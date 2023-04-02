Тур: 26. Стадион: Драгау.
1:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолКардозу Фабиу
34' Желтая карточкаКардозу Фабиу
50' Желтая карточкаМаркано Иван
52' Желтая карточкаNonoca
56' Желтая карточкаРохес Брайан
71' Вторая желтая карточкаNonoca
90'+8
Ход матча
30'
1:0
34'
46'
50'
52'
56'
67'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Пепе
VI
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
25
Nonoca
27
Klismahn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
25 NonocaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 KlismahnПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
4 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Нападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
70 Гомес РуиНападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Порту
Портимоненсе
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
17 матчей
94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
3.57
2.8
Среднее время на гол
25
32
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.86
Среднее время на гол
100
105
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.5
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.31
|Эванилсон
|6
|0.23
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.15
|Пепе VI
|4
|0.15
|Мартинес Антонио III
|4
|0.15
|Маркано Иван
|3
|0.12
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.08
|Кардозу Фабиу
|2
|0.08
|Франко Андре
|2
|0.08
|Урибе Матеус
|2 (1)
|0.08
|Мариу Жоау III
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Груйич Марко
|1
|0.04
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|4 (1)
|0.15
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.08
|Лукинья
|2 (1)
|0.08
|Маурисио Жозе
|2
|0.08
|Yago Cariello
|2
|0.08
|Эвертон Перейра
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Диаби Мохамед
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Уаттара Зиэ
|1
|0.04
|Энрике Педро VI
|1
|0.04
|Рохес Брайан
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|6
|0
|Урибе Матеус
|4
|1
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Тареми Мехди
|4
|0
|Груйич Марко
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|10
|0
|Велинтон Жуниор
|7
|0
|Сек Мустафа
|5
|1
|Nonoca
|3
|1
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Гомес Руи
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Муфи Фахд
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Эштрела Паулу
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Klismahn
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
Результаты матчей
Порту
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Портимоненсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
3
Порту
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Портимоненсе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
20
8
Порту
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Портимоненсе
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
21
11
Голы по времени матча
Забито
35
9
22 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
7
20%
1
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
12
34%
2
22%
31-45
3
9%
1
11%
46-60
4
11%
1
11%
61-75
6
17%
4
44%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
4
40%
2
10%
61-75
1
10%
5
25%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
8
38%
5
50%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
56
19
30 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 7
3 Не забивали 13
9
16%
1
5%
1-15
4
7%
1
5%
16-30
17
30%
4
21%
31-45
7
13%
1
5%
46-60
5
9%
3
16%
61-75
14
25%
9
47%
76-90
Пропущено
17
32
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 18
12 Не пропускали 20
0
0%
6
19%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
4
24%
3
9%
61-75
3
18%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3
Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0
Результаты матчей
Порту
Портимоненсе
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
9 раз 35%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Порту
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
94
211
85
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
49
67
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
1214
1511
521
1016
125
620
224
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Порту
99.2% (124)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (49)
Меньше
58.82% (70)
Обе команды забьют
Да
11.76% (14)
Нет
88.24% (105)
Популярный счёт
2:0 Порту
52.8% (66)
3:0 Порту
23.2% (29)
2:1 Порту
5.6% (7)
4:0 Порту
4.8% (6)
3:1 Порту
4% (5)
1:0 Порту
3.2% (4)
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