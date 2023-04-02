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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Шавиш
1:1
Второй тайм: 60'
Брага
0'
0:1
16' Гол
Медейруш Юри
1:1
42' Гол
Жуниньо VI
45' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
45' Желтая карточка
Euller II
55' Желтая карточка
Сарр Сиди

Ход матча

16'
0:1
Медейруш Юри
(Орта Андре)
42'
Жуниньо VI
1:1
45'
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
45'
Euller II
 
46'
Коррея Жоау
Соуза Бернардо
 
55'
Сарр Сиди
 
Прогнозы 122
Шавиш 2.5% (3)
X 5.7% (7)
Брага 91.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Брага
7.50
4.20
1.90
Все Коэффициенты
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
26
Понк
Карлуш
5
Ланга
Бруну
10
Тейшейра
Жоау
II
14
Сарр
Сиди
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
20
Жуниньо
VI
16
Euller
II
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Шавиш
4-3-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Шавиш
Брага

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.2
0.5

Среднее время на гол

450
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.56
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
90

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.23
Витория Стивен 6 (5) 0.23
Жуниньо VI 4 0.15
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.12
Абасс Исса 2 0.08
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Jony Arriba 1 0.04
Euller II 1 0.04
Алвес Даниэль 1 0.04
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 0.38
Орта Рикарду 9 (1) 0.35
Медейруш Юри 8 (1) 0.31
Оливейра Витор 7 0.27
Руис Абель 4 0.15
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Джало Альваро 1 0.04
Орта Андре 1 0.04
Лаинес Диего 1 0.04
Каштру Андре 1 0.04
Секейра Нуну 1 0.04
Ньякате Сику 1 0.04
Тормена Витор 1 0.04
Гомес Родриго II 1 0.04
Рачич Урош 1 (1) 0.04
Гомес Виктор 0 0
Пицци Луиш 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 12 0
Тейшейра Жоау II 6 1
Монте Нелсон 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Понк Карлуш 5 0
Абасс Исса 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Витор Пауло 4 0
Силла Хабиб 4 0
Сингх Лютер 3 0
Euller II 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Педру Жоау II 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Сарр Сиди 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 4 2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 7 0
Тормена Витор 5 1
Джало Альваро 5 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Матеус Лима 3 1
Секейра Нуну 3 0
Орта Андре 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Сантуш Педру 1 0
Орта Рикарду 1 0
Руис Абель 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Результаты матчей

Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Брага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
1
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Брага
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

11
22
Шавиш
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Брага
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

18
23

Голы по времени матча

Забито

14
30
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
14%
6
20%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
4
29%
6
20%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
2
14%
6
20%
61-75
1
7%
6
20%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
22
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
8%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
5
42%
2
9%
61-75
4
33%
10
45%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
19%
2
29%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

26
52
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
12%
10
19%
1-15
2
8%
3
6%
16-30
5
19%
10
19%
31-45
4
15%
5
10%
46-60
7
27%
8
15%
61-75
5
19%
16
31%
76-90

Пропущено

31
24
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 11
5
16%
3
13%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
8
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0
Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0

Результаты матчей

Шавиш
Брага

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
21
4
8
17
1.5
16
9
1
24
2.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 1:1 26 18 3 5 55 - 23 57
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
10.
Шавиш
 1:1 26 8 9 9 27 - 32 33
11.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
12.
Боавишта
 0:3 26 8 6 12 28 - 43 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 3:0 26 5 4 17 20 - 47 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 1:1 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 0:3 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Шавиш
 1:1 13 3 6 4 15 - 16 15
15.
Маритиму
 3:0 13 4 2 7 13 - 16 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 1:1 14 10 1 3 32 - 17 31
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 1:1 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 0:3 13 3 1 9 12 - 26 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 3:0 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    Борха Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    55'
    Сарр Сиди получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бернардо Соуза уходит с поля. Коррея Жоау выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Euller получил желтую карточку от судьи
Прогнозы 122
Шавиш 2.5% (3)
X 5.7% (7)
Брага 91.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Брага
7.50
4.20
1.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шавиш 1:1 Брага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шавиш 1:1 Брага

Исход игры
Шавиш
2.5% (3)
Ничья
5.7% (7)
Брага
91.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
53.78% (64)
Нет
46.22% (55)
Популярный счёт
1:2 Брага
41% (50)
0:2 Брага
22.1% (27)
0:1 Брага
18% (22)
1:3 Брага
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
0:3 Брага
1.6% (2)
2:1 Шавиш
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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