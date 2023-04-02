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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 59400 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Реал Мадрид
5:0
Второй тайм: 77'
Вальядолид
0'
1:0
22' Гол
Родриго
2:0
29' Гол
Бензема Карим
3:0
32' Гол
Бензема Карим
4:0
36' Гол
Бензема Карим
64' Желтая карточка
Фреснеда Иван
65' Undefined phrase: football_event_
Родриго
5:0
73' Гол
Асенсио Марко

Ход матча

22'
Родриго
(Асенсио Марко)
1:0
29'
Бензема Карим
(Винисиус Жуниор)
2:0
32'
Бензема Карим
(Винисиус Жуниор)
3:0
36'
Бензема Карим
(Родриго)
4:0
46'
 
Перес Кике
Луис Перез
46'
 
Плано Оскар
Роке Меса
46'
 
Агуадо Альваро
Онгла Мартин
61'
 
Торрес Давид
Роза Лукас
64'
 
Фреснеда Иван
65'
Азар Эден
Бензема Карим
 
65'
Родриго
 
69'
Вальехо Хесус
Алаба Давид
 
69'
Себальос Дани
Винисиус Жуниор
 
70'
 
Амалла Селим
Плата Гонсало
73'
Асенсио Марко
(Родриго)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 147
Реал Мадрид 95.9% (141)
X 2.7% (4)
Вальядолид 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вальядолид
14.00
8.70
8.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
12
Камавинга
Эдуардо
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
9
Бензема
Карим
13
Асенхо
Серхио
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
2
Луис
Перез
39
Роза
Лукас
17
Роке
Меса
20
Онгла
Мартин
8
Мончу
Рамон
11
Плата
Гонсало
7
Леон
Серхио
Реал Мадрид
4-2-3-1
Вальядолид
5-3-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Вальядолид

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

16 матчей

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
П
1:4
П
2:0
П
1:1
П
4:0
П
4:3
П
2:3
П
1:4
П
4:2
П
2:0
П
1:0
ПД
7:0

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

3.13
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (5) 0.52
Винисиус Жуниор 8 0.3
Вальверде Федерико 7 0.26
Родриго 6 (1) 0.22
Асенсио Марко 5 0.19
Модрич Лука 4 (1) 0.15
Милитао Эдер 4 0.15
Кроос Тони 2 0.07
Васкес Лукас 2 0.07
Алаба Давид 1 0.04
Родригес Альваро 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Начо Фернандес 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.19
Ларин Кайл 5 0.19
Роке Меса 2 0.07
Агуадо Альваро 1 0.04
Плано Оскар 1 0.04
Мончу Рамон 1 0.04
Тухами Ануар 1 0.04
Санчес Иван 1 0.04
Санчес Хавьер 1 0.04
Хоакин Фернандес 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0
Луис Перез 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Себальос Дани 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 10 0
Роке Меса 7 1
Мончу Рамон 7 0
Онгла Мартин 4 1
Перес Кике 5 0
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Ларин Кайл 3 0
Хоакин Фернандес 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Масип Хорди 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Леон Серхио 0 1
Амалла Селим 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Кенеди Роберт 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Роза Лукас 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Вальядолид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
4
Реал Мадрид
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вальядолид
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

21
11
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Вальядолид
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (15)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

24
15

Голы по времени матча

Забито

26
8
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
15%
1
13%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
7
27%
2
25%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
8
31%
1
13%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
9
36%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
2
22%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
44%
7
28%
76-90

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
16%
4
33%
61-75
8
32%
3
25%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
7
54%
76-90

Забито

51
20
23 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 13
9
18%
1
5%
1-15
3
6%
4
20%
16-30
11
22%
4
20%
31-45
4
8%
2
10%
46-60
8
16%
5
25%
61-75
16
31%
4
20%
76-90

Пропущено

21
38
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
19%
2
5%
1-15
2
10%
10
26%
16-30
4
19%
5
13%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
6
29%
14
37%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0
Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вальядолид

