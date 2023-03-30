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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Наполи
 
Позже
Милан
Прогнозы 50
Наполи 88% (44)
X 8% (4)
Милан 4% (2)
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Наполи
Ничья
Милан
5.00
3.84
5.05
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История личных встреч

Наполи
Милан

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 7 побед

32 матча

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

1.53
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.78
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.44
Элмас Эльиф 6 (1) 0.22
Зелиньски Пётр 3 0.11
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.11
Политано Маттео 3 (2) 0.11
Симеоне Джованни 3 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Лоботка Станислав 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Распадори Джакомо 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.3
Жиру Оливье 8 (1) 0.3
Диас Браим 4 0.15
Мессиас Жуниор 4 0.15
Эрнандес Тео 3 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.11
Тонали Сандро 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Калабрия Давиде 1 0.04
Беннасер Исмаэль 1 0.04
Томори Фикайо 1 0.04
Балло-Туре Фоде 1 0.04
Калюлю Пьер 1 0.04
Побега Томмазо 1 0.04
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.04
Салемакерс Алексис 0 0
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Н'Домбеле Тангай 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 6 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калабрия Давиде 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Томори Фикайо 3 0
Тиав Малик 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Побега Томмазо 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Наполи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Милан
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

1
7
Наполи
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Милан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

30
23
Наполи
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Милан
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

31
30

Голы по времени матча

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
15%
4
25%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
4
12%
1
6%
46-60
6
18%
4
25%
61-75
7
21%
5
31%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
44%
5
26%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
2
22%
3
16%
76-90

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
23%
5
19%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
38%
3
16%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

63
42
29 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 4
7
11%
7
17%
1-15
8
13%
6
14%
16-30
14
22%
5
12%
31-45
9
14%
6
14%
46-60
11
17%
8
19%
61-75
14
22%
10
24%
76-90

Пропущено

17
38
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 21
1
6%
4
11%
1-15
3
18%
9
24%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
4
24%
5
13%
46-60
3
18%
6
16%
61-75
2
12%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1
Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2
Милан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1

Результаты матчей

Наполи
Милан

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
2 раза 7%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Наполи
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
1.5
10
3
7
6
2.5
3
10
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
11
3
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
21
6
1.5
15
12
11
16
2.5
4
23
6
21
3.5
2
25
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 27 16 2 9 47 - 31 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 27 17 5 5 45 - 22 41
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 0 3 27 - 7 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.

    Главный судья: Рапуано Антонио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Милан.
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    • Прогнозы 50
    Наполи 88% (44)
    X 8% (4)
    Милан 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Милан
    5.00
    3.84
    5.05
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    Прогнозы на матч Наполи - Милан

    Исход игры
    Наполи
    88.2% (45)
    Ничья
    7.8% (4)
    Милан
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    74% (37)
    Меньше
    26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (40)
    Нет
    20% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    56.9% (29)
    2:0 Наполи
    11.8% (6)
    1:0 Наполи
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    3:1 Наполи
    5.9% (3)
    1:2 Милан
    3.9% (2)
    3:2 Наполи
    3.9% (2)
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