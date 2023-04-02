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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Порту
1:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
30' Гол
Кардозу Фабиу
34' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
50' Желтая карточка
Маркано Иван
52' Желтая карточка
Nonoca
56' Желтая карточка
Рохес Брайан
71' Вторая желтая карточка
Nonoca
90'+8

Ход матча

30'
Кардозу Фабиу
(Венделл Боргес)
1:0
34'
Кардозу Фабиу
 
46'
 
Рохес Брайан
Klismahn
50'
Маркано Иван
 
52'
 
Nonoca
56'
 
Рохес Брайан
67'
 
Карлинос
Сек Мустафа
71'
 
Nonoca
74'
Лодер Дэнни
Галено Вандерсон
 
74'
Франко Андре
Манафа Вилсон
 
82'
 
Гомес Руи
Jony Gonzalez
84'
Верон Габриэл
Тареми Мехди
 
89'
 
Кошта Гонсалу
Релвас Филипе
90'
Маркус Авраам
Мартинес Антонио
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Порту 99.2% (124)
X 0% (0)
Портимоненсе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Рамош
Клаудиу
18
Манафа
Вилсон
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
11
Пепе
VI
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
9
Тареми
Мехди
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
25
Nonoca
24
Диаби
Мохамед
27
Klismahn
15
Jony
Gonzalez
93
Велинтон
Жуниор
Порту
4-4-2
Портимоненсе
5-3-2

История личных встреч

Порту
Портимоненсе

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
14 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

17 матчей

94.1%
5.9%
16 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:5
К
3:2
ПЛ
5:2
ТМК
1:5
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

3.57
2.8

Среднее время на гол

25
32

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.86

Среднее время на гол

100
105

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 13 (2) 0.5
Галено Вандерсон 8 (1) 0.31
Эванилсон 6 0.23
Отавио Эдмилсон 4 0.15
Пепе VI 4 0.15
Мартинес Антонио III 4 0.15
Маркано Иван 3 0.12
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Кардозу Фабиу 2 0.08
Франко Андре 2 0.08
Урибе Матеус 2 (1) 0.08
Мариу Жоау III 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Груйич Марко 1 0.04
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 4 (1) 0.15
Эштрела Паулу 2 (1) 0.08
Лукинья 2 (1) 0.08
Маурисио Жозе 2 0.08
Yago Cariello 2 0.08
Эвертон Перейра 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Диаби Мохамед 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Уаттара Зиэ 1 0.04
Энрике Педро VI 1 0.04
Рохес Брайан 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 6 0
Урибе Матеус 4 1
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Тареми Мехди 4 0
Груйич Марко 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Рамош Клаудиу 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 10 0
Велинтон Жуниор 7 0
Сек Мустафа 5 1
Nonoca 3 1
Диаби Мохамед 4 0
Гомес Руи 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Муфи Фахд 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Yago Cariello 3 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Klismahn 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Порту
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Портимоненсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
3
Порту
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Портимоненсе
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

20
8
Порту
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Портимоненсе
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

21
11

Голы по времени матча

Забито

35
9
22 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
7
20%
1
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
12
34%
2
22%
31-45
3
9%
1
11%
46-60
4
11%
1
11%
61-75
6
17%
4
44%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
4
40%
2
10%
61-75
1
10%
5
25%
76-90

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
8
38%
5
50%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

56
19
30 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 7
3 Не забивали 13
9
16%
1
5%
1-15
4
7%
1
5%
16-30
17
30%
4
21%
31-45
7
13%
1
5%
46-60
5
9%
3
16%
61-75
14
25%
9
47%
76-90

Пропущено

17
32
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 18
12 Не пропускали 20
0
0%
6
19%
1-15
3
18%
5
16%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
4
24%
3
9%
61-75
3
18%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3
Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0

Результаты матчей

Порту
Портимоненсе

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
9 раз 35%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Порту
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
2
11
8
5
2.5
5
8
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
4
9
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
12
14
15
11
1.5
5
21
10
16
2.5
1
25
6
20
3.5
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Порту
 26 19 4 3 56 - 17 61
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
15.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Кардозу Фабиу получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Венделл Боргес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Кардозу Фабиу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Порту 99.2% (124)
    X 0% (0)
    Портимоненсе 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Порту
    99.2% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (49)
    Меньше
    58.82% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    11.76% (14)
    Нет
    88.24% (105)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    52.8% (66)
    3:0 Порту
    23.2% (29)
    2:1 Порту
    5.6% (7)
    4:0 Порту
    4.8% (6)
    3:1 Порту
    4% (5)
    1:0 Порту
    3.2% (4)
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