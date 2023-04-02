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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Маритиму
4:2
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
3' Гол
Видигал Андре
2:0
22' Гол
Коррея Фелиш
48' Желтая карточка
Шадаш Бруну
3:0
50' Гол
Видигал Андре
3:1
59' Гол
Агра Салвадор
65' Желтая карточка
Кэннон Реджи
80' Желтая карточка
Moises Mosquera
81' Желтая карточка
Боженик Роберт
85' Желтая карточка
Коста Витор
3:2
87' Гол
Лоуренсу Бруну
4:2
90' Гол
Риаскос Брайан
90'+7

Ход матча

3'
Видигал Андре
(Коррея Фелиш)
1:0
22'
Коррея Фелиш
(Шадаш Бруну)
2:0
32'
 
Горре Кенджи
Сассо Венсан
46'
 
Боженик Роберт
Ватай Масаки
48'
Шадаш Бруну
 
50'
Видигал Андре
(Морено Пабло)
3:0
53'
 
Joel da Silva
Камара Ибраима
59'
3:1
Агра Салвадор
(Мальейру Педро)
65'
 
Кэннон Реджи
71'
Риаскос Брайан
Шадаш Бруну
 
71'
Винк Клаудио
Коррея Фелиш
 
76'
 
Лоуренсу Бруну
Агра Салвадор
80'
Moises Mosquera
 
81'
 
Боженик Роберт
82'
Афонсо Жоао III
Бриту Рафаэл
 
85'
Коста Витор
 
87'
3:2
Лоуренсу Бруну
(Боженик Роберт)
89'
Коста Матеуш
Видигал Андре
 
90'
Риаскос Брайан
(Винк Клаудио)
4:2
Прогнозы 121
Маритиму 36.4% (44)
X 45.5% (55)
Боавишта 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
5
Зайнадин
Джуниор
3
Moises
Mosquera
94
Коста
Витор
6
Бриту
Рафаэл
8
Valdemir
17
Коррея
Фелиш
23
Шадаш
Бруну
7
Видигал
Андре
9
Морено
Пабло
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
6
Камара
Ибраима
III
42
Макута
Гайус
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
21
Агра
Салвадор
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
Маритиму
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Маритиму
Боавишта

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.6

Среднее время на гол

115
150

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.05
0.79

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

85
114

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 5 0.19
Винк Клаудио 4 (3) 0.15
Шадаш Бруну 3 0.12
Риаскос Брайан 2 0.08
Рене 1 0.04
Коррея Фелиш 1 0.04
Дьедеррик Жоэль 1 0.04
Jesus Ramirez 1 0.04
Андраде Лео 1 0.04
Лиза Карлос 1 0.04
Морено Пабло 0 0
Moises Mosquera 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 10 (1) 0.38
Сассо Венсан 4 0.15
Лоуренсу Бруну II 3 (1) 0.12
Агра Салвадор 2 0.08
Боженик Роберт 2 0.08
Мангаш Рикарду 2 0.08
Martim Tavares 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.04
Перес Себастьян 1 0.04
Ватай Масаки 1 0.04
Мальейру Педро 0 0
Макута Гайус 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 7 1
Афонсо Жоао III 6 1
Видигал Андре 6 1
Кошта Эдгар 4 1
Valdemir 5 0
Бриту Рафаэл 5 0
Moises Mosquera 5 0
Рене 3 1
Морено Пабло 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Андраде Лео 3 0
Коста Матеуш 1 1
Зайнадин Джуниор 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Шадаш Бруну 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Макаридзе Георгий 1 0
Marcelo Carne 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 6 1
Макута Гайус 7 0
Абаскаль Родриго 6 0
Лоуренсу Бруну II 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Сассо Венсан 5 0
Мальейру Педро 5 0
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Горре Кенджи 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Боженик Роберт 2 0
Ватай Масаки 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0

Результаты матчей

Маритиму
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
9
Маритиму
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

29
10

Волевые поражения

3
14
Маритиму
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Боавишта
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

33
12

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
1
4%
31-45
6
32%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
2
11%
9
35%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

31
18
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
5
16%
5
28%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
7
23%
6
33%
76-90

Забито

20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
25%
4
13%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
3
15%
4
13%
76-90

Пропущено

50
44
21 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
5
10%
2
5%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
11
22%
11
25%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
9
18%
15
34%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0
Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3
Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Маритиму
Боавишта

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
0
10 раз 38%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
18
8
2
24
1.5
9
17
2
24
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
3.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
15.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 121
    Маритиму 36.4% (44)
    X 45.5% (55)
    Боавишта 18.2% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маритиму 4:2 Боавишта

    Исход игры
    Маритиму
    36.4% (44)
    Ничья
    45.5% (55)
    Боавишта
    18.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.89% (32)
    Меньше
    73.11% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    68.07% (81)
    Нет
    31.93% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (49)
    1:0 Маритиму
    19% (23)
    2:1 Маритиму
    15.7% (19)
    0:1 Боавишта
    8.3% (10)
    1:2 Боавишта
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Боавишта
    1.7% (2)
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