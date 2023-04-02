Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Samu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Альмерия

88' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Судья свистит. Аспас Яго атаковал сзади соперника. Это Samu заработал своей команде штрафной

85' Удар от ворот произведет Сельта

85' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Серви Франко

84' Габриэль Вейга из команды Сельта получает желтую после опасной игры.

83' Рефери не любит споров - именно за это Суарес Луис III сейчас получил желтую

83' Рефери не любит споров - именно за это Баптистао Лео сейчас получил желтую

83' Рефери не любит споров - именно за это Аспас Яго сейчас получил желтую

82' Удар от ворот произведет Сельта

82' Samu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Габриэль Вейга наказан за толчок Брандарис Хуан

80' Удар от ворот произведет Альмерия

80' Матч возобновлен

79' Эли Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Альмерия

78' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Галан Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Samu получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Удар от ворот произведет Альмерия

72' Тапия Ренато из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

70' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Габриэль Вейга ослабляет давление, выбив мяч.

70' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Альмерия

63' Перес Карлес пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

62' Судье надоело, что Мартинес Фернардо тянет время и он наказал его горчичником

61' Удар от ворот произведет Альмерия

60' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

59' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Тапия Ренато наказан за толчок Arnau Puigmal

58' Удар от ворот произведет Сельта

58' Матч возобновлен

57' Суарес Луис III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Arnau Puigmal создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Удар от ворот произведет Альмерия

56' Габриэль Вейга оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Аспас Яго пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez ловит мяч

55' Мальо Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Габриэль Вейга наказан за толчок Samu

52' Удар от ворот произведет Альмерия

52' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 14011 болельщиков

48' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника