Тур: 27. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Бетис
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
27 матчей
70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37%
59.3%
3.7%
10 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.69
Среднее время на гол
46
53
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.85
0.43
Среднее время на гол
106
210
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|10
|0.38
|Гризманн Антуан
|9
|0.35
|Корреа Анхель
|5
|0.19
|Фелиш Жоау
|3
|0.12
|Депай Мемфис
|3
|0.12
|Карраско Янник
|3
|0.12
|Эрмосо Марио
|2
|0.08
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Лемар Тома
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|1
|0.04
|Хименес Хосе
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.46
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.15
|Хуанми Мигель
|4
|0.15
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|Родри Родриго
|2
|0.08
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|Гуардадо Андрес
|1
|0.04
|Энрике Луис
|1
|0.04
|Круз Хуан
|1
|0.04
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.04
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Молина Науэль
|5
|1
|Савич Стефан
|3
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Регилон Серхио
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|Луис Фелипе
|1
|3
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Каналес Серхио
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Руибаль Айтор
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
4
2
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Бетис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
15
13
Атлетико М
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Бетис
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
19
15
Голы по времени матча
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
8%
2
14%
1-15
7
29%
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
33%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
56%
3
21%
76-90
Забито
40
31
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
4
10%
5
16%
1-15
9
23%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
10
25%
2
6%
46-60
9
23%
8
26%
61-75
8
20%
6
19%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
1
5%
7
24%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
9
43%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Атлетико М
Бетис
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
67
58
49
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
49
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
197
1016
1016
521
521
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 27
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|27 - 34
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Исход игры
Атлетико М
95.7% (45)
Ничья
2.1% (1)
Бетис
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
41.3% (19)
Нет
58.7% (27)
Популярный счёт
1:0 Атлетико М
29.8% (14)
2:1 Атлетико М
29.8% (14)
2:0 Атлетико М
27.7% (13)
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