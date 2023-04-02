Тур: 26. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
0:1
16' ГолМедейруш Юри
1:1
42' ГолЖуниньо VI
45' Желтая карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
45' Желтая карточкаEuller II
55' Желтая карточкаСарр Сиди
Ход матча
16'
0:1
42'
1:1
45'
55'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Понк
Карлуш
14
Сарр
Сиди
20
Жуниньо
VI
16
Euller
II
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жуниньо VIНападающий
-
16 Euller IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
12 Круз СандруЗащитник
- Защитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Шавиш
Брага
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.2
0.5
Среднее время на гол
450
180
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.56
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
162
90
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.23
|Витория Стивен
|6 (5)
|0.23
|Жуниньо VI
|4
|0.15
|Тейшейра Жоау II
|3 (1)
|0.12
|Абасс Исса
|2
|0.08
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Jony Arriba
|1
|0.04
|Euller II
|1
|0.04
|Алвес Даниэль
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|10
|0.38
|Орта Рикарду
|9 (1)
|0.35
|Медейруш Юри
|8 (1)
|0.31
|Оливейра Витор
|7
|0.27
|Руис Абель
|4
|0.15
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.12
|Брума Арминду
|3
|0.12
|Джало Альваро
|1
|0.04
|Орта Андре
|1
|0.04
|Лаинес Диего
|1
|0.04
|Каштру Андре
|1
|0.04
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Ньякате Сику
|1
|0.04
|Тормена Витор
|1
|0.04
|Гомес Родриго II
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.04
|Гомес Виктор
|0
|0
|Пицци Луиш
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|12
|0
|Тейшейра Жоау II
|6
|1
|Монте Нелсон
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Абасс Исса
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Сингх Лютер
|3
|0
|Euller II
|3
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Педру Жоау II
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Сарр Сиди
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|4
|2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|7
|0
|Тормена Витор
|5
|1
|Джало Альваро
|5
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Матеус Лима
|3
|1
|Секейра Нуну
|3
|0
|Орта Андре
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Брага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
1
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Брага
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
11
22
Шавиш
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Брага
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
18
23
Голы по времени матча
Забито
14
30
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
14%
6
20%
1-15
2
14%
3
10%
16-30
4
29%
6
20%
31-45
3
21%
3
10%
46-60
2
14%
6
20%
61-75
1
7%
6
20%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
22
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
8%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
5
42%
2
9%
61-75
4
33%
10
45%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
19%
2
29%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
26
52
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
12%
10
19%
1-15
2
8%
3
6%
16-30
5
19%
10
19%
31-45
4
15%
5
10%
46-60
7
27%
8
15%
61-75
5
19%
16
31%
76-90
Пропущено
31
24
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 11
5
16%
3
13%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
8
26%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0
Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0
Результаты матчей
Шавиш
Брага
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
75
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
49
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
817
169
124
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|25
|18
|4
|3
|55 - 17
|58
|3.
|1:1
|26
|18
|3
|5
|55 - 23
|57
|4.
|25
|17
|2
|6
|52 - 23
|53
|5.
|26
|12
|5
|9
|25 - 29
|41
|6.
|26
|11
|5
|10
|23 - 27
|38
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|8.
|26
|10
|5
|11
|30 - 28
|35
|9.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|10.
|1:1
|26
|8
|9
|9
|27 - 32
|33
|11.
|25
|10
|3
|12
|25 - 32
|33
|12.
|0:3
|26
|8
|6
|12
|28 - 43
|30
|13.
|25
|8
|5
|12
|26 - 32
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|26
|7
|4
|15
|22 - 39
|25
|16.
|3:0
|26
|5
|4
|17
|20 - 47
|19
|17.
|26
|4
|5
|17
|19 - 43
|17
|18.
|26
|3
|6
|17
|17 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|3.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|4.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|5.
|1:1
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|10.
|0:3
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|11.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|12.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|15.
|3:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|16.
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|1:1
|14
|10
|1
|3
|32 - 17
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|0:3
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|17.
|13
|1
|2
|10
|4 - 16
|5
|18.
|3:0
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:1 Брага
Исход игры
Шавиш
2.5% (3)
Ничья
5.7% (7)
Брага
91.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
53.78% (64)
Нет
46.22% (55)
Популярный счёт
1:2 Брага
41% (50)
0:2 Брага
22.1% (27)
0:1 Брага
18% (22)
1:3 Брага
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
0:3 Брага
1.6% (2)
2:1 Шавиш
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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