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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Бетис
Прогнозы 46
Атлетико М 95.7% (44)
X 2.2% (1)
Бетис 2.2% (1)
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Атлетико М
Ничья
Бетис
7.00
4.26
7.10
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История личных встреч

Атлетико М
Бетис

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

27 матчей

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37%
59.3%
3.7%
10 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.69

Среднее время на гол

46
53

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.43

Среднее время на гол

106
210

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.38
Гризманн Антуан 9 0.35
Корреа Анхель 5 0.19
Фелиш Жоау 3 0.12
Депай Мемфис 3 0.12
Карраско Янник 3 0.12
Эрмосо Марио 2 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.04
Лемар Тома 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Молина Науэль 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.46
Каналес Серхио 4 (1) 0.15
Хуанми Мигель 4 0.15
Фекир Набиль 2 (1) 0.08
Родри Родриго 2 0.08
Карвалью Вилльям 2 0.08
Гуардадо Андрес 1 0.04
Энрике Луис 1 0.04
Круз Хуан 1 0.04
Миранда Хуан 1 0.04
Виллиан Жозе 1 (1) 0.04
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Молина Науэль 5 1
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 1
Карвалью Вилльям 5 1
Луис Фелипе 1 3
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Каналес Серхио 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Руибаль Айтор 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

4
2
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

15
13
Атлетико М
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Бетис
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

19
15

Голы по времени матча

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
7
29%
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
33%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
56%
3
21%
76-90

Забито

40
31
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
10%
5
16%
1-15
9
23%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
10
25%
2
6%
46-60
9
23%
8
26%
61-75
8
20%
6
19%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
1
5%
7
24%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
9
43%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Атлетико М
Бетис

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
19
7
10
16
1.5
10
16
5
21
2.5
5
21
2
24
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 Заявка 26 9 7 10 22 - 27 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Хетафе
 Заявка 26 7 8 11 27 - 34 29
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
8.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
11.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
16.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 46
    Атлетико М 95.7% (44)
    X 2.2% (1)
    Бетис 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Бетис
    7.00
    4.26
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис

    Исход игры
    Атлетико М
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Бетис
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    41.3% (19)
    Нет
    58.7% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Атлетико М
    29.8% (14)
    2:1 Атлетико М
    29.8% (14)
    2:0 Атлетико М
    27.7% (13)
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    Атлетико М
    Бетис
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