуба, а теперь изо всех сил старается гнать свою команду вперёд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Иглесиас Борха задерживает мяч рукой
  • 11'
    Савич Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 10'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 10'
    Луис Фелипе из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 10'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 9'
    Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 9'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 8'
    Гризманн Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 8'
    Молина Науэль из команды Атлетико М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 8'
    Лемар Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 8'
    Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Иглесиас Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 7'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Атлетико М
  • 6'
    Бетис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Эрмосо Марио наказан за толчок Луис Энрике
  • Фол, нарушение
    6'
    Льоренте Маркос наказан за толчок Миранда Хуан
  • 5'
    Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Контроль мяча: Атлетико М: 55%, Бетис: 45%.
  • 5'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 4'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 3'
    Бетис начинает контратаку
  • 3'
    Луис Энрике из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 3'
    Атлетико М совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Гризманн Антуан нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.
  • 2'
    Молина Науэль из команды Атлетико М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    2'
    Перес Айосе задерживает мяч рукой
  • 1'
    Атлетико М пытается что-то создать.
  • 1'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Хименес Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Бетис

Исход игры
Атлетико М
95.2% (119)
Ничья
3.2% (4)
Бетис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (52)
Меньше
56.3% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (51)
Нет
57.14% (68)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
33.6% (42)
1:0 Атлетико М
30.4% (38)
2:0 Атлетико М
21.6% (27)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Атлетико М
1.6% (2)
3:1 Атлетико М
1.6% (2)
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