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
8
4
1.5
3
10
5
7
2.5
1
12
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
7
9
5
1.5
1
12
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
13
13
17
9
1.5
4
22
8
18
2.5
2
24
3
23
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 5:0 Заявка 27 18 5 4 56 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 27 9 8 10 34 - 37 35
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 0:5 Заявка 27 8 4 15 20 - 43 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
19.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 5:0 Заявка 13 9 4 0 31 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Вальядолид
 0:5 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 5:0 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 0:5 Заявка 14 2 2 10 8 - 30 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Последняя замена в составе "Реала": вместо Родриго на поле вышел Альваро Одриосола.
  • 81'
    Родриго протащил мяч на левый край штрафной площади, но в борьбе с защитником с острого угла нанёс слишком слабый удар, с которым легко справился Асенхо.
  • 80'
    Азар старается двигаться достаточно активно после своего выхода на замену. Хочется проявить себя опытному бельгийцу.
  • 79'
    Снова принялись мадриддцы просто пасоваться поперёк поля в центральной зоне. их соперники демонстрируют видимость прессинга, но не более того.
  • Фол, нарушение
    77'
    Азар разгонял контратаку своей команды, но также подыграл себе рукой при обработке мяча, что на этот раз заметил уже главный арбитр матча.
  • Фол, нарушение
    76'
    Штрафной удар вальядолидцы заработали рядом с левым углом штрафной площади. Со стандарта последовал силовой удар по воротам мимо "стенки", но не дрогнул Куртуа, кулаками парировав мяч в поле.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-ОЛ!!! 5:0!!! Марко Асенсио!!!
    Асенсио сыграл на левый край штрафной площади на Родриго, но тот оперативно выдал тонкий пас на испанца обратно, а Марко, быстро сориентировавшись, пробил точно в цель.
  • 74'
    Ничего интересного у ворот гостей не произошло после подачи стандартного положения. Контратака "Вальядолида" также не получилась.
  • Угловой
    73'
    Азар сбрасывал мяч под удар Родриго, но в последний момент ногу под удар бразильца сумел выставить защитник, так что только угловой для "Реала".
  • Замена
    72'
    Последняя замена в составе "Вальядолида": вместо Гонсало Платы на поле вышел Селим Амалла.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе "реала": вместо Давида Алабы и Винисиуса Жуниора на поле вышли Хесус Вальехо и Дани Себальос.
  • Фол, нарушение
    70'
    Штрафной удар хозяева заработали на правом краю атаки. Кроос выполнил мягкий навес в штрафную площадку и головой в борьбе пробивал Милитао, но очень неточно получилось.
  • Видеоповтор
    69'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 4:0! Винисиус Жуниор при обработке мяча подыграл себе рукой, что заметили видеоассистенты главного арбитра.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 5:0!!! Родриго!!!
    Винисиус Жуниор ворвался на левый край штрафной площади, выполнил пас в центр на Родриго, который на исполнение уложил мяч в правый нижний угол ворот.
  • Замена
    67'
    Первая замена в составе "Реала": вместо Карима Бензема на поле вышел Эден Азар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      66'
      Фреснеда в средней зоне шипами наступил на ногу Винисиусу Жуниору, за что получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      65'
      ОПАСНО! Родриго ворвался на левый край штрафной площади, красиво обыграл защитника, после чего обманул и вратаря, пробивая в ближний угол, однако штанга теперь спасла и ворота "Вальядолида".
    • Офсайд
      64'
      Леон пробивал со средней дистанции, но его выстрел блокировал Камавинга. Бьющему расстраиваться не стоит, так как он был в положении "вне игры".
    • Фол, нарушение
      63'
      7:5 - такова статистика матча на данную минуту по нарушениям правил. Жёлтых или красных карточек арбитру этой встречи ещё доставать не приходилось.
    • Замена
      62'
      Вынужденная замена в составе "Вальядолида": вместо травмированного Лукаса Розы на поле вышел Давид Торрес.
    • Травма, повреждение
      60'
      Роза получил какое-то мышечное повреждение, так что ему необходимо оказать медицинскую помощь.
    • Судья
      59'
      Перес падал в чужой штрафной площади и просил пенальти, но проигнорировал этот момент арбитр. Да и на общем плане было не похоже, что Тчуамени фолил.
    • Опасный момент
      58'
      Винисиус теперь прорвался на левый край штрафной площади, но в борьбе с защитником пробил не слишком опасно - Асенхо справился с данной угрозой.
    • 57'
