Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

84' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Салернитана

84' Экдаль Альбин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' ШТАНГА! Так было близко к голу - Экдаль Альбин нанес удар в каркас ворот!

83' Агудело Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хорошую попытку сделал Ампаду Этан . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Кулибали Лассана получил желтую карточку от судьи

76' Матч возобновлен

75' Николау Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Брадарич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

69' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Мальдини Даниэль пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

67' Бурабия Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Салернитана

66' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Удар от ворот произведет Салернитана

63' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Специя

58' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Салернитана

58' Агудело Кевин из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Гьяси Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

50' Ампаду Этан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.