Тур: 26. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0'
0:1
46' ГолРамуш Гонсалу
58' Желтая карточкаМариу Жоау
61' Желтая карточкаПатрик II
71' Желтая карточкаРамуш Гонсалу
83' Желтая карточкаЭрнани Жорже
90' Желтая карточкаВлаходимос Одиссеас
90'+5
Ход матча
46'
0:1
58'
61'
71'
81'
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
21
Joao
Graca
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
-
-
16 Savio Alves
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Риу Аве
Бенфика
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
30 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 30 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 21 победа
35 матчей
5.7%
8.6%
85.7%
2 победы 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
8.6%
37.1%
54.3%
3 победы 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
11.4%
28.6%
60%
4 победы 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.74
Среднее время на гол
96
122
Всего голов
54
28
Голов в среднем за матч
2.84
1.75
Среднее время на гол
31
51
Всего голов
69
42
Голов в среднем за матч
1.97
1.2
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.27
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.15
|Fabio Ronaldo
|3
|0.12
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.08
|Коштинья
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2
|0.08
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.04
|Joao Graca
|1
|0.04
|Сантос Адерлан
|1
|0.04
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.65
|Рамуш Гонсалу
|17
|0.65
|Нерес Давид
|6
|0.23
|Силва Рафа
|6
|0.23
|Муса Петар
|5
|0.19
|Силва Антониу
|3
|0.12
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.08
|Жилберто Жуниор
|2
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Дракслер Юлиан
|1
|0.04
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Самарис Андреас
|5
|0
|Руиз Леонардо
|5
|0
|Joao Graca
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Патрик II
|4
|0
|Витор Пауло
|4
|0
|Жосуэ Са
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Боатенг Эммануль II
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|1
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Флорентину
|4
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бенфика
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
0
Риу Аве
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Бенфика
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Сухие победы
4
10
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
7
41
Риу Аве
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Бенфика
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
10
41
Голы по времени матча
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
11
41
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
1
9%
7
17%
1-15
1
9%
3
7%
16-30
2
18%
12
29%
29%
31-45
1
9%
4
10%
46-60
4
36%
4
10%
61-75
2
18%
11
27%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
26
66
12 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
3
12%
10
15%
1-15
2
8%
8
12%
16-30
7
27%
15
23%
31-45
2
8%
9
14%
46-60
7
27%
8
12%
61-75
5
19%
16
24%
76-90
Пропущено
28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
7
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0
Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0 Каза Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0
Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3
Результаты матчей
Риу Аве
Бенфика
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:1
5 раз 19%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
3
8 раз 31%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
121
112
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
49
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
242
818
197
125
1412
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Бенфика
Исход игры
Риу Аве
1.6% (2)
Ничья
0.8% (1)
Бенфика
97.6% (120)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
47.46% (56)
Нет
52.54% (62)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
36.6% (45)
1:2 Бенфика
29.3% (36)
1:3 Бенфика
13% (16)
0:3 Бенфика
6.5% (8)
0:1 Бенфика
6.5% (8)
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