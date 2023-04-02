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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Наполи
0:2
Первый тайм: 26'
Милан
0'
0:1
17' Гол
Леау Рафаэл
0:2
25' Гол
Диас Браим
0:1. Гол Рафаэла Леау (видео). Ч...

Ход матча

17'
0:1
Леау Рафаэл
(Диас Браим)
25'
0:2
Диас Браим

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 146
Наполи 85.6% (125)
X 8.9% (13)
Милан 5.5% (8)
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Наполи
Ничья
Милан
4.35
3.75
4.96
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Наполи
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Милан

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

1.53
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.75
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.43
Элмас Эльиф 6 (1) 0.21
Зелиньски Пётр 3 0.11
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.11
Политано Маттео 3 (2) 0.11
Симеоне Джованни 3 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Лоботка Станислав 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Распадори Джакомо 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 9 0.32
Жиру Оливье 8 (1) 0.29
Диас Браим 4 0.14
Мессиас Жуниор 4 0.14
Эрнандес Тео 3 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.11
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Томори Фикайо 1 0.04
Балло-Туре Фоде 1 0.04
Калюлю Пьер 1 0.04
Побега Томмазо 1 0.04
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.04
Салемакерс Алексис 0 0
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Н'Домбеле Тангай 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 6 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Томори Фикайо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Побега Томмазо 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Наполи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

1
7
Наполи
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Милан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

30
23
Наполи
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Милан
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

31
30

Голы по времени матча

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
15%
4
25%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
4
12%
1
6%
46-60
6
18%
4
25%
61-75
7
21%
5
31%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
44%
5
26%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
23%
5
19%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
38%
3
16%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

63
42
29 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
7
11%
7
17%
1-15
8
13%
6
14%
16-30
14
22%
5
12%
31-45
9
14%
6
14%
46-60
11
17%
8
19%
61-75
14
22%
10
24%
76-90

Пропущено

17
38
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 21
1
6%
4
11%
1-15
3
18%
9
24%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
4
24%
5
13%
46-60
3
18%
6
16%
61-75
2
12%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1
Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2
Милан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1

Результаты матчей

Наполи
Милан

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Наполи
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
1.5
10
3
7
6
2.5
3
10
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
11
3
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
21
6
1.5
15
12
11
16
2.5
4
23
6
21
3.5
2
25
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 28 23 2 3 64 - 17 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Милан
 1:0 Заявка 28 15 6 7 45 - 36 51
4.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
5.
Рома
 Заявка 28 15 5 8 38 - 26 50
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 28 3 6 19 16 - 47 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 14 11 1 2 33 - 10 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 1:0 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
5.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
10.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
15.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:1 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 1:0 Заявка 15 6 4 5 17 - 19 22
7.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
8.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
9.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Простреливали сейчас игроки "Наполи" мяч в штрафную с левого края, но выбивают сферу за лицевую линию гости. На угловой. Смотрим.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАС! 0:2!
    Второй мяч забивает "Милан"! После передачи с левого края мяч в центр штрафной принял Диас. Дважды уложил он защитников на газон, после чего пробил по воротам, но попал в Кима, от которого сфера влетела в сетку! Но гол на Диаса записан.
  • Фол, нарушение
    24'
    Политано сейчас плечом себе подработал снаряд. В итоге рефери зафиксировал нарушение правил, увидев в этой ситуации нарушение правил, так, видимо?
  • 23'
    Леуа снова с мячом рванул к воротам соперника, но прострельной передачи сделать не успел. Первым на мяче в этой ситуации был защитник. 
  • 21'
    Политано как-то непонятно сбрасывал мяч на партнера, и Симеоне добраться не сумел до сферы. Выводят мяч на чужую половину поля гости.
  • 20'
    В непростой ситуации оказывается "Наполи". Но нельзя отчаиваться "Наполи". В этом сезоне команда не раз доказывала, что может даже из самых сложных матчей выходить победительницей.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕАУ! 0:1!
    Забивает гол "Милан". Диас выкатил мяч на оперативный простор для Рафаэла, который вышел на свидание с голкипером, после чего перебросил голкипера и открыл счет в поединке. 
  • 18'
    Беннасер выполнял прострельный пас на дальнюю штангу ворот соперника, где никого из партнеров не оказалось. Мяч просто покинул пределы футбольного поля.
  • 17'
    Симеоне слева с мячом ускорился к воротам соперника. В итоге сильно прокинул мяч себе на ход футболист, и все это привело к потере снаряда, который выкатывается за пределы поля. 
  • 16'
    На ближнюю штангу сейчас последовала передача в штрафную "Милана", но спокойно по позиции сыграли футболисты "россонери", которым удалось выбить сферу за боковую линию.
  • Угловой
    15'
    Политано оказался на ударной позиции. Пробил он по рамке противника, угодил в футболиста "Милана", после чего сфера вылетела за пределы поля. Угловой. 
  • 14'
    На встречных курсах пока что действуют футболисты, но никто не идет на рожон. Видно, что явно оппоненты осторожничают, боясь пропустить гол в свои ворота. 
  • 12'
    Ворвался Хвича сейчас слева в штрафную соперника. Попытался он пробросить мяч себе на ход, но вратарь "Милана" выскочил из ворота, забрав сферу в перчатки.
  • 11'
    Сегодня приз лучшего игрока месяца в третий раз в этом сезоне получил Кварацхелия. Великолепный сезон проводит Хвича. Возможно, лучший в своей футбольной карьере.
  • Фол, нарушение
    9'
    Беннасер получил сейчас удар по ноге от Лоботки. В итоге назначил штрафной удар в пользу миланской команды главный арбитр встречи.
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    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Могли забивать хозяева! Зелиньски с левого края прострелил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Симеоне в касание нанес выстрел по воротам "Милана" - мяч полетел чуть выше цели!
    • 7'
      Тео сейчас прокинул мяч себе на ход слева, однако удержать сферу под своим контролем Эрнандес не сумел. Сфера по итогу пределы поля все же покинула.
    • 6'
      Миланский коллектив владеет мячом. Как-то нехотя прессингует "россонери" клуб южан. Совсем скоро "Милану" и "Наполи" предстоит 2-матчевая баталия в четвертьфинале ЛЧ. Так что история противостояний клубов на этом не закончится. 
    • 5'
      Хорошо начинает "Милан", с прессинга впереди. "Наполи" сегодня придется играть без Осимхена, а потому с определенными трудностями команда может сегодня столкнуться. 
    • Опасный момент
      4'
      Леау красиво пяткой отдал передачу на Тео. Тот выполнил прострел в центр на Браима Диаса, который пробил по позиции вратаря "Наполи".
    • 2'
      Футболисты "Наполи" сегодня вышли на футбольный газон в бело-синих цветах, а игроки "Милана" предстали в красно-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Неаполе стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 27'
      Диас Браим из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Наполи пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Диас Браим из команды Милан поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
    • 25'
      Мин-Чжэ Ким из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Милан пытается что-то создать.
    • 25'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Наполи: 50%, Милан: 50%.
    • 24'
      Леау Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      23'
      Симеоне Джованни задерживает мяч рукой
    • 22'
      Наполи контролирует мяч.
    • 22'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Крунич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Наполи: 47%, Милан: 53%.
    • 19'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 19'
      Милан контролирует мяч.
    • 18'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Милан будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      18'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 17'
      Команда Милан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 17'
      Отличный командный гол!
    • 17'
      Диас Браим сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Леау Рафаэл из команды Милан.
    • 17'
      Диас Браим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Милан пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 16'
      Милан пытается что-то создать.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 15'
      Контроль мяча: Наполи: 46%, Милан: 54%.
    • 14'
      Крунич Раде из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Тонали Сандро успешно блокирует удар.
    • 14'
      Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 13'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Наполи контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 12'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 11'
      Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 11'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Кьяер Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Наполи: 42%, Милан: 58%.
    • 9'
      Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Наполи начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      9'
      Лоботка Станислав из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Беннасер Исмаэль пострадал.
    • 8'
      Милан контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 7'
      Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Калабрия Давиде из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 6'
      Ррахмани Амир успешно блокирует удар.
    • 6'
      Эрнандес Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Ррахмани Амир успешно блокирует удар.
    • 6'
      Эрнандес Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Милан пытается что-то создать.
    • 6'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Милан контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Наполи: 62%, Милан: 38%.
    • 4'
      Милан контролирует мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Диас Браим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Эрнандес Тео из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Милан пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 3'
      Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Ди Лоренцо Джованни из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Леау Рафаэл из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Наполи контролирует мяч.
    • 2'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Наполи контролирует мяч.
    • 1'
      Беннасер Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Наполи начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:2 Милан

    Исход игры
    Наполи
    85.6% (125)
    Ничья
    8.9% (13)
    Милан
    5.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.55% (89)
    Меньше
    26.45% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (97)
    Нет
    19.83% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    47.3% (69)
    2:0 Наполи
    8.9% (13)
    1:0 Наполи
    7.5% (11)
    3:1 Наполи
    6.8% (10)
    1:1 Ничья
    5.5% (8)
    3:2 Наполи
    2.1% (3)
    1:2 Милан
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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    Наполи
    Милан
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