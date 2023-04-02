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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Шавиш
1:2
Конец матча
Брага
0'
0:1
16' Гол
Медейруш Юри
1:1
42' Гол
Жуниньо VI
45' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
45' Желтая карточка
Euller II
55' Желтая карточка
Сарр Сиди
1:2
59' Гол
Руис Абель
62' Желтая карточка
Борха Кристиан
79' Желтая карточка
Руис Абель
80' Желтая карточка
Абасс Исса
89' Желтая карточка
Каштру Андре
90' Желтая карточка
Сингх Лютер
90'+7
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
26
Понк
Карлуш
5
Ланга
Бруну
10
Тейшейра
Жоау
II
14
Сарр
Сиди
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
20
Жуниньо
VI
16
Euller
II
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Шавиш
4-3-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Шавиш
Брага

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.2
0.5

Среднее время на гол

450
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.56
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
90

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.23
Витория Стивен 6 (5) 0.23
Жуниньо VI 4 0.15
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.12
Абасс Исса 2 0.08
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Jony Arriba 1 0.04
Euller II 1 0.04
Алвес Даниэль 1 0.04
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 0.38
Орта Рикарду 9 (1) 0.35
Медейруш Юри 8 (1) 0.31
Оливейра Витор 7 0.27
Руис Абель 5 0.19
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Джало Альваро 1 0.04
Орта Андре 1 0.04
Лаинес Диего 1 0.04
Каштру Андре 1 0.04
Секейра Нуну 1 0.04
Ньякате Сику 1 0.04
Тормена Витор 1 0.04
Гомес Родриго II 1 0.04
Рачич Урош 1 (1) 0.04
Гомес Виктор 0 0
Пицци Луиш 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 12 0
Тейшейра Жоау II 6 1
Монте Нелсон 6 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Понк Карлуш 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Витор Пауло 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Euller II 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Педру Жоау II 2 0
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 4 2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 7 0
Тормена Витор 5 1
Джало Альваро 5 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Матеус Лима 3 1
Секейра Нуну 3 0
Орта Андре 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Руис Абель 2 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Орта Рикарду 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Результаты матчей

Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Брага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

8
1
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Брага
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

11
22
Шавиш
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Брага
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

19
23

Голы по времени матча

Забито

15
32
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
13%
6
19%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
5
33%
6
19%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
1
7%
6
19%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
7
39%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

12
22
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
8%
4
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
5
42%
2
9%
61-75
4
33%
10
45%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
19%
2
29%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

27
54
11 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
3
11%
10
19%
1-15
2
7%
4
7%
16-30
6
22%
10
19%
31-45
4
15%
6
11%
46-60
7
26%
8
15%
61-75
5
19%
16
30%
30%
76-90

Пропущено

33
25
18 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 12
5
15%
3
12%
1-15
8
24%
3
12%
16-30
5
15%
7
28%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
4
12%
4
16%
61-75
8
24%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0
Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2
Брага
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0

Результаты матчей

Шавиш
Брага

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
7
5
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
8
18
1.5
17
9
1
25
2.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
3.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
15.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
    • 59'
      Гомес Виктор сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      55'
      Сарр Сиди получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Бернардо Соуза уходит с поля. Коррея Жоау выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Euller получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Мендеш Жоао Педро Морейра получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Жуниньо VI бьет в цель!
    • 16'
      Орта Андре сделал результативную передачу.
    Прогнозы 122
    Шавиш 2.5% (3)
    X 5.7% (7)
    Брага 91.8% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:2 Брага

    Исход игры
    Шавиш
    2.5% (3)
    Ничья
    5.7% (7)
    Брага
    91.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    53.78% (64)
    Нет
    46.22% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    41% (50)
    0:2 Брага
    22.1% (27)
    0:1 Брага
    18% (22)
    1:3 Брага
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    0:3 Брага
    1.6% (2)
    2:1 Шавиш
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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