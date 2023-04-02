Тур: 26. Стадион: Душ Баррейруш.
0'
1:0
3' ГолВидигал Андре
2:0
22' ГолКоррея Фелиш
48' Желтая карточкаШадаш Бруну
3:0
50' ГолВидигал Андре
3:1
59' ГолАгра Салвадор
65' Желтая карточкаКэннон Реджи
80' Желтая карточкаMoises Mosquera
81' Желтая карточкаБоженик Роберт
85' Желтая карточкаКоста Витор
3:2
87' ГолЛоуренсу Бруну
4:2
90' ГолРиаскос Брайан
90'+7
Ход матча
3'
1:0
22'
2:0
48'
50'
3:0
59'
3:1
65'
80'
81'
85'
87'
3:2
90'
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
94
Коста
Витор
8
Valdemir
17
Коррея
Фелиш
23
Шадаш
Бруну
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Stanley Kanu
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Маритиму
Боавишта
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.6
Среднее время на гол
115
150
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.05
0.79
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
85
114
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|5
|0.19
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.15
|Шадаш Бруну
|3
|0.12
|Риаскос Брайан
|2
|0.08
|Рене
|1
|0.04
|Коррея Фелиш
|1
|0.04
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.04
|Jesus Ramirez
|1
|0.04
|Андраде Лео
|1
|0.04
|Лиза Карлос
|1
|0.04
|Морено Пабло
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|10 (1)
|0.38
|Сассо Венсан
|4
|0.15
|Лоуренсу Бруну II
|3 (1)
|0.12
|Агра Салвадор
|2
|0.08
|Боженик Роберт
|2
|0.08
|Мангаш Рикарду
|2
|0.08
|Martim Tavares
|2
|0.08
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.04
|Перес Себастьян
|1
|0.04
|Ватай Масаки
|1
|0.04
|Мальейру Педро
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|7
|1
|Афонсо Жоао III
|6
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Кошта Эдгар
|4
|1
|Valdemir
|5
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Moises Mosquera
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Морено Пабло
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Marcelo Carne
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Перес Себастьян
|6
|1
|Макута Гайус
|7
|0
|Абаскаль Родриго
|6
|0
|Лоуренсу Бруну II
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Сассо Венсан
|5
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
9
Маритиму
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
29
10
Волевые поражения
3
14
Маритиму
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Боавишта
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
33
12
Волевые поражения
8
23
Голы по времени матча
Забито
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Пропущено
19
26
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
1
4%
31-45
6
32%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
2
11%
9
35%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
31
18
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
5
16%
5
28%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
7
23%
6
33%
76-90
Забито
20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
25%
4
13%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
3
15%
4
13%
76-90
Пропущено
50
44
21 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
5
10%
2
5%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
11
22%
11
25%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
9
18%
15
34%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0
Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0
Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3
Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0
Результаты матчей
Маритиму
Боавишта
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 54%
0
10 раз 38%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
49
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
224
917
224
224
125
125
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маритиму 4:2 Боавишта
Исход игры
Маритиму
36.4% (44)
Ничья
45.5% (55)
Боавишта
18.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
26.89% (32)
Меньше
73.11% (87)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (49)
1:0 Маритиму
19% (23)
2:1 Маритиму
15.7% (19)
0:1 Боавишта
8.3% (10)
1:2 Боавишта
7.4% (9)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Боавишта
1.7% (2)
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