ГО-О-ОЛ!!! 5:0!!! Марко Асенсио!!! Асенсио сыграл на левый край штрафной площади на Родриго, но тот оперативно выдал тонкий пас на испанца обратно, а Марко, быстро сориентировавшись, пробил точно в цель.

Штрафной удар вальядолидцы заработали рядом с левым углом штрафной площади. Со стандарта последовал силовой удар по воротам мимо "стенки", но не дрогнул Куртуа, кулаками парировав мяч в поле.

Азар разгонял контратаку своей команды, но также подыграл себе рукой при обработке мяча, что на этот раз заметил уже главный арбитр матча.

Снова принялись мадриддцы просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне. их соперники демонстрируют видимость прессинга, но не более того.

Азар старается двигаться достаточно активно после своего выхода на замену. Хочется проявить себя опытному бельгийцу.

Родриго протащил мяч на левый край штрафной площади, но в борьбе с защитником с острого угла нанёс слишком слабый удар, с которым легко справился Асенхо.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 5:0!!! Родриго!!! Винисиус Жуниор ворвался на левый край штрафной площади, выполнил пас в центр на Родриго, который на исполнение уложил мяч в правый нижний угол ворот.

ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 4:0! Винисиус Жуниор при обработке мяча подыграл себе рукой, что заметили видеоассистенты главного арбитра.

Штрафной удар хозяева заработали на правом краю атаки. Кроос выполнил мягкий навес в штрафную площадку и головой в борьбе пробивал Милитао, но очень неточно получилось.

Двойная замена в составе "реала": вместо Давида Алабы и Винисиуса Жуниора на поле вышли Хесус Вальехо и Дани Себальос.

Азар сбрасывал мяч под удар Родриго, но в последний момент ногу под удар бразильца сумел выставить защитник, так что только угловой для "Реала".

Ничего интересного у ворот гостей не произошло после подачи стандартного положения. Контратака "Вальядолида" также не получилась.

Быструю контратаку левым краем провели мадридцы, откуда вдоль ворот простреливал Асенсио, но Бензема здесь до мяча не удалось добраться.

Винисиус теперь прорвался на левый край штрафной площади, но в борьбе с защитником пробил не слишком опасно - Асенхо справился с данной угрозой.

Перес падал в чужой штрафной площади и просил пенальти, но проигнорировал этот момент арбитр. Да и на общем плане было не похоже, что Тчуамени фолил.

Роза получил какое-то мышечное повреждение, так что ему необходимо оказать медицинскую помощь.

7:5 - такова статистика матча на данную минуту по нарушениям правил. Жёлтых или красных карточек арбитру этой встречи ещё доставать не приходилось.

Леон пробивал со средней дистанции, но его выстрел блокировал Камавинга. Бьющему расстраиваться не стоит, так как он был в положении "вне игры".

ОПАСНО! Родриго ворвался на левый край штрафной площади, красиво обыграл защитника, после чего обманул и вратаря, пробивая в ближний угол, однако штанга теперь спасла и ворота "Вальядолида".

Фреснеда в средней зоне шипами наступил на ногу Винисиусу Жуниору, за что получил жёлтую карточку.

ОПАСНО! Перес в первой же атаке опасно пробивал с 18 метров в левый угол ворот, но снова штанга спасает ворота "Реала".

Кто знает, если бы при счёте 0:0 штанга не вступилась за "Реал", сложился бы этот матч настолько просто для команды Карло Анчелотти.

Подбадривает от кромки поля главный тренер "Вальядолида" своих подопечных. Могут "бело-зелёные" достойно сопротивляться в матче со второй командой чемпионата.

"Реал" всё же взял сейчас мяч под свой контроль, принявшись катать его поперёк поля.

Понятно, что выкладываться "сливочным" уже совершенно незачем - надо думать о том, чтобы как можно больше сил сохранить на матч с "Барселоной".

