Тур: 28. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Орсато Даниэле
1:1
Конец матча
0'
0:1
43' Гол в свои воротаКальдара Маттиа
1:1
70' ГолШомуродов Элдор
77' Желтая карточкаКулибали Лассана
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
43'
0:1
70'
1:1
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Салернитана
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.14
0.75
Среднее время на гол
42
120
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.71
Среднее время на гол
80
126
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.6
0.73
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
122
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|12 (3)
|0.43
|Бастони Симоне
|2
|0.07
|Мальдини Даниэль
|2
|0.07
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.07
|Реца Аркадиуш
|1
|0.04
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Шомуродов Элдор
|1
|0.04
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|10
|0.36
|Кандрева Антонио
|3
|0.11
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.11
|Де Вильена Тонни
|3
|0.11
|Маццокки Паскуале
|2
|0.07
|Кулибали Лассана
|2
|0.07
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.07
|Ботхейм Эрик
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|5
|0
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Ампаду Этан
|5
|0
|Экдаль Альбин
|3
|1
|Бастони Симоне
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Агудело Кевин
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|9
|0
|Данилюк Флавиус
|6
|0
|Бронн Дилан
|3
|1
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
Результаты матчей
Специя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Салернитана
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
7
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
7
17
Специя
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Салернитана
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
15
12
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
1
7%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
7
47%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
23%
4
14%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
5
23%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
1
13%
3
17%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
7
30%
3
14%
76-90
Забито
23
30
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
9%
5
17%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
8
35%
3
10%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
1
4%
5
17%
76-90
Пропущено
45
50
18 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 23
7
16%
8
16%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
6
13%
14
28%
31-45
8
18%
10
20%
46-60
8
18%
4
8%
61-75
11
24%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2
Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0
Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0
Результаты матчей
Специя
Салернитана
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Специя
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
69
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
86
310
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
1810
919
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Специя 1:1 Салернитана
Исход игры
Специя
61.9% (78)
Ничья
34.9% (44)
Салернитана
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
30% (36)
Меньше
70% (84)
Обе команды забьют
Да
62.5% (75)
Нет
37.5% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (39)
1:0 Специя
26.2% (33)
2:1 Специя
23% (29)
2:0 Специя
5.6% (7)
0:0 Ничья
3.2% (4)
3:1 Специя
3.2% (4)
1:2 Салернитана
1.6% (2)
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