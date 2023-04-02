Первый тайм

26' Простреливали сейчас игроки "Наполи" мяч в штрафную с левого края, но выбивают сферу за лицевую линию гости. На угловой. Смотрим.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАС! 0:2!

Второй мяч забивает "Милан"! После передачи с левого края мяч в центр штрафной принял Диас. Дважды уложил он защитников на газон, после чего пробил по воротам, но попал в Кима, от которого сфера влетела в сетку! Но гол на Диаса записан.

24' Политано сейчас плечом себе подработал снаряд. В итоге рефери зафиксировал нарушение правил, увидев в этой ситуации нарушение правил, так, видимо?

23' Леуа снова с мячом рванул к воротам соперника, но прострельной передачи сделать не успел. Первым на мяче в этой ситуации был защитник.

21' Политано как-то непонятно сбрасывал мяч на партнера, и Симеоне добраться не сумел до сферы. Выводят мяч на чужую половину поля гости.

20' В непростой ситуации оказывается "Наполи". Но нельзя отчаиваться "Наполи". В этом сезоне команда не раз доказывала, что может даже из самых сложных матчей выходить победительницей.