Милитао подключился в атаку правым краем, откуда нагло пытался прорваться в чужую штрафную площадку, но ничего у него не получилось.

Плата в ответной атаке мощно пробивал по воротам пока что ещё действующего чемпиона Испании, но мяч полетел существенно выше цели.

Правым флангом теперь вперёд шли гости, после чего последовала подача на дальний край штрафной площади, но Милитао там головой спокойно выбил мяч за боковую линию.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Реал" громит дома "Вальядолид". Отдыхаем...

44' Совсем не сопротивляется "Вальядолид" во второй половине первого тайма. Хотелось бы верить, что после перерыва гости всё-таки начнут сражаться за свою честь.

43' Многие ожидали сегодня уверенную победу "Реала", но вряд ли кто-то действительно верил, что уже к концу первого тайма счёт будет 4:0.

42' ОПАСНО! После скидки Асенсио Бензема пробивал на исполнение левого края штрафной площади, но немного не докрутил мяч в дальнюю "девятку".

41' В глубине поля штрафной удар заработали хозяева поля. Со стандарта подача последовала в район линии вратарской площади от Крооса, но Асенхо удалось забрать игровой снаряд в руки на выходе.

40' Асенсио с правого фланга простреливал в центр штрафной площади на Винисиуса Жуниора, но против бразильца в подкате успел сработать защитник. Не успел на добивание и Бензема.

39' Угловой на левом фланге заработали мадридцы. Стандартное положение было разыграно накоротке, но ни к какой опасности то не привело.

38' Чуть больше пяти минут потребовалось Бензема, чтобы лично забить три мяча. Роберту Левандовски стоит поднапрячься, иначе обладатель "Золотого мяча" может настичь его в гонке бомбардиров Ла Лиги.

37' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Карим Бензема!!!

Ой-ой-ой! Это уже кураж! С правого фланга Родриго выполнил прострел в район линии вратарской площади на Бензема, который ударом через себя с лёту оформляет хет-трик.

36' Плата с дальней дистанции нанёс неподготовленный удар отчаяния в сторону ворот Куртуа, ничуть не напугав бельгийского вратаря "королевского клуба".

35' Разумеется, прекрасное настроение у болельщиков "Реала". Мечтают они теперь, что их любимцы через несколько дней смогут победить "Барселону" на "Камп Ноу" и выйти в финал Кубка Короля.

34' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Карим Бензема!!!

Похоже, можно уже приписывать 3 очка "Реалу" в турнирной таблице. Легко прошёл французский нападающий в полукружие штрафной площади, откуда уложил мяч под правую штангу.

33' Винисиус Жуниор ворвался на левый край штрафной площади соперника, где накрутил двух соперников, но третьего не смог.

32' Серьёзно подпорчены шансы на какую-то интригу в нашем матче. Пока что совсем сложно представить, каким образом "Вальядолид" сможет вернуться в эту игру.

31' Вполне мог Бензема забивал ногой в предыдущем эпизоде, но по какой-то причине сделал это всё-таки головой.

30' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Карим Бензема!!!

Винисиус Жуниор с левого фланга из-под защитника прострелил на дальнюю штангу на уровне колен, и Бензема показал прекрасную координацию, ударом головой переправив мяч в сетку.

29' Наконец-то провели вразумительную атаку гости впервые за долгое время, но удар Платы из пределов штрафной площади был блокирован.

28' Бензема получил мяч от Родриго на правом краю штрафной площади, после чего решил выполнить на него ответный пас, но лишь поймал на противоходе бразильца.

27' "Вальядолид" выглядит потрясённым после пропущенного гола, пока что не понимая, как нужно действовать дальше. "Реал" в середине поля в контроле мяча не задерживается, стараясь искать возможности для второго гола.

26' ОПАСНО! После подачи Родриго Бензема в чужой штрафной площади выиграл силовую борьбу у защитников, после чего мощно пробивал низом ногой, но Асенхо среагировал и спас свою команду.

