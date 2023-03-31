Тур: 27. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Вальядолид
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
16 матчей
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
3.13
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|11 (5)
|0.42
|Винисиус Жуниор
|8
|0.31
|Вальверде Федерико
|7
|0.27
|Асенсио Марко
|5
|0.19
|Родриго
|4 (1)
|0.15
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.15
|Милитао Эдер
|4
|0.15
|Кроос Тони
|2
|0.08
|Васкес Лукас
|2
|0.08
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Родригес Альваро
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.19
|Ларин Кайл
|5
|0.19
|Роке Меса
|2
|0.08
|Агуадо Альваро
|1
|0.04
|Плано Оскар
|1
|0.04
|Мончу Рамон
|1
|0.04
|Тухами Ануар
|1
|0.04
|Санчес Иван
|1
|0.04
|Санчес Хавьер
|1
|0.04
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Плата Гонсало
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|8
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Себальос Дани
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Роке Меса
|7
|1
|Мончу Рамон
|7
|0
|Онгла Мартин
|4
|1
|Перес Кике
|5
|0
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Ларин Кайл
|3
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Леон Серхио
|0
|1
|Амалла Селим
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Фреснеда Иван
|1
|0
|Роза Лукас
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Вальядолид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
4
Реал Мадрид
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вальядолид
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
21
11
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Вальядолид
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (15)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
24
15
Голы по времени матча
Забито
26
8
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
15%
1
13%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
7
27%
2
25%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
8
31%
1
13%
76-90
Пропущено
9
25
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
9
36%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
2
22%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
44%
7
28%
76-90
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
16%
4
33%
61-75
8
32%
3
25%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
7
54%
76-90
Забито
51
20
23 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 13
9
18%
1
5%
1-15
3
6%
4
20%
16-30
11
22%
4
20%
31-45
4
8%
2
10%
46-60
8
16%
5
25%
61-75
16
31%
4
20%
76-90
Пропущено
21
38
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
19%
2
5%
1-15
2
10%
10
26%
16-30
4
19%
5
13%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
6
29%
14
37%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0
Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Вальядолид
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
84
310
57
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
67
95
112
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
1313
179
422
818
224
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 27
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|27 - 34
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид
Исход игры
Реал Мадрид
94.2% (49)
Ничья
3.8% (2)
Вальядолид
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
26.53% (13)
Нет
73.47% (36)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
51.9% (27)
3:1 Реал Мадрид
13.5% (7)
3:0 Реал Мадрид
11.5% (6)
2:1 Реал Мадрид
5.8% (3)
1:0 Реал Мадрид
3.8% (2)
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