  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Маритиму
3:0
Второй тайм: 58'
Боавишта
0'
1:0
3' Гол
Видигал Андре
2:0
22' Гол
Коррея Фелиш
48' Желтая карточка
Шадаш Бруну
3:0
50' Гол
Видигал Андре

Ход матча

3'
Видигал Андре
(Коррея Фелиш)
1:0
22'
Коррея Фелиш
(Шадаш Бруну)
2:0
32'
 
Горре Кенджи
Сассо Венсан
46'
 
Боженик Роберт
Ватай Масаки
48'
Шадаш Бруну
 
50'
Видигал Андре
3:0
Прогнозы 121
Маритиму 36.4% (44)
X 45.5% (55)
Боавишта 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Боавишта
2.60
3.40
65.00
Все Коэффициенты
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
5
Зайнадин
Джуниор
3
Moises
Mosquera
94
Коста
Витор
6
Бриту
Рафаэл
8
Valdemir
17
Коррея
Фелиш
23
Шадаш
Бруну
7
Видигал
Андре
9
Морено
Пабло
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
6
Камара
Ибраима
III
42
Макута
Гайус
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
21
Агра
Салвадор
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
Маритиму
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Маритиму
Боавишта

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.6

Среднее время на гол

115
150

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.05
0.79

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

85
114

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винк Клаудио 4 (3) 0.15
Видигал Андре 4 0.15
Шадаш Бруну 3 0.12
Риаскос Брайан 1 0.04
Рене 1 0.04
Коррея Фелиш 1 0.04
Дьедеррик Жоэль 1 0.04
Jesus Ramirez 1 0.04
Андраде Лео 1 0.04
Лиза Карлос 1 0.04
Морено Пабло 0 0
Moises Mosquera 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 10 (1) 0.38
Сассо Венсан 4 0.15
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.08
Мангаш Рикарду 2 0.08
Боженик Роберт 2 0.08
Martim Tavares 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Агра Салвадор 1 0.04
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.04
Перес Себастьян 1 0.04
Ватай Масаки 1 0.04
Мальейру Педро 0 0
Макута Гайус 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 6 1
Видигал Андре 6 1
Коста Витор 6 1
Кошта Эдгар 4 1
Valdemir 5 0
Бриту Рафаэл 5 0
Рене 3 1
Moises Mosquera 4 0
Морено Пабло 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Андраде Лео 3 0
Коста Матеуш 1 1
Зайнадин Джуниор 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Макаридзе Георгий 1 0
Marcelo Carne 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Шадаш Бруну 1 0
Лиза Карлос 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 7 2
Перес Себастьян 6 1
Макута Гайус 7 0
Абаскаль Родриго 6 0
Лоуренсу Бруну II 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Сассо Венсан 5 0
Мальейру Педро 5 0
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Горре Кенджи 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Вукотич Илия 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0

Результаты матчей

Маритиму
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Маритиму
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

29
10

Волевые поражения

3
14
Маритиму
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Боавишта
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

31
12

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
5
29%
29%
1
5%
31-45
5
29%
29%
5
23%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

31
18
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
5
16%
5
28%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
7
23%
6
33%
76-90

Забито

16
28
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
4
25%
4
14%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
1
6%
7
25%
61-75
2
13%
3
11%
76-90

Пропущено

48
40
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
10%
1
3%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
10
21%
3
8%
31-45
10
21%
10
25%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
8
17%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0
Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3
Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Маритиму
Боавишта

Точный счет

1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
0
10 раз 40%
3
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
1
11
1.5
4
9
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
17
8
1
24
1.5
8
17
1
24
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 1:1 26 18 3 5 55 - 23 57
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
10.
Шавиш
 1:1 26 8 9 9 27 - 32 33
11.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
12.
Боавишта
 0:3 26 8 6 12 28 - 43 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 3:0 26 5 4 17 20 - 47 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 1:1 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 0:3 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Шавиш
 1:1 13 3 6 4 15 - 16 15
15.
Маритиму
 3:0 13 4 2 7 13 - 16 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 1:1 14 10 1 3 32 - 17 31
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 1:1 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 0:3 13 3 1 9 12 - 26 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 3:0 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 32'
    Сассо Венсан уходит с поля. Горре Кенджи выходит вместо него
  • 22'
    Шадаш Бруну сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Коррея Фелиш бьет в цель!
  • 3'
    Коррея Фелиш сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Видигал Андре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 121
Маритиму 36.4% (44)
X 45.5% (55)
Боавишта 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Боавишта
2.60
3.40
65.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Маритиму 3:0 Боавишта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маритиму 3:0 Боавишта

Исход игры
Маритиму
36.4% (44)
Ничья
45.5% (55)
Боавишта
18.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
26.89% (32)
Меньше
73.11% (87)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:0 Маритиму
19% (23)
2:1 Маритиму
15.7% (19)
0:1 Боавишта
8.3% (10)
1:2 Боавишта
7.4% (9)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Боавишта
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Маритиму
Боавишта
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 