25' "Вальядолид" попытался развить свою атаку длинным забросом на правый фланг атаки, но Луис Перез к мячу не успел.

23' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Родриго!!!

Практически незаметен был Родриго до этого времени, но нашёл его пасом Асенсио на правом краю штрафной площади, а 21-й номер "сливочных" точно пробил в дальний нижний угол.

22' С правого фланга теперь угловой подали "галактикос". Снова из гущи игроков головой пробивал Тчуамени, но не получается у него пока что попасть в створ ворот.

21' На самом деле мяч попал в ногу защитнику, затем в живот, и только после этого в руку. За такое пенальти не дают. Подали угловой хозяева с левого фланга, но без опасности.

20' Винисиус Жуниор с левого края простреливал в центр на средней высоте, но защитник блокировал попытку. "Реал" хочет пенальти, намекая, что была игра рукой.

19' Васкес сейчас с правого фланга попытался сместиться в центр за счёт дриблинга, но жёстко против него сыграли сразу два соперника одновременно, заставив потерять мяч.

18' А теперь Васкес попытался нанести удар с правого края штрафной площади удар, но и его успели блокировать, так что мяч едва докатился до Асенхо.

17' Впервые сейчас хозяевам удалось доставить мяч в чужую штрафную площадку до Бензема, но удар французского нападающего был заблокирован защитником.

16' В простой ситуации Винисиус Жуниор сейчас ошибся, позволив мячу перескочить свою ногу. Теперь "сливочным" снова приходится работать в отборе.

15' На левом фланге атаки штрафной удар заработали мадридцы, но Кроос выполнил плохую подачу со стандарта, отправив мяч за пределы поля по высокой траектории.

14' Карло Анчелотти присел в своё кресло, нервно жуя жвачку. Пока что не пытается опытный итальянский специалист что-то подсказывать своим подопечным.

13' После прострела с левого фланга из пределов штрафной площади в касание пробивал Мончу, но не попал по воротам, хотя выглядел эпизод достаточно острым.

12' ОПАСНО! С правого фланга прошёл пас в полукружие штрафной площади на Роке Месу, который прицельно пробивал в правую "девятку", но мяч угодил в штангу, рядом с крестовиной.

11' Леон с левого фланга выполнял резкую подачу на дальнюю штангу, но его партнёры по команде не успели сработать на замыкании в этой зоне.

10' Вальядолидцы совсем не тушуются грозного соперника, стараясь играть на равных в дебюте встречи. Ожиддал ли "Реал" подобного сопротивления?

9' Свой первый угловой теперь на правом фланге заработали "бело-фиолетовые". От флажка последовала во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработал Куртуа.

8' Камавинга в глубине поля опасно сыграл высоко поднятой ногой против Платы. Арбитр решил отреагировать на это, назначив свободный удар в пользу "Вальядолида".

7' Кроос теперь решил зарядить с левой ноги с дальней дистанции, но это решение явно было поспешным - мяч улетел высоко на трибуны.

6' Много болельщиков собралось сегодня на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Практически аншлаг собрался на матче с достаточно скромным соперником.

5' Первый угловой "сливочные" заработали на левом фланге. Подача от Крооса последовала в центр штрафной площади, откуда Тчуамени пробивал головой в борьбе, но получилось несильно и неточно.

4' Карло Анчелотти выглядит пока что в своей технической зоны совершенно спокойным. С дальней дистанции сейчас Тчуамени решил пробить по воротам гостей, но попытка была блокирована.

3' Немного сумбурной выглядит игра на первых минутах встречи. Обе команды бросаются в высокий коллективный прессинг, вынуждая оппонентов совершать ошибки.

2' Роза с левого фланга выполнял резкий пас в центр на Плату, но от ноги последнего мяч отскочил, словно от забора, в итоге оказавшись в руках Куртуа.