      Быструю контратаку левым краем провели мадридцы, откуда вдоль ворот простреливал Асенсио, но Бензема здесь до мяча не удалось добраться.
    • 56'
      59 400 - такова посещаемость сегодняшнего матча на "Сантьяго Бернабеу" по официальным данным.
    • 55'
      Правым флангом теперь вперёд шли гости, после чего последовала подача на дальний край штрафной площади, но Милитао там головой спокойно выбил мяч за боковую линию.
    • 54'
      Плата в ответной атаке мощно пробивал по воротам пока что ещё действующего чемпиона Испании, но мяч полетел существенно выше цели.
    • 53'
      Милитао подключился в атаку правым краем, откуда нагло пытался прорваться в чужую штрафную площадку, но ничего у него не получилось.
    • 52'
      Понятно, что выкладываться "сливочным" уже совершенно незачем - надо думать о том, чтобы как можно больше сил сохранить на матч с "Барселоной".
    • 51'
      "Реал" всё же взял сейчас мяч под свой контроль, принявшись катать его поперёк поля.
    • 50'
      Подбадривает от кромки поля главный тренер "Вальядолида" своих подопечных. Могут "бело-зелёные" достойно сопротивляться в матче со второй командой чемпионата.
    • 49'
      Кто знает, если бы при счёте 0:0 штанга не вступилась за "Реал", сложился бы этот матч настолько просто для команды Карло Анчелотти.
    • Штанга
      48'
      ОПАСНО! Перес в первой же атаке опасно пробивал с 18 метров в левый угол ворот, но снова штанга спасает ворота "Реала".
    • Замена
      47'
      Тройная замена произошла в составе "Вальядолида" в перерыве.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Реал" громит дома "Вальядолид". Отдыхаем...
    • 44'
      Совсем не сопротивляется "Вальядолид" во второй половине первого тайма. Хотелось бы верить, что после перерыва гости всё-таки начнут сражаться за свою честь.
    • 43'
      Многие ожидали сегодня уверенную победу "Реала", но вряд ли кто-то действительно верил, что уже к концу первого тайма счёт будет 4:0.
    • Опасный момент
      42'
      ОПАСНО! После скидки Асенсио Бензема пробивал на исполнение левого края штрафной площади, но немного не докрутил мяч в дальнюю "девятку".
    • Фол, нарушение
      41'
      В глубине поля штрафной удар заработали хозяева поля. Со стандарта подача последовала в район линии вратарской площади от Крооса, но Асенхо удалось забрать игровой снаряд в руки на выходе.
    • Опасный момент
      40'
      Асенсио с правого фланга простреливал в центр штрафной площади на Винисиуса Жуниора, но против бразильца в подкате успел сработать защитник. Не успел на добивание и Бензема.
    • Угловой
      39'
      Угловой на левом фланге заработали мадридцы. Стандартное положение было разыграно накоротке, но ни к какой опасности то не привело.
    • 38'
      Чуть больше пяти минут потребовалось Бензема, чтобы лично забить три мяча. Роберту Левандовски стоит поднапрячься, иначе обладатель "Золотого мяча" может настичь его в гонке бомбардиров Ла Лиги.
    • 3 гола - хет-трик!
      37'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! Карим Бензема!!!
      Ой-ой-ой! Это уже кураж! С правого фланга Родриго выполнил прострел в район линии вратарской площади на Бензема, который ударом через себя с лёту оформляет хет-трик.
    • 36'
      Плата с дальней дистанции нанёс неподготовленный удар отчаяния в сторону ворот Куртуа, ничуть не напугав бельгийского вратаря "королевского клуба".
    • 35'
      Разумеется, прекрасное настроение у болельщиков "Реала". Мечтают они теперь, что их любимцы через несколько дней смогут победить "Барселону" на "Камп Ноу" и выйти в финал Кубка Короля.
    • 2 гола - дубль!
      34'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Карим Бензема!!!
      Похоже, можно уже приписывать 3 очка "Реалу" в турнирной таблице. Легко прошёл французский нападающий в полукружие штрафной площади, откуда уложил мяч под правую штангу.
    • 33'
      Винисиус Жуниор ворвался на левый край штрафной площади соперника, где накрутил двух соперников, но третьего не смог.
    • 32'
      Серьёзно подпорчены шансы на какую-то интригу в нашем матче. Пока что совсем сложно представить, каким образом "Вальядолид" сможет вернуться в эту игру.
    • 31'
      Вполне мог Бензема забивал ногой в предыдущем эпизоде, но по какой-то причине сделал это всё-таки головой.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Карим Бензема!!!
      Винисиус Жуниор с левого фланга из-под защитника прострелил на дальнюю штангу на уровне колен, и Бензема показал прекрасную координацию, ударом головой переправив мяч в сетку.
    • 29'
      Наконец-то провели вразумительную атаку гости впервые за долгое время, но удар Платы из пределов штрафной площади был блокирован.
    • 28'
      Бензема получил мяч от Родриго на правом краю штрафной площади, после чего решил выполнить на него ответный пас, но лишь поймал на противоходе бразильца.
    • 27'
      "Вальядолид" выглядит потрясённым после пропущенного гола, пока что не понимая, как нужно действовать дальше. "Реал" в середине поля в контроле мяча не задерживается, стараясь искать возможности для второго гола.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! После подачи Родриго Бензема в чужой штрафной площади выиграл силовую борьбу у защитников, после чего мощно пробивал низом ногой, но Асенхо среагировал и спас свою команду.
    • 25'
      "Вальядолид" попытался развить свою атаку длинным забросом на правый фланг атаки, но Луис Перез к мячу не успел.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Родриго!!!
      Практически незаметен был Родриго до этого времени, но нашёл его пасом Асенсио на правом краю штрафной площади, а 21-й номер "сливочных" точно пробил в дальний нижний угол.
    • Угловой
      22'
      С правого фланга теперь угловой подали "галактикос". Снова из гущи игроков головой пробивал Тчуамени, но не получается у него пока что попасть в створ ворот.
    • Угловой
      21'
      На самом деле мяч попал в ногу защитнику, затем в живот, и только после этого в руку. За такое пенальти не дают. Подали угловой хозяева с левого фланга, но без опасности.
    • Судья
      20'
      Винисиус Жуниор с левого края простреливал в центр на средней высоте, но защитник блокировал попытку. "Реал" хочет пенальти, намекая, что была игра рукой.
    • 19'
      Васкес сейчас с правого фланга попытался сместиться в центр за счёт дриблинга, но жёстко против него сыграли сразу два соперника одновременно, заставив потерять мяч.
    • 18'
      А теперь Васкес попытался нанести удар с правого края штрафной площади удар, но и его успели блокировать, так что мяч едва докатился до Асенхо.
    • 17'
      Впервые сейчас хозяевам удалось доставить мяч в чужую штрафную площадку до Бензема, но удар французского нападающего был заблокирован защитником.
    • 16'
      В простой ситуации Винисиус Жуниор сейчас ошибся, позволив мячу перескочить свою ногу. Теперь "сливочным" снова приходится работать в отборе.
    • Фол, нарушение
      15'
      На левом фланге атаки штрафной удар заработали мадридцы, но Кроос выполнил плохую подачу со стандарта, отправив мяч за пределы поля по высокой траектории.
    • 14'
      Карло Анчелотти присел в своё кресло, нервно жуя жвачку. Пока что не пытается опытный итальянский специалист что-то подсказывать своим подопечным.
    • Опасный момент
      13'
      После прострела с левого фланга из пределов штрафной площади в касание пробивал Мончу, но не попал по воротам, хотя выглядел эпизод достаточно острым.
    • Штанга
      12'
      ОПАСНО! С правого фланга прошёл пас в полукружие штрафной площади на Роке Месу, который прицельно пробивал в правую "девятку", но мяч угодил в штангу, рядом с крестовиной.
    • 11'
      Леон с левого фланга выполнял резкую подачу на дальнюю штангу, но его партнёры по команде не успели сработать на замыкании в этой зоне.
    • 10'
      Вальядолидцы совсем не тушуются грозного соперника, стараясь играть на равных в дебюте встречи. Ожиддал ли "Реал" подобного сопротивления?
    • Угловой
      9'
      Свой первый угловой теперь на правом фланге заработали "бело-фиолетовые". От флажка последовала во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработал Куртуа.
    • Фол, нарушение
      8'
      Камавинга в глубине поля опасно сыграл высоко поднятой ногой против Платы. Арбитр решил отреагировать на это, назначив свободный удар в пользу "Вальядолида".
    • 7'
      Кроос теперь решил зарядить с левой ноги с дальней дистанции, но это решение явно было поспешным - мяч улетел высоко на трибуны.
    • 6'
      Много болельщиков собралось сегодня на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Практически аншлаг собрался на матче с достаточно скромным соперником.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой "сливочные" заработали на левом фланге. Подача от Крооса последовала в центр штрафной площади, откуда Тчуамени пробивал головой в борьбе, но получилось несильно и неточно.
    • 4'
      Карло Анчелотти выглядит пока что в своей технической зоны совершенно спокойным. С дальней дистанции сейчас Тчуамени решил пробить по воротам гостей, но попытка была блокирована.
    • 3'
      Немного сумбурной выглядит игра на первых минутах встречи. Обе команды бросаются в высокий коллективный прессинг, вынуждая оппонентов совершать ошибки.
    • 2'
      Роза с левого фланга выполнял резкий пас в центр на Плату, но от ноги последнего мяч отскочил, словно от забора, в итоге оказавшись в руках Куртуа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!