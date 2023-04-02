Первый тайм

10' Левым флангом теперь попытались обострить игру "индейцы", но Карраско не сумел преуспеть в дриблинге, потеряв мяч уже на первом соперника, что возник у него на пути.

9' В ответной атаке "Атлетико" диагональная прострельная передача прошла в штрафную площадку с правого фланга на Гризманна, но тот в касание пробил в сетку ворот с внешней стороны.

8' Обрезались на своей половине поля мадридцы, так что "Бетис" получил контратаку три в один, но ужасно распорядились мячом севильцы, так что удар с линии штрафной площади получился крайне слабым.

7' В ответной атаке Перес старался резать угол с левого фланга, но под прессингом опекуна в итоге выпустил мяч за лицевую линию поля.

6' С правого фланга Льоренте попытался с мячом сместиться в чужую штрафную площадку, но наткнулся на защитника, против которого в итоге нарушил правила.

5' "Атлетико" решил сейчас немного успокоить стартовый сумбур на поле поперечными передачами в центральной зоне. "Бетис" идёт в прессинг, но не слишком агрессивно.