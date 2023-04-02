Тур: 26. Стадион: Душ Баррейруш.
0'
1:0
3' ГолВидигал Андре
2:0
22' ГолКоррея Фелиш
48' Желтая карточкаШадаш Бруну
3:0
50' ГолВидигал Андре
Ход матча
3'
1:0
22'
2:0
48'
50'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
94
Коста
Витор
8
Valdemir
17
Коррея
Фелиш
23
Шадаш
Бруну
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Stanley Kanu
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Маритиму
Боавишта
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.6
Среднее время на гол
115
150
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.05
0.79
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
85
114
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.15
|Видигал Андре
|4
|0.15
|Шадаш Бруну
|3
|0.12
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Рене
|1
|0.04
|Коррея Фелиш
|1
|0.04
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.04
|Jesus Ramirez
|1
|0.04
|Андраде Лео
|1
|0.04
|Лиза Карлос
|1
|0.04
|Морено Пабло
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|10 (1)
|0.38
|Сассо Венсан
|4
|0.15
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.08
|Мангаш Рикарду
|2
|0.08
|Боженик Роберт
|2
|0.08
|Martim Tavares
|2
|0.08
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Агра Салвадор
|1
|0.04
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.04
|Перес Себастьян
|1
|0.04
|Ватай Масаки
|1
|0.04
|Мальейру Педро
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|6
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Коста Витор
|6
|1
|Кошта Эдгар
|4
|1
|Valdemir
|5
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Moises Mosquera
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Marcelo Carne
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Шадаш Бруну
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|7
|2
|Перес Себастьян
|6
|1
|Макута Гайус
|7
|0
|Абаскаль Родриго
|6
|0
|Лоуренсу Бруну II
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Сассо Венсан
|5
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Маритиму
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
29
10
Волевые поражения
3
14
Маритиму
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Боавишта
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
31
12
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
5
29%
29%
1
5%
31-45
5
29%
29%
5
23%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
31
18
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
5
16%
5
28%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
7
23%
6
33%
76-90
Забито
16
28
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
4
25%
4
14%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
1
6%
7
25%
61-75
2
13%
3
11%
76-90
Пропущено
48
40
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
10%
1
3%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
10
21%
3
8%
31-45
10
21%
10
25%
46-60
9
19%
6
15%
61-75
8
17%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0
Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3
Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0
Результаты матчей
Маритиму
Боавишта
Точный счет
1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
10 раз 40%
3
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
111
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
178
124
817
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|25
|18
|4
|3
|55 - 17
|58
|3.
|1:1
|26
|18
|3
|5
|55 - 23
|57
|4.
|25
|17
|2
|6
|52 - 23
|53
|5.
|26
|12
|5
|9
|25 - 29
|41
|6.
|26
|11
|5
|10
|23 - 27
|38
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|8.
|26
|10
|5
|11
|30 - 28
|35
|9.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|10.
|1:1
|26
|8
|9
|9
|27 - 32
|33
|11.
|25
|10
|3
|12
|25 - 32
|33
|12.
|0:3
|26
|8
|6
|12
|28 - 43
|30
|13.
|25
|8
|5
|12
|26 - 32
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|26
|7
|4
|15
|22 - 39
|25
|16.
|3:0
|26
|5
|4
|17
|20 - 47
|19
|17.
|26
|4
|5
|17
|19 - 43
|17
|18.
|26
|3
|6
|17
|17 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|3.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|4.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|5.
|1:1
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|10.
|0:3
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|11.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|12.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|13.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|15.
|3:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|16.
|13
|4
|2
|7
|12 - 22
|14
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|1:1
|14
|10
|1
|3
|32 - 17
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|0:3
|13
|3
|1
|9
|12 - 26
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|17.
|13
|1
|2
|10
|4 - 16
|5
|18.
|3:0
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маритиму 3:0 Боавишта
Исход игры
Маритиму
36.4% (44)
Ничья
45.5% (55)
Боавишта
18.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
26.89% (32)
Меньше
73.11% (87)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:0 Маритиму
19% (23)
2:1 Маритиму
15.7% (19)
0:1 Боавишта
8.3% (10)
1:2 Боавишта
7.4% (9)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Боавишта
1.7% (2)
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