Тур: 27. Стадион: Балаидос. Зрители: 14011 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
0:1
7' ГолБабич Срджан
1:1
10' ГолСеферович Харис
31' Желтая карточкаПуигмаль Арнау
1:2
32' ГолПуигмаль Арнау
2:2
42' ГолПерес Карлес
45' Желтая карточкаПерес Карлес
62' Желтая карточкаМартинес Фернардо
74' Желтая карточкаСаму Гарсия
82' Желтая карточкаСуарес Луис
82' Желтая карточкаАспас Яго
83' Желтая карточкаБаптистао Лео
83' Желтая карточкаВейга Габриэль
90'+9
Ход матча
7'
0:1
10'
31'
32'
42'
2:2
45'
74'
82'
82'
83'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Гарсия
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
37 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Альмерия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
66
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.44
|Вейга Габриэль
|9
|0.33
|Перес Карлес
|2
|0.07
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|Сеферович Харис
|2
|0.07
|Оскар Родригес
|2
|0.07
|Айду Джозеф
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.22
|Мелеро Гонсало
|3 (1)
|0.11
|Баптистао Лео
|3
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.11
|Суарес Луис III
|2
|0.07
|Портильо Франсиско
|2
|0.07
|Бабич Срджан
|2
|0.07
|Умар Садик
|2
|0.07
|Робертоне Лукас
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|1
|0.04
|Эгуарас Иниго
|1
|0.04
|Лазаро
|1
|0.04
|Саму Гарсия
|1
|0.04
|Брандарис Хуан
|1
|0.04
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.04
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Мальо Уго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Перес Карлес
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Сеферович Харис
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баптистао Лео
|7
|0
|Эли Родриго
|5
|1
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Бабич Срджан
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Альмерия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
10
12
Сельта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
9
18
Сельта
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Альмерия
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
19
30
Голы по времени матча
Забито
20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
10%
2
17%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
6
30%
2
17%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
4
24%
3
11%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
3
18%
5
18%
31-45
4
24%
3
11%
46-60
2
12%
7
25%
61-75
2
12%
6
21%
76-90
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
7
33%
5
28%
76-90
Забито
33
33
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
12%
5
15%
1-15
5
15%
7
21%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
8
24%
4
12%
61-75
4
12%
4
12%
76-90
Пропущено
38
46
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
7
18%
4
9%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
5
13%
6
13%
31-45
8
21%
7
15%
46-60
5
13%
10
22%
61-75
9
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0
Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1
Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0
Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1 Арентейро - Альмерия 2:0 Альмерия - Хетафе 1:0 Барселона - Альмерия 2:0 Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Сельта
Альмерия
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сельта
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
59
68
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
211
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
198
720
918
522
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|5:0 Заявка
|27
|18
|5
|4
|56 - 21
|59
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 42
|31
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|0:5 Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 43
|28
|17.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|18.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|5:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|12.
|0:5 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|15.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|5:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|0:5 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
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|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
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|Бетис
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|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Кадис
|Алехо Иван
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 2:2 Альмерия
Исход игры
Сельта
93.8% (122)
Ничья
6.2% (8)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.09% (53)
Меньше
56.91% (70)
Обе команды забьют
Да
40.65% (50)
Нет
59.35% (73)
Популярный счёт
2:1 Сельта
30.8% (40)
1:0 Сельта
27.7% (36)
2:0 Сельта
22.3% (29)
3:0 Сельта
4.6% (6)
3:1 Сельта
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
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