Тур: 28. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Рапуано Антонио
Бонусы букмекеров
Ход матча
17'
0:1
25'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Наполи
Милан
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед
32 матча
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.4
Среднее время на гол
80
64
Всего голов
49
38
Голов в среднем за матч
1.53
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|21
|0.75
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.43
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.21
|Зелиньски Пётр
|3
|0.11
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.11
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.11
|Симеоне Джованни
|3
|0.11
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Лоботка Станислав
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.04
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|9
|0.32
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.29
|Диас Браим
|4
|0.14
|Мессиас Жуниор
|4
|0.14
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.11
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Ориги Дивок
|2
|0.07
|Калабрия Давиде
|1
|0.04
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.04
|Томори Фикайо
|1
|0.04
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.04
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|Побега Томмазо
|1
|0.04
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.04
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Н'Домбеле Тангай
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|6
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Тонали Сандро
|7
|0
|Крунич Раде
|5
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Калабрия Давиде
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Тиав Малик
|3
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Побега Томмазо
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
1
7
Наполи
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Милан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
30
23
Наполи
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Милан
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
31
30
Голы по времени матча
Забито
33
16
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
15%
4
25%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
4
12%
1
6%
46-60
6
18%
4
25%
61-75
7
21%
5
31%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
44%
5
26%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Забито
30
26
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
23%
5
19%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
38%
3
16%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
63
42
29 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
7
11%
7
17%
1-15
8
13%
6
14%
16-30
14
22%
5
12%
31-45
9
14%
6
14%
46-60
11
17%
8
19%
61-75
14
22%
10
24%
76-90
Пропущено
17
38
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 21
1
6%
4
11%
1-15
3
18%
9
24%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
4
24%
5
13%
46-60
3
18%
6
16%
61-75
2
12%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1
Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2
Милан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1
Результаты матчей
Наполи
Милан
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Наполи
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
103
76
310
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
113
59
410
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
234
216
1512
1116
423
621
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|28
|23
|2
|3
|64 - 17
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|1:0 Заявка
|28
|15
|6
|7
|45 - 36
|51
|4.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|28
|3
|6
|19
|16 - 47
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 10
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:2 Милан
Исход игры
Наполи
85.6% (125)
Ничья
8.9% (13)
Милан
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
73.55% (89)
Меньше
26.45% (32)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
2:1 Наполи
47.3% (69)
2:0 Наполи
8.9% (13)
1:0 Наполи
7.5% (11)
3:1 Наполи
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:2 Наполи
2.1% (3)
1:2 Милан
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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