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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Вальядолид
Прогнозы 50
Реал Мадрид 94% (47)
X 4% (2)
Вальядолид 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вальядолид
12.60
7.80
7.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Вальядолид

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

16 матчей

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
П
1:4
П
2:0
П
1:1
П
4:0
П
4:3
П
2:3
П
1:4
П
4:2
П
2:0
П
1:0
ПД
7:0

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

3.13
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 11 (5) 0.42
Винисиус Жуниор 8 0.31
Вальверде Федерико 7 0.27
Асенсио Марко 5 0.19
Родриго 4 (1) 0.15
Модрич Лука 4 (1) 0.15
Милитао Эдер 4 0.15
Кроос Тони 2 0.08
Васкес Лукас 2 0.08
Алаба Давид 1 0.04
Родригес Альваро 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Начо Фернандес 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.19
Ларин Кайл 5 0.19
Роке Меса 2 0.08
Агуадо Альваро 1 0.04
Плано Оскар 1 0.04
Мончу Рамон 1 0.04
Тухами Ануар 1 0.04
Санчес Иван 1 0.04
Санчес Хавьер 1 0.04
Хоакин Фернандес 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0
Луис Перез 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Себальос Дани 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 10 0
Роке Меса 7 1
Мончу Рамон 7 0
Онгла Мартин 4 1
Перес Кике 5 0
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Ларин Кайл 3 0
Хоакин Фернандес 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Масип Хорди 2 0
Леон Серхио 0 1
Амалла Селим 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Кенеди Роберт 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Фреснеда Иван 1 0
Роза Лукас 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Вальядолид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
4
Реал Мадрид
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вальядолид
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

21
11
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Вальядолид
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (15)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

24
15

Голы по времени матча

Забито

26
8
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
15%
1
13%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
7
27%
2
25%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
8
31%
1
13%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
9
36%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
2
22%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
44%
7
28%
76-90

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
16%
4
33%
61-75
8
32%
3
25%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
7
54%
76-90

Забито

51
20
23 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 13
9
18%
1
5%
1-15
3
6%
4
20%
16-30
11
22%
4
20%
31-45
4
8%
2
10%
46-60
8
16%
5
25%
61-75
16
31%
4
20%
76-90

Пропущено

21
38
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
19%
2
5%
1-15
2
10%
10
26%
16-30
4
19%
5
13%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
6
29%
14
37%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0
Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вальядолид

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
8
4
1.5
3
10
5
7
2.5
1
12
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
7
9
5
1.5
1
12
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
13
13
17
9
1.5
4
22
8
18
2.5
2
24
3
23
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 Заявка 26 9 7 10 22 - 27 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Хетафе
 Заявка 26 7 8 11 27 - 34 29
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
8.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
11.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
16.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 52 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Реал Мадрид 94% (47)
    X 4% (2)
    Вальядолид 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вальядолид
    12.60
    7.80
    7.45
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.2% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Вальядолид
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    26.53% (13)
    Нет
    73.47% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    51.9% (27)
    3:1 Реал Мадрид
    13.5% (7)
    3:0 Реал Мадрид
    11.5% (6)
    2:1 Реал Мадрид
    5.8% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    3.8% (2)
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