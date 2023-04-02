Тур: 26. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
0:1
16' ГолМедейруш Юри
1:1
42' ГолЖуниньо VI
45' Желтая карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
45' Желтая карточкаEuller II
55' Желтая карточкаСарр Сиди
1:2
59' ГолРуис Абель
62' Желтая карточкаБорха Кристиан
79' Желтая карточкаРуис Абель
80' Желтая карточкаАбасс Исса
89' Желтая карточкаКаштру Андре
90' Желтая карточкаСингх Лютер
90'+7
Ход матча
16'
0:1
42'
1:1
45'
55'
59'
1:2
62'
68'
68'
79'
80'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Понк
Карлуш
14
Сарр
Сиди
20
Жуниньо
VI
16
Euller
II
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жуниньо VIНападающий
-
16 Euller IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
12 Круз СандруЗащитник
- Защитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Шавиш
Брага
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.2
0.5
Среднее время на гол
450
180
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.56
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
162
90
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.23
|Витория Стивен
|6 (5)
|0.23
|Жуниньо VI
|4
|0.15
|Тейшейра Жоау II
|3 (1)
|0.12
|Абасс Исса
|2
|0.08
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Jony Arriba
|1
|0.04
|Euller II
|1
|0.04
|Алвес Даниэль
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|10
|0.38
|Орта Рикарду
|9 (1)
|0.35
|Медейруш Юри
|8 (1)
|0.31
|Оливейра Витор
|7
|0.27
|Руис Абель
|5
|0.19
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.12
|Брума Арминду
|3
|0.12
|Джало Альваро
|1
|0.04
|Орта Андре
|1
|0.04
|Лаинес Диего
|1
|0.04
|Каштру Андре
|1
|0.04
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Ньякате Сику
|1
|0.04
|Тормена Витор
|1
|0.04
|Гомес Родриго II
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.04
|Гомес Виктор
|0
|0
|Пицци Луиш
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|12
|0
|Тейшейра Жоау II
|6
|1
|Монте Нелсон
|6
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Euller II
|3
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Педру Жоау II
|2
|0
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|4
|2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|7
|0
|Тормена Витор
|5
|1
|Джало Альваро
|5
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Матеус Лима
|3
|1
|Секейра Нуну
|3
|0
|Орта Андре
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Брага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
8
1
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Брага
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
11
22
Шавиш
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Брага
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
15
32
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
13%
6
19%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
5
33%
6
19%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
1
7%
6
19%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
7
39%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
12
22
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
8%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
5
42%
2
9%
61-75
4
33%
10
45%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
19%
2
29%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
27
54
11 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
3
11%
10
19%
1-15
2
7%
4
7%
16-30
6
22%
10
19%
31-45
4
15%
6
11%
46-60
7
26%
8
15%
61-75
5
19%
16
30%
30%
76-90
Пропущено
33
25
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 12
5
15%
3
12%
1-15
8
24%
3
12%
16-30
5
15%
7
28%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
8
24%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0
Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0
Результаты матчей
Шавиш
Брага
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
49
75
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
49
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
224
818
179
125
917
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:2 Брага
Исход игры
Шавиш
2.5% (3)
Ничья
5.7% (7)
Брага
91.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
53.78% (64)
Нет
46.22% (55)
Популярный счёт
1:2 Брага
41% (50)
0:2 Брага
22.1% (27)
0:1 Брага
18% (22)
1:3 Брага
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
0:3 Брага
1.6% (2)
2:1 Шавиш
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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