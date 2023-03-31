Тур: 27. Стадион: Эстадио де ла Керамика.
Позже
История личных встреч
Вильярреал
Реал Сосьедад
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.06
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|6 (1)
|0.23
|Моралес Луис
|6
|0.23
|Чуквезе Саму
|4
|0.15
|Баэна Алехандро
|4
|0.15
|Пино Йереми
|3
|0.12
|Джексон Николас
|2
|0.08
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|9
|0.35
|Браис Мендес
|7
|0.27
|Кубо Такефуса
|5
|0.19
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.08
|Барренечеа Андер
|2
|0.08
|Мерино Микель
|1
|0.04
|Сильва Давид
|1
|0.04
|Субименди Мартин
|1
|0.04
|Субельдия Игор
|1
|0.04
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.04
|Фернандес Карлос
|1
|0.04
|Исак Александр
|1
|0.04
|Умар Садик
|1
|0.04
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Фойт Хуан
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Рейна Пепе
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|9
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Субельдия Игор
|4
|0
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
2
3
Вильярреал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Реал Сосьедад
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
11
14
Вильярреал
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
Реал Сосьедад
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
0
0%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
6
35%
5
25%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
7
50%
2
13%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
31
35
9 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 17
10 Не забивали 6
2
6%
6
17%
1-15
2
6%
9
26%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
8
26%
7
20%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
12
39%
3
9%
76-90
Пропущено
25
24
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
9
36%
4
17%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
6
24%
5
21%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1
Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Результаты матчей
Вильярреал
Реал Сосьедад
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
49
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
59
67
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
206
1115
1016
323
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 27
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|27 - 34
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Сосьедад
Исход игры
Вильярреал
46.9% (23)
Ничья
51% (25)
Реал Сосьедад
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (16)
2:1 Вильярреал
26.5% (13)
2:2 Ничья
14.3% (7)
1:0 Вильярреал
12.2% (6)
3:2 Вильярреал
4.1% (2)
2:0 Вильярреал
4.1% (2)
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