Тур: 28. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Марченаро Маттео
0'
0:1
13' ГолПедро Родригес
47' Желтая карточкаЧиурриа Патрик
48' Желтая карточкаКапрари Джанлука
52' Желтая карточкаМарлон
55' Желтая карточкаДонати Джулио
0:2
56' ГолМилинкович-Савич Сергей
59' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
76' Желтая карточкаСенси Стефано
80' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
0:1
47'
48'
52'
55'
56'
59'
59'
76'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монца
Лацио
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|5
|0.18
|Чиурриа Патрик
|4
|0.14
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.14
|Пессина Маттео
|3 (2)
|0.11
|Сенси Стефано
|3
|0.11
|Мота Дани
|3
|0.11
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.07
|Колпани Андреа
|2
|0.07
|Мари Пабло
|1
|0.04
|Донати Джулио
|1
|0.04
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.04
|Иццо Армандо
|1
|0.04
|Раноккья Филиппо
|1
|0.04
|Барберис Андреа
|0
|0
|Мачин Хосе
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|9 (1)
|0.32
|Иммобиле Чиро
|9 (2)
|0.32
|Андерсон Фелипе
|6
|0.21
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.18
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.18
|Педро Родригес
|4
|0.14
|Весино Матиас
|2
|0.07
|Казале Николо
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Ромеро Лука
|1
|0.04
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|6
|0
|Марлон
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Иццо Армандо
|5
|0
|Пессина Маттео
|5
|0
|Капрари Джанлука
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Ровелла Николо
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Аугусто Карлос
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Марушич Адам
|5
|1
|Весино Матиас
|5
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Канчельери Маттео
|3
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лацио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
3
Монца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лацио
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
12
20
Монца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Лацио
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 17
1
5%
5
24%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
4
21%
4
19%
76-90
Пропущено
18
7
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
5
28%
3
43%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
7
32%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
7
33%
4
31%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Забито
32
43
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 22
7 Не забивали 5
3
9%
10
23%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
4
13%
4
9%
46-60
9
28%
9
21%
61-75
5
16%
9
21%
76-90
Пропущено
39
20
16 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 3
21 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
7
18%
3
15%
31-45
8
21%
6
30%
46-60
10
26%
5
25%
61-75
5
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0
Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2
Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5
Результаты матчей
Монца
Лацио
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монца
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
69
68
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
310
68
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
235
919
1216
325
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|44 - 19
|55
|3.
|Заявка
|28
|16
|2
|10
|47 - 32
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 32
|48
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|7.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|46 - 22
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|33 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|37 - 34
|38
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 48
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|24 - 44
|25
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|22 - 42
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|6.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:2 Лацио
Исход игры
Монца
3.9% (5)
Ничья
8.6% (11)
Лацио
87.5% (112)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (58)
Меньше
51.67% (62)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
1:2 Лацио
40.6% (52)
0:1 Лацио
20.3% (26)
0:2 Лацио
18% (23)
1:1 Ничья
7.8% (10)
1:0 Монца
2.3% (3)
1:3 Лацио
2.3% (3)
0:3 Лацио
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!