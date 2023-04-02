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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Риу Аве
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
46' Гол
Рамуш Гонсалу
58' Желтая карточка
Мариу Жоау
61' Желтая карточка
Патрик II
71' Желтая карточка
Рамуш Гонсалу
83' Желтая карточка
Эрнани Жорже
90' Желтая карточка
Влаходимос Одиссеас
90'+5

Ход матча

46'
0:1
Рамуш Гонсалу
(Мариу Жоау)
58'
 
Мариу Жоау
61'
Патрик II
 
64'
Гомеш Витор
Самарис Андреас
 
64'
Bruno Ventura
Joao Graca
 
71'
 
Рамуш Гонсалу
71'
 
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
71'
 
Флорентину
Нерес Давид
80'
Эрнани Жорже
Боатенг Эммануль
 
81'
Savio Alves
Патрик II
 
81'
Витор Пауло
Коштинья
 
83'
Эрнани Жорже
 
90'
 
Влаходимос Одиссеас
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Риу Аве 1.6% (2)
X 0.8% (1)
Бенфика 97.6% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
21
Joao
Graca
95
Перейра
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
22
Шикинью
Франциску
8
Эурснес
Фредрик
7
Нерес
Давид
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
Риу Аве
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Бенфика

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

30 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 30 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 21 победа

35 матчей

5.7%
8.6%
85.7%
2 победы 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

8.6%
37.1%
54.3%
3 победы 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

11.4%
28.6%
60%
4 победы 10 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
КП
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.74

Среднее время на гол

96
122

Всего голов

54
28

Голов в среднем за матч

2.84
1.75

Среднее время на гол

31
51

Всего голов

69
42

Голов в среднем за матч

1.97
1.2

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.27
Боатенг Эммануль II 4 0.15
Fabio Ronaldo 3 0.12
Родригеш Гонсалу 2 0.08
Коштинья 2 0.08
Руиз Леонардо 2 0.08
Амарал Педру 1 0.04
Перейра Андре 1 (1) 0.04
Joao Graca 1 0.04
Сантос Адерлан 1 0.04
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.65
Рамуш Гонсалу 17 0.65
Нерес Давид 6 0.23
Силва Рафа 6 0.23
Муса Петар 5 0.19
Силва Антониу 3 0.12
Гримальдо Алехандро 2 0.08
Жилберто Жуниор 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Ристич Михайло 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Дракслер Юлиан 1 0.04
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Шикинью Франциску 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Руиз Леонардо 5 0
Joao Graca 5 0
Амарал Педру 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Патрик II 4 0
Витор Пауло 4 0
Жосуэ Са 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Перейра Андре 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Жонатан Луис 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 4 1
Эурснес Фредрик 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Флорентину 4 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Силва Антониу 3 0
Нерес Давид 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бенфика
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
0
Риу Аве
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Бенфика
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)

Сухие победы

4
10

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

7
41
Риу Аве
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Бенфика
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

10
41

Голы по времени матча

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

11
41
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
1
9%
7
17%
1-15
1
9%
3
7%
16-30
2
18%
12
29%
29%
31-45
1
9%
4
10%
46-60
4
36%
4
10%
61-75
2
18%
11
27%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

26
66
12 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
3
12%
10
15%
1-15
2
8%
8
12%
16-30
7
27%
15
23%
31-45
2
8%
9
14%
46-60
7
27%
8
12%
61-75
5
19%
16
24%
76-90

Пропущено

28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
7
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0
Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0
Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3

Результаты матчей

Риу Аве
Бенфика

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
3
8 раз 31%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
12
1
1
12
2.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
24
2
8
18
1.5
19
7
1
25
2.5
14
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
3.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
4.
Спортинг Л
 25 17 2 6 52 - 23 53
5.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
6.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
13.
Жил Висенте
 25 8 5 12 26 - 32 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
8.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
14.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
15.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
16.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
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Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Риу Аве 1.6% (2)
    X 0.8% (1)
    Бенфика 97.6% (120)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Бенфика

    Исход игры
    Риу Аве
    1.6% (2)
    Ничья
    0.8% (1)
    Бенфика
    97.6% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    47.46% (56)
    Нет
    52.54% (62)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    36.6% (45)
    1:2 Бенфика
    29.3% (36)
    1:3 Бенфика
    13% (16)
    0:3 Бенфика
    6.5% (8)
    0:1 Бенфика
    6.5% (8)
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