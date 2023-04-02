Тур: 27. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Гиль Хесус
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
21
Пино
Йереми
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Реал Сосьедад
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.06
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|6 (1)
|0.23
|Моралес Луис
|6
|0.23
|Чуквезе Саму
|4
|0.15
|Баэна Алехандро
|4
|0.15
|Пино Йереми
|3
|0.12
|Джексон Николас
|2
|0.08
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|9
|0.35
|Браис Мендес
|7
|0.27
|Кубо Такефуса
|5
|0.19
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.08
|Барренечеа Андер
|2
|0.08
|Мерино Микель
|1
|0.04
|Сильва Давид
|1
|0.04
|Субименди Мартин
|1
|0.04
|Субельдия Игор
|1
|0.04
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.04
|Фернандес Карлос
|1
|0.04
|Исак Александр
|1
|0.04
|Умар Садик
|1
|0.04
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Фойт Хуан
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Рейна Пепе
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|9
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Субельдия Игор
|4
|0
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
2
3
Вильярреал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Реал Сосьедад
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
11
14
Вильярреал
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
Реал Сосьедад
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
0
0%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
6
35%
5
25%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
7
50%
2
13%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
31
35
9 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 17
10 Не забивали 6
2
6%
6
17%
1-15
2
6%
9
26%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
8
26%
7
20%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
12
39%
3
9%
76-90
Пропущено
25
24
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
9
36%
4
17%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
6
24%
5
21%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1
Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Результаты матчей
Вильярреал
Реал Сосьедад
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
49
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
59
67
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
206
1115
1016
323
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|5:0 Заявка
|27
|18
|5
|4
|56 - 21
|59
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|0:5 Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 43
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|5:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|0:5 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|15.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|5:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|0:5 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Сосьедад
Исход игры
Вильярреал
42.2% (54)
Ничья
49.2% (63)
Реал Сосьедад
8.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (51)
2:1 Вильярреал
22.7% (29)
1:0 Вильярреал
10.2% (13)
2:2 Ничья
7% (9)
1:2 Реал Сосьедад
3.9% (5)
2:0 Вильярреал
2.3% (3)
0:1 Реал Сосьедад
2.3% (3)
3:2 Вильярреал
1.6% (2)
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