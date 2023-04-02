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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Сельта
1:1
Первый тайм: 13'
Альмерия
0'
0:1
8' Гол
Бабич Срджан
1:1
10' Гол
Сеферович Харис

Ход матча

8'
0:1
Бабич Срджан
(Робертоне Лукас)
10'
Сеферович Харис
(Вейга Габриэль)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 129
Сельта 93.8% (121)
X 6.2% (8)
Альмерия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Альмерия
6.90
4.60
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
23
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
22
Сеферович
Харис
13
Мартинес
Фернардо
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
23
Саму
Гарсия
5
Робертоне
Лукас
18
Пуигмаль
Арнау
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
16
Суарес
Луис
III
Сельта
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Альмерия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
КК
1:0
КК
1:3
П
2:2
П
0:1
П
2:4
П
3:1
КК
3:0
КК
2:0
С
4:3
С
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.46
Вейга Габриэль 9 0.35
Ларсен Йорген 2 0.08
Оскар Родригес 2 0.08
Айду Джозеф 2 0.08
Перес Карлес 1 0.04
Сеферович Харис 1 0.04
Пасьенса Гонсало 1 0.04
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.23
Мелеро Гонсало 3 (1) 0.12
Баптистао Лео 3 0.12
Рамазани Ларжи 3 0.12
Суарес Луис III 2 0.08
Портильо Франсиско 2 0.08
Умар Садик 2 0.08
Робертоне Лукас 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Эгуарас Иниго 1 0.04
Лазаро 1 0.04
Саму Гарсия 1 0.04
Бабич Срджан 1 0.04
Брандарис Хуан 1 0.04
Де ла Ос Сесар 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Оскар Родригес 5 0
Вейга Габриэль 3 1
Мальо Уго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Аспас Яго 3 0
Перес Карлес 3 0
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сеферович Харис 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 5 1
Баптистао Лео 6 0
Робертоне Лукас 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Брандарис Хуан 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Саму Гарсия 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Бабич Срджан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0

Результаты матчей

Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Альмерия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
10
Сельта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

9
18
Сельта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Альмерия
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
6%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
6
33%
2
20%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Пропущено

15
26
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
2
13%
7
27%
61-75
2
13%
6
23%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
7
33%
5
28%
76-90

Забито

31
31
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
5
16%
7
23%
16-30
7
23%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
8
26%
4
13%
61-75
4
13%
4
13%
76-90

Пропущено

36
44
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
6
17%
3
7%
1-15
4
11%
8
18%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
8
22%
7
16%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
9
25%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1
Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0
Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1

Результаты матчей

Сельта
Альмерия

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сельта
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
6
8
3
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
8
18
5
21
2.5
4
22
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
10.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Сельта
 0:1 Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Альмерия
 1:0 Заявка 27 8 5 14 31 - 45 29
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
18.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
19.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Альмерия
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
15.
Сельта
 0:1 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 0:1 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 13 1 3 9 10 - 27 6
20.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
  • 13'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 11'
    Альмерия контролирует мяч.
  • 10'
    Габриэль Вейга сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сеферович Харис левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
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    Прогнозы 129
    Сельта 93.8% (121)
    X 6.2% (8)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Альмерия
    6.90
    4.60
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 1:1 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Сельта
    93.8% (122)
    Ничья
    6.2% (8)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.09% (53)
    Меньше
    56.91% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    40.65% (50)
    Нет
    59.35% (73)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    30.8% (40)
    1:0 Сельта
    27.7% (36)
    2:0 Сельта
    22.3% (29)
    3:0 Сельта
    4.6% (6)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:1 Сельта
    3.1% (4)
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    Альмерия
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