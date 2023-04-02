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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Монца
0:2
Конец матча
Лацио
0'
0:1
13' Гол
Педро Родригес
47' Желтая карточка
Чиурриа Патрик
48' Желтая карточка
Капрари Джанлука
52' Желтая карточка
Марлон
55' Желтая карточка
Донати Джулио
0:2
56' Гол
Милинкович-Савич Сергей
59' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
76' Желтая карточка
Сенси Стефано
80' Желтая карточка
Андерсон Фелипе
90'+5
0:1. Гол Педро (видео). Чемпиона...

Ход матча

13'
0:1
Педро Родригес
47'
Чиурриа Патрик
 
48'
Капрари Джанлука
 
52'
Марлон
 
55'
Донати Джулио
 
56'
0:2
Милинкович-Савич Сергей
59'
 
Дзакканьи Маттиа
59'
Антов Валентин
Марлон
 
59'
Мота Дани
Петанья Андреа
 
59'
Колпани Андреа
Ровелла Николо
 
65'
 
Иммобиле Чиро
Педро Родригес
71'
 
Весино Матиас
Катальди Данило
71'
 
Башич Тома
Альберто Луис
71'
Гюткьяр Кристиан
Капрари Джанлука
 
76'
Сенси Стефано
 
80'
 
Андерсон Фелипе
80'
Барберис Андреа
Мачин Хосе
 
83'
 
Пеллегрини Лука
Лаццари Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Монца 3.9% (5)
X 8.6% (11)
Лацио 87.5% (112)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
2
Донати
Джулио
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
7
Мачин
Хосе
12
Сенси
Стефано
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
Монца
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Монца
Лацио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 5 0.18
Чиурриа Патрик 4 0.14
Капрари Джанлука 4 (1) 0.14
Пессина Маттео 3 (2) 0.11
Сенси Стефано 3 0.11
Мота Дани 3 0.11
Петанья Андреа 2 (1) 0.07
Колпани Андреа 2 0.07
Мари Пабло 1 0.04
Донати Джулио 1 0.04
Гюткьяр Кристиан 1 0.04
Иццо Армандо 1 0.04
Раноккья Филиппо 1 0.04
Барберис Андреа 0 0
Мачин Хосе 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 9 (1) 0.32
Иммобиле Чиро 9 (2) 0.32
Андерсон Фелипе 6 0.21
Милинкович-Савич Сергей 5 0.18
Альберто Луис 5 (1) 0.18
Педро Родригес 4 0.14
Весино Матиас 2 0.07
Казале Николо 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Ромеро Лука 1 0.04
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 6 0
Марлон 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Иццо Армандо 5 0
Пессина Маттео 5 0
Капрари Джанлука 5 0
Донати Джулио 3 1
Ровелла Николо 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Валоти Матиа 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Антов Валентин 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Весино Матиас 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Катальди Данило 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0

Результаты матчей

Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лацио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
3
Монца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лацио
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

12
20
Монца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Лацио
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 17
1
5%
5
24%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
6
32%
2
10%
61-75
4
21%
4
19%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
5
28%
3
43%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
15%
5
23%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
7
32%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
7
33%
4
31%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Забито

32
43
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 22
7 Не забивали 5
3
9%
10
23%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
6
19%
6
14%
31-45
4
13%
4
9%
46-60
9
28%
9
21%
61-75
5
16%
9
21%
76-90

Пропущено

39
20
16 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 3
21 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
7
18%
3
15%
31-45
8
21%
6
30%
46-60
10
26%
5
25%
61-75
5
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0
Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2
Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5

Результаты матчей

Монца
Лацио

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монца
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
6
8
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
6
8
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
12
16
3
25
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 28 16 7 5 44 - 19 55
3.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
6.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Болонья
 Заявка 28 11 7 10 36 - 36 40
10.
Удинезе
 Заявка 28 9 11 8 37 - 34 38
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Салернитана
 Заявка 28 6 10 12 32 - 48 28
16.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
17.
Специя
 Заявка 28 5 10 13 24 - 44 25
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
6.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
10.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
15.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
16.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
7.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
8.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
9.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 92'
    Монца пытается что-то создать.
  • 92'
    Казале Николо ошибается в защите.
  • 92'
    Мота Дани не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Монца 3.9% (5)
    X 8.6% (11)
    Лацио 87.5% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:2 Лацио

    Исход игры
    Монца
    3.9% (5)
    Ничья
    8.6% (11)
    Лацио
    87.5% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (58)
    Меньше
    51.67% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    40.6% (52)
    0:1 Лацио
    20.3% (26)
    0:2 Лацио
    18% (23)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    1:0 Монца
    2.3% (3)
    1:3 Лацио
    2.3% (3)
    0:3 Лацио
    1.6% (2)
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