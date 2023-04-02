Тур: 27. Стадион: Балаидос. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Ход матча
8'
0:1
10'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Гарсия
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
37 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Альмерия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.46
|Вейга Габриэль
|9
|0.35
|Ларсен Йорген
|2
|0.08
|Оскар Родригес
|2
|0.08
|Айду Джозеф
|2
|0.08
|Перес Карлес
|1
|0.04
|Сеферович Харис
|1
|0.04
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.23
|Мелеро Гонсало
|3 (1)
|0.12
|Баптистао Лео
|3
|0.12
|Рамазани Ларжи
|3
|0.12
|Суарес Луис III
|2
|0.08
|Портильо Франсиско
|2
|0.08
|Умар Садик
|2
|0.08
|Робертоне Лукас
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|1
|0.04
|Эгуарас Иниго
|1
|0.04
|Лазаро
|1
|0.04
|Саму Гарсия
|1
|0.04
|Бабич Срджан
|1
|0.04
|Брандарис Хуан
|1
|0.04
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Вейга Габриэль
|3
|1
|Мальо Уго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Сеферович Харис
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|5
|1
|Баптистао Лео
|6
|0
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Бабич Срджан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Альмерия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
10
Сельта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
9
18
Сельта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Альмерия
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
6
33%
2
20%
61-75
2
11%
1
10%
76-90
Пропущено
15
26
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
2
13%
6
23%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
7
33%
5
28%
76-90
Забито
31
31
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
5
16%
7
23%
16-30
7
23%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
8
26%
4
13%
61-75
4
13%
4
13%
76-90
Пропущено
36
44
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
6
17%
3
7%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
8
22%
7
16%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
9
25%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1
Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0
Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Сельта
Альмерия
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 54%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сельта
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
49
68
310
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
211
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
188
620
818
521
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|1:0 Заявка
|27
|8
|5
|14
|31 - 45
|29
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|18.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|15.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|1:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Альмерия
Исход игры
Сельта
93.8% (122)
Ничья
6.2% (8)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.09% (53)
Меньше
56.91% (70)
Обе команды забьют
Да
40.65% (50)
Нет
59.35% (73)
Популярный счёт
2:1 Сельта
30.8% (40)
1:0 Сельта
27.7% (36)
2:0 Сельта
22.3% (29)
3:0 Сельта
4.6% (6)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:1 Сельта
3.1% (4)
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