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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Специя
1:1
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
43' Гол в свои ворота
Кальдара Маттиа
1:1
70' Гол
Шомуродов Элдор
77' Желтая карточка
Кулибали Лассана
90'+6
1:1. Гол Элдора Шомуродова (виде...

Ход матча

43'
0:1
Кальдара Маттиа
46'
Мальдини Даниэль
Верде Даниэле
 
46'
Журковски Шимон
Коваленко Виктор
 
54'
Агудело Кевин
Гьяси Эммануэль
 
55'
 
Маджоре Джулио
Пёнтек Кшиштоф
69'
 
Бохинен Эмиль
Кандрева Антонио
70'
Шомуродов Элдор
1:1
76'
Бастони Симоне
Николау Димитрис
 
77'
 
Кулибали Лассана
80'
 
Фасио Федерико
Пирола Лоренцо
80'
 
Бонаццоли Федерико
Де Вильена Тонни
80'
 
Кастанос Григорис
Самбья Саломон
85'
Висневски Пшемыслав
Экдаль Альбин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Специя 61.9% (78)
X 34.9% (44)
Салернитана 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
29
Кальдара
Маттиа
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
24
Коваленко
Виктор
10
Верде
Даниэле
14
Шомуродов
Элдор
11
Гьяси
Эммануэль
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
6
Самбья
Саломон
3
Брадарич
Домагой
10
Де
Вильена
Тонни
18
Кулибали
Лассана
29
Диа
Булайе
87
Кандрева
Антонио
99
Пёнтек
Кшиштоф
Специя
4-3-3
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Салернитана

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.14
0.75

Среднее время на гол

42
120

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

80
126

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.6
0.73

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
122

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 12 (3) 0.43
Бастони Симоне 2 0.07
Мальдини Даниэль 2 0.07
Верде Даниэле 2 (1) 0.07
Реца Аркадиуш 1 0.04
Хольм Эмиль 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Шомуродов Элдор 1 0.04
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 10 0.36
Кандрева Антонио 3 0.11
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 3 0.11
Маццокки Паскуале 2 0.07
Кулибали Лассана 2 0.07
Бонаццоли Федерико 2 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Николусси Кавилья Ханс 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 6 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 5 0
Реца Аркадиуш 5 0
Ампаду Этан 5 0
Экдаль Альбин 3 1
Бастони Симоне 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Журковски Шимон 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 9 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 3 1
Де Вильена Тонни 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0

Результаты матчей

Специя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Салернитана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
7
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

7
17
Специя
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Салернитана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

15
12
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
7
47%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
23%
4
14%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
6
21%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
1
13%
3
17%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
7
30%
3
14%
76-90

Забито

23
30
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
9%
5
17%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
8
35%
3
10%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
1
4%
5
17%
76-90

Пропущено

45
50
18 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
7
16%
8
16%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
6
13%
14
28%
31-45
8
18%
10
20%
46-60
8
18%
4
8%
61-75
11
24%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2
Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0
Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0

Результаты матчей

Специя
Салернитана

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Специя
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
18
10
9
19
1.5
10
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
6.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
6.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
10.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
15.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
7.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
8.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
9.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Специя 61.9% (78)
    X 34.9% (44)
    Салернитана 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Специя 1:1 Салернитана онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 1:1 Салернитана

    Исход игры
    Специя
    61.9% (78)
    Ничья
    34.9% (44)
    Салернитана
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (36)
    Меньше
    70% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (39)
    1:0 Специя
    26.2% (33)
    2:1 Специя
    23% (29)
    2:0 Специя
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Специя
    3.2% (4)
    1:2 Салернитана
    1.6% (2)
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