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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 14011 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Сельта
2:2
Конец матча
Альмерия
0'
0:1
7' Гол
Бабич Срджан
1:1
10' Гол
Сеферович Харис
31' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
1:2
32' Гол
Пуигмаль Арнау
2:2
42' Гол
Перес Карлес
45' Желтая карточка
Перес Карлес
62' Желтая карточка
Мартинес Фернардо
74' Желтая карточка
Саму Гарсия
82' Желтая карточка
Суарес Луис
82' Желтая карточка
Аспас Яго
83' Желтая карточка
Баптистао Лео
83' Желтая карточка
Вейга Габриэль
90'+9

Ход матча

7'
0:1
Бабич Срджан
(Робертоне Лукас)
10'
Сеферович Харис
(Вейга Габриэль)
1:1
31'
 
Пуигмаль Арнау
32'
1:2
Пуигмаль Арнау
(Суарес Луис III)
42'
Перес Карлес
2:2
45'
Перес Карлес
 
57'
Тапия Ренато
Де ла Торре Лука
 
61'
 
Посо Алехандро
Пуигмаль Арнау
61'
 
Рамазани Ларжи
Баптистао Лео
62'
 
Мартинес Фернардо
67'
Ларсен Йорген
Перес Карлес
 
74'
 
Саму Гарсия
80'
 
Де ла Ос Сесар
Мелеро Гонсало
82'
 
Суарес Луис
82'
Аспас Яго
 
83'
 
Баптистао Лео
83'
Вейга Габриэль
 
84'
Пасьенса Гонсало
Сеферович Харис
 
85'
Серви Франко
Вейга Габриэль
 
90'
 
Кайки
Саму Гарсия
90'
 
Лазаро
Суарес Луис

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Сельта 93.8% (122)
X 6.2% (8)
Альмерия 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
4
Нуньес
Унай
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
24
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
23
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
22
Сеферович
Харис
13
Мартинес
Фернардо
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
23
Саму
Гарсия
5
Робертоне
Лукас
18
Пуигмаль
Арнау
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
16
Суарес
Луис
III
Сельта
4-4-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Альмерия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
КК
1:0
КК
1:3
П
2:2
П
0:1
П
2:4
П
3:1
КК
3:0
КК
2:0
С
4:3
С
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.44
Вейга Габриэль 9 0.33
Перес Карлес 2 0.07
Ларсен Йорген 2 0.07
Сеферович Харис 2 0.07
Оскар Родригес 2 0.07
Айду Джозеф 2 0.07
Пасьенса Гонсало 1 0.04
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.22
Мелеро Гонсало 3 (1) 0.11
Баптистао Лео 3 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.11
Суарес Луис III 2 0.07
Портильо Франсиско 2 0.07
Бабич Срджан 2 0.07
Умар Садик 2 0.07
Робертоне Лукас 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Эгуарас Иниго 1 0.04
Лазаро 1 0.04
Саму Гарсия 1 0.04
Брандарис Хуан 1 0.04
Де ла Ос Сесар 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Пуигмаль Арнау 1 0.04
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Аспас Яго 4 0
Мальо Уго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Перес Карлес 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Сеферович Харис 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баптистао Лео 7 0
Эли Родриго 5 1
Робертоне Лукас 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Брандарис Хуан 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Бабич Срджан 3 0
Суарес Луис III 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0

Результаты матчей

Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Альмерия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
12
Сельта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

9
18
Сельта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Альмерия
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

19
30

Голы по времени матча

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
10%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
6
30%
2
17%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
24%
3
11%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
2
12%
7
25%
61-75
2
12%
6
21%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
7
33%
5
28%
76-90

Забито

33
33
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
12%
5
15%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
8
24%
4
12%
61-75
4
12%
4
12%
76-90

Пропущено

38
46
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
7
18%
4
9%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
5
13%
10
22%
61-75
9
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1
Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0
Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1

Результаты матчей

Сельта
Альмерия

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сельта
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
19
8
7
20
1.5
9
18
5
22
2.5
4
23
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 5:0 Заявка 27 18 5 4 56 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 27 9 8 10 34 - 37 35
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 0:5 Заявка 27 8 4 15 20 - 43 28
17.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
18.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
19.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 5:0 Заявка 13 9 4 0 31 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
11.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
12.
Вальядолид
 0:5 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 5:0 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 0:5 Заявка 14 2 2 10 8 - 30 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Кадис Алехо Иван 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 93'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 93'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Тактическая замена. Samu уходит с поля и его заменяет Кайки
    • 92'
      Тактическая замена. Суарес Луис III уходит с поля и его заменяет Лазаро
    • Травма, повреждение
      90'
      Samu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Сельта: 54%, Альмерия: 46%.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Альмерия: 52%.
    • 46'
      Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      46'
      Мелеро Гонсало из команды Альмерия фолит на Де ла Торре Лука, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Желтая карточка
      45'
      Перес Карлес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Перес Карлес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Робертоне Лукас
    • 45'
      Контроль мяча: Сельта: 48%, Альмерия: 52%.
    • 45'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 44'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 44'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Альмерия контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Пейнадо Франсиско из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Samu
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Перес Карлес из команды Сельта левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 42'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Перес Карлес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Samu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Arnau Puigmal. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Мальо Уго успешно блокирует удар.
    • 41'
      Мелеро Гонсало нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Сельта: 45%, Альмерия: 55%.
    • 40'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Мартинес Фернардо из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Сеферович Харис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      38'
      Мелеро Гонсало из команды Альмерия заходит слишком далеко, он валит Габриэль Вейга.
    • 38'
      Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 37'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 36'
      Бабич Срджан успешно блокирует удар.
    • 36'
      Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Габриэль Вейга ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Samu ошибается в защите.
    • 36'
      Контроль мяча: Сельта: 43%, Альмерия: 57%.
    • 35'
      Пейнадо Франсиско пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем
    • 35'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Сельта контролирует мяч.
    • 34'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Arnau Puigmal забивает с правой ноги!
    • 32'
      Суарес Луис III сделал результативную передачу.
    • 32'
      Суарес Луис III создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      32'
      Arnau Puigmal совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      32'
      Безумный фол. Arnau Puigmal грубо играет против соперника. Пострадал Галан Хави
    • 31'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 31'
      Габриэль Вейга оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Мартинес Фернардо ошибается в защите.
    • 30'
      Контроль мяча: Сельта: 47%, Альмерия: 53%.
    • 30'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 29'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      28'
      Айду Джозеф наказан за толчок Баптистао Лео
    • 27'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Сентельес Алехандро успешно блокирует удар.
    • 27'
      Перес Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 26'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 23'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Травма, повреждение
      23'
      Мартинес Фернардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Мартинес Фернардо ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      22'
      Пейнадо Франсиско наказан за толчок Робертоне Лукас
    • 21'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 21'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Сельта: 49%, Альмерия: 51%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Габриэль Вейга из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Робертоне Лукас
    • 19'
      Samu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Угловой
      19'
      Галан Хави из команды Сельта подал угловой слева.
    • 19'
      Samu успешно блокирует удар.
    • 18'
      Перес Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Бабич Срджан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья свистит. Samu атаковал сзади соперника. Это Перес Карлес заработал своей команде штрафной
    • 16'
      Мартинес Фернардо из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Брандарис Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 15'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Сельта контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Суарес Луис III из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Нуньес Унай
    • 13'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 10'
      Габриэль Вейга сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Сеферович Харис левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 10'
      Габриэль Вейга из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Сельта: 34%, Альмерия: 66%.
    • 10'
      Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 9'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Угловой
      8'
      Робертоне Лукас из команды Альмерия подал угловой справа.
    • 7'
      Робертоне Лукас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      ГОООООЛ - Бабич Срджан Альмерия забивает ударом головой
    • 7'
      Бабич Срджан выиграл воздушное противоборство у Де ла Торре Лука.
    • 7'
      Галан Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      6'
      Галан Хави из команды Сельта в офсайде
    • 6'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 6'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Сельта: 26%, Альмерия: 74%.
    • 5'
      Мелеро Гонсало успешно блокирует удар.
    • 5'
      Мальо Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      5'
      Пейнадо Франсиско из команды Сельта подал угловой слева.
    • 5'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Сельта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Arnau Puigmal из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Де ла Торре Лука
    • 4'
      Эли Родриго выиграл воздушное противоборство у Сеферович Харис.
    • 3'
      Сельта контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 3'
      Робертоне Лукас из команды Альмерия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 2'
      Баптистао Лео из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Arnau Puigmal ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Альмерия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Сельта 93.8% (122)
    X 6.2% (8)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 2:2 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 2:2 Альмерия

    Исход игры
    Сельта
    93.8% (122)
    Ничья
    6.2% (8)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.09% (53)
    Меньше
    56.91% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    40.65% (50)
    Нет
    59.35% (73)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    30.8% (40)
    1:0 Сельта
    27.7% (36)
    2:0 Сельта
    22.3% (29)
    3:0 Сельта
    4.6% (6)
    3:1 Сельта